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У писательницы Светланы Алексиевич угрожают отнять квартиру

Сергей Куприков
20 декабря 2023 г.

Ведущие белорусского гостелевидения в эфире заявили, что квартира Алексиевич идеально подошла бы для сотрудника ОМОНа и его семьи.

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Светлана Алексиевич
Светлана АлексиевичФото: Nikita Jolkver/DW

У лауреата Нобелевской премии, писательницы Светланы Алексиевич, которая была вынуждена уехать из Беларуси, угрожают отобрать квартиру в Минске. "Всемирно известная белорусская писательница и лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич уже была вынуждена отправиться в изгнание. Теперь режим угрожает отобрать у нее минскую квартиру в качестве очередного акта мести. Ту самую квартиру, где европейские дипломаты собрались, чтобы защитить ее в 2020 году", - написала в среду, 20 декабря, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в соцсети Х.

Александр Лукашенко, заявила сама Алексиевич в интервью Die Zeit, "угрожает отомстить всем, кто тогда участвовал в революции". Ведущие белорусского гостелевидения в эфире заявили, что эта квартира идеально подошла бы для сотрудника ОМОНа и его семьи. Речь идет о квартире, которую Алексиевич приобрела после того, как получила Нобелевскую премию.

28 ноября правозащитники сообщили о массовых обысках в Минске по делу координационного совета (КС) оппозиции Беларуси, в президиум которого в 2020 году входила Алексиевич. После обысков силовики выписали более 100 ордеров на арест имущества тех, кто проходит по этому делу и не находится в Беларуси. Сама писательница три года живет в Берлине.

"Там мои рукописи. Все осталось там. Квартира - это не просто место, где ты живешь. Это твой мир. И весь этот мир остался позади, - рассказала Алексиевич в интервью Die Zeit. - И тут приходят эти животные - я не могу назвать их иначе - и разрушают этот мир".

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