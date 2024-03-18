Как многодетные белорусы тратят семейный капитал

В РБ ужесточили условия досрочного использования семейного капитала. На что многодетные семьи тратят эти деньги, и какие ограничения вводит новый указ Лукашенко?

Лечение только в госучреждениях и отказ от очереди на жилье - 23 февраля Александр Лукашенко подписал Указ № 69 , который вводит новые ограничения для досрочного использования семейного капитала.

Напомним, программа семейного капитала появилась в Беларуси в 2015 году, он назначается семьям при рождении, усыновлении или удочерении третьего и последующих детей. С 2020 года белорусы могут использовать эти средства досрочно (до того, как ребенку, в связи с появлением которого он назначен, исполнится 18 лет. - Ред.). С 1 января 2024 года размер семейного капитала составляет 31480 рублей (8826 евро).

Ограничения коснутся и "тунеядцев"

По новому указу Лукашенко, потратить семейный капитал на улучшение жилищных условий смогут только те семьи, у которых в собственности нет жилья "общей площадью 15 кв.м и более на одного человека, в Минске - 10 кв.м и более". После они должны дать "согласие на снятие с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий".

Документ также запрещает отчуждение в течение пяти лет жилых помещений, приобретенных с использованием средств семейного капитала, "право собственности на которые зарегистрировано до 2022 года".

Ограничения коснутся и "тунеядцев". Власти вводят понятия "занятость трудоспособного отца, отчима в полной семье, родителя в неполной семье". "На дату обращения за назначением семейного капитала трудоспособный отец в полной семье должен проработать не менее шести месяцев в 12 месячном периоде перед месяцем обращения", - поясняют в Минтруда и соцзащиты.

Для досрочного использования семейного капитала "трудоспособный отец, отчим в полной семье, родитель в неполной семье должен быть занят не менее 12 месяцев в двухгодичном периоде перед обращением".

Лечиться за счет семейного капитала только в госучреждениях

Кроме того, появились ограничение на получение медицинских услуг. Лечиться за средства семейного капитала белорусам разрешено только в госклиниках, при этом 50% суммы за лечение перечисляется при заключении договора, а "окончательный расчет - после получения медицинской услуги".

Власти также собираются регулировать возврат в бюджет "необоснованно использованных средств". Каким образом это будет происходить, не уточняется.

Ранее, в октябре 2023-го, в РБ изменили условия использования семейного капитала для получения платного образования: оплата за счет этих средств теперь производится по частям, отдельно за каждый год учебы. К тому же деньги из семейного капитала не получится потратить для погашения уже имеющейся задолженности за обучение.

Расходуют ли белорусы семейный капитал досрочно?

По данным Минтруда и соцзащиты РБ, на 1 марта 2024 года депозитные счета "Семейный капитал" открыты для более 135,5 тысяч семей . Из них более 82,5 тысяч подали заявления на досрочное распоряжение средствами.

DW узнала у многодетных белорусов, использовали ли они семейный капитал и на что потратили эти средства.

Минчанин Сергей говорит, что хоть он и "вращается в многодетных кругах", но не знает случаев, когда "люди воспользовались бы этим капиталом". "Мы оформили документы и забыли, нет большой болезни и нужды, слава Богу, бросаться в какие-то крайности. Сейчас надо будет задаться этим вопросом, каким образом это обналичить, времена лихие", - признается мужчина.

Многодетный отец Дмитрий говорит, что он использовал семейный капитал для улучшения жилищных условий - вложил в строительство дома. "Было это в 2020 году, практически сразу, как только появилась возможность досрочного использования", - рассказал мужчина.

Разрешение на досрочное использование дает исполком

Минчанка Анна считает, что назначение государством семейного капитала - хорошая инициатива, учитывая небольшие пособия на воспитания детей (размер детских пособий в 2024 году составил 724,85 рублей (203 евро) на первого ребенка, 828,40 (230 евро) на второго ребенка и последующих детей, 931,95 (261 евро) на ребенка с инвалидностью. - Ред.). Женщина сомневается, что семейный капитал будет способствовать повышению рождаемости в стране, но считает его "хорошим подспорьем".

Анна частично использовала средства на протезирование и имплантацию себе зубов. "20 тысяч рублей (более 5,5 тысяч евро) за медицинские услуги - не сразу такую сумму можно найти", - признается собеседница.

По словам многодетной матери, разрешение на досрочно использование семейного капитала выдает исполком. Рассмотрение заявления длится около месяца.

На что белорусы тратят семейный капитал?

Женщина говорит, что у нее на депозите еще осталось около 8 тысяч рублей (около 2200 евро). "Если прицельно рассчитывать на обучение ребенка, это нереально и нескоро. Старшим детям неактуально, я их выучила за свой счет. Может быть, если получится, муж тоже лечением зубов займется", - предполагает Анна.

Многодетная мать Людмила, которая также потратила семейный капитал на "стоматологию", в свою очередь признается, что это "путь сложный и очень долгий".

"Я, как третьего ребенка родила, все оформила. Я еще эти средства никуда не тратила, в банке лежат, но планирую использовать их на протезирование зубов мне и мужу", - рассказывает жительница Минской области Виктория.

Минчанка Ольга тоже пока не использовала семейный капитал. "Хотели дочке делать брекеты за счет семейного капитала, но пока нам ортодонт говорит, что рановато. Если не на нужды здоровья, то, возможно, для оплаты обучения в дальнейшем используем", - поделилась собеседница.

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