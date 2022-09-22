Власти Беларуси взялись за алкоголиков: ЛТП станут платными?

Наталья Кочанова, спикер верхней палаты парламента Беларуси, Совета Республики, заявила, что нужно предпринимать более серьезные меры по отношению к тем, кто злоупотребляет алкоголем и нарушает спокойствие в семье. В МВД предложили без суда отправлять алкогольно-зависимых в лечебно-трудовые профилактории (ЛТП).

По мнению опрошенных DW экспертов, власти лишь пытаются сделать вид, что решают проблему алкоголизма. На самом деле ЛТП переполнены, некоторым лицам приходится ждать месяцами, чтобы попасть туда. При этом никто не считает, сколько алкоголиков вылечили в ЛТП.

Предложения МВД и Кочановой

В Беларуси на учете у наркологов состоит около 160 тысяч человек, это данные "Белстата" за 2021 год. Около семи тысяч из них ежегодно попадают в лечебно-трудовые профилактории (ЛТП), которые подчиняются Департаменту исполнения наказания МВД. Несмотря на безобидное слово "профилакторий", ЛТП созданы для принудительной изоляции алкогольно-зависимых, где те обязаны работать, лечение они проходят по желанию.

Пока решение на сей счет принимают суды, иногда они отказывают в направлении в ЛТП, например, если гражданин предъявляет справку, что он закодировался. В МВД предлагают процедуру упростить, взяв на себя еще больше контроля над алкогольно-зависимыми. А Наталья Кочанова требует, чтобы лица, попавшие в в ЛТП, полностью компенсировали затраты за пребывание там.

Откажешься работать - попадешь в штрафной изолятор

Василий Завадский более 20 лет проработал в пенитенциарной системе, возглавлял медицинскую службу Департамента исполнения наказаний. Он считает, что ЛТП не решают проблему с алкоголизмом и наркоманией.

"Когда я работал в департаменте, как раз менялось законодательство о ЛТП. Я пытался доказать, что их нужно передать министерству здравоохранения, если это действительно лечебное учреждение, - вспоминает собеседник. - Но этот вариант не поддержали, прежде всего, в Минздраве, поскольку медики понимают, что сама идея о принудительном лечении зависимостей - это нонсенс. Работа с зависимым людьми, в первую очередь, требует индивидуального подхода, на первом этапе это ежедневная психотерапия, потом встречи могут проходить реже. А в ЛТП на тысячу человек один-два психиатра-нарколога, о какой индивидуально работе можно говорить? Врачи вынуждены формально подходить к своим обязанностям".

В МВД делают упор на трудотерапии. По мнению силовиков, именно работа способна вернуть алкоголиков и наркоманов к нормальной жизни. У медиков такой подход вызывает недоумение. "Какая в ЛТП терапия, когда зависимых по приказу, хотят они или нет, выгоняют строем на работу? Создается армия рабов, - говорит Завадский. - Откажешься - отправят в штрафной изолятор. Комплексный подход лечения алкоголизма предусматривает, что работа - существенный компонент, но на том этапе, когда есть прогресс в лечении. И такая работа должна быть добровольной, должна учитывать опыт и профессию человека и способствовать его социализации".

У Минздрава были попытки изменить сложившуюся практику. На базе двух ЛТП провели пилотные проекты, где предусматривалась комплексная работа. Но о системных изменениях пока речь не идет, констатирует Завадский: "Было охвачено около 50 человек, а в ЛТП ежегодно направляют около 7 тысяч".

Людей наказывают за их болезнь

Консультант реабилитационного центра в Минске, попросившая не называть ее имени, в беседе с DW отметила, что за десять лет работы не встречала людей, которые после ЛТП вернулись к нормальной жизни. Более того, многие, по ее словам, начинают употреблять алкоголь, как только выходят на свободу, а некоторые умудряются выпивать втихаря, когда их выводят на принудительную работу за пределы ЛТП, хотя за это предусмотрено наказание.

После ЛТП очень немногие возвращаются к нормальной жизни Фото: picture-alliance/ZB/P. Pleul

"Те, кто прошел ЛТП, рассказывают, что все время "гоняют тягу", то есть думают, где бы выпить, - продолжает консультант. - Те, кто соглашается на лечение в ЛТП, получают таблетки, психологи с ними практически не работают. Самое главное для администрации - чтобы все работали. Человека на некоторое время изолируют, но это не помогает, он возвращается домой, а вместе с ним - прежние проблемы".

Белорусские правозащитники выступают против сохранения системы ЛТП. "По сути, это лишение свободы больных людей за совершение ими правонарушений, за которые они уже понесли наказание - заплатили штраф или отсидели "на сутках", поясняет юрист правозащитного центра "Весна" Павел Сапелко. - Я называю людей в ЛТП заключенными, потому что условия изоляции и отношение к ним со стороны администрации зачастую напоминает тюремное. Осужденные, которые находятся на "химии" (наказание в виде ограничения свободы. - Ред.), более свободны в своем перемещении, например, чем люди в ЛТП".

Павел Сапелко Фото: privat

Правозащитник обращает внимание на то, что сегодня ЛТП переполнены, зачастую алкогольно-зависимые несколько месяцев ждут своей очереди, пока для них освободится место. "Если власти намерены расширить практику применения ЛТП, придется построить либо новые учреждения, либо урезать жилищные нормы в существующих", - предупреждает Сапелко. По поводу идеи Кочановой, предложившей заставить тех, кто направлен в ЛТП, заплатить за свое пребывание, правозащитник отметил, что они и так платят за питание, коммунальные услуги.

"Каждый человек, содержащийся в ЛТП, обязан работать по восемь часов в день. На руки он практически ничего не получает, потому что это низкооплачиваемый труд, к тому же высчитываются расходы на содержание в ЛТП и долг, если дети находятся на попечении государства", - резюмировал Павел Сапелко.

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