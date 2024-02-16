Как в СССР. Какими методами в Беларуси борются с тунеядцами

В РБ предлагают вернуть статью за "тунеядство" - с этой инициативой выступило МВД. Власти не первый год борются с безработными. Насколько эффективны их методы?

Белорусская милиция предлагает вернуть в законодательство РБ статью за "тунеядство", как это было во времена СССР. "Что в этом было плохого - законным путем заставить людей работать, приносить пользу, в первую очередь, себе и своей семье, а во-вторых, - обществу?" - заявил начальник УВД Гродненского облисполкома Дмитрий Резенков.

Предложение планируют направить в парламент, а "также озвучить на Всебелорусском народном собрании". Пока непонятно, идет ли речь о возможном введении уголовной или административной ответственности. При этом в январе 2024 года власти значительно расширили список тех, кого считают "не занятыми в экономике".

Режим Александра Лукашенко почти десять лет борется с "тунеядцами". Как это было, и повлияло ли на белорусскую экономику?

Правительство Беларуси сформировало "тунеядскую базу"

Так называемый декрет №3 о "тунеядцах" ("О предупреждении социального иждивенчества". - Ред.) был принят в 2015 году. Он устанавливал, что те, кто в течение календарного года работали менее 183 дней, должны заплатить сбор в 20 базовых величин (в то время эквивалент примерно $200. - Ред.). От налога освобождались студенты дневных отделений, солдаты-срочники, матери, воспитывающие детей до 7 лет, те, кто живет за границей, и так далее.

"В результате, правительство сформировало так называемую "тунеядскую базу" - около полумиллиона белорусов, которым "налоговые" стали рассылать уведомления об уплате сбора, получившие народное название "письма счастья", - рассказывает экс-политзаключенный, правозащитник Леонид Судаленко.

Леонид Судаленко Фото: БАЖ

В 2017 году, после того, как по всей стране прошли протесты против декрета №3, так называемые"марши тунеядцев", взимание сбора на год приостановили. По словам Судаленко, положения документа противоречили Конституции РБ, которая "гарантирует каждому право на труд, не вводя его в ранг обязанности", но "прямо запрещает использование принудительного труда, кроме работы по приговору суда".

Был ли декрет эффективным?

Экономист, старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC Анастасия Лузгина отмечает, что декрет №3 был неэффективным: несмотря на затраченные административные ресурсы, сбор в итоге заплатили около 15% тех, кого власти посчитали "тунеядцами". "Было много возмущения, разговоров по этой теме - и в результате налог на "тунеядство" был заменен на то, что действует сейчас: люди, которые не заняты в экономике длительный период времени, должны оплачивать услуги ЖКХ по полной стоимости", - говорит экономист.

"Кроме того, так называемые "тунеядцы" не могут рассчитывать на льготный кредит или субсидию на строительство, реконструкцию или покупку жилья", - добавляет Судаленко.

Также были приняты изменения в законодательстве, согласно которым ребенка могут признать находящимся в социально опасном положении (СОП), если оба родителя или единственный родитель более трех месяцев не работают или не получают иного законного дохода.

Анастасия Лузгина Фото: Privat

Судаленко называет подобные нормы дискриминирующими: "В моей практике были случаи, когда потерявшую работу одинокую женщину с ребенком тут же навестила комиссия для постановки ее семьи в СОП. Мы тогда в суде отстаивали ее право уволиться в поисках иной, более высокооплачиваемой работы".

Месяц не был в Беларуси - "тунеядец"

Не занятыми в экономике власти считают не только безработных белорусов, но и тех, кто провел за границей больше 30 дней, даже если речь идет о работе или учебе. Исключение - работающие в странах ЕАЭС (России, Казахстане, Армении, Кыргызстане), а также выехавшие на лечение или в командировку.

"Для работающих в одних странах действуют ограничения - повышенные тарифы ЖКХ, для других они не действуют. Тут уже не экономический подход прослеживается, а какой-то пропагандистский", - комментирует Лузгина.

"Когда я стал тунеядцем, точно не знаю, но в какой-то момент в "жировках" стала появляться запись о том, что я должен оплачивать услуги ЖКХ по тарифам, "обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат", - рассказывает минчанин Антон, который уже больше двух лет живет в Польше. В сентябре 2023 года Антон официально получил приглашение встать на биржу труда и посетить заседание комиссии по содействию занятости.

"Государство не стимулирует оставаться в Беларуси, а наказывает тех, кто решился на переезд. В то же время оно получает доход, - комментирует мужчина. - Явно прослеживается дискриминация. Государство само создает ситуацию, когда появляется социальное неравенство".

Стать "тунеядцем" можно, даже заплатив налог

Минчанин Ярослав также постоянно не живет в Беларуси, но платит там налог со сдачи в аренду недвижимости. "По закону РБ, такие действия являются основанием для того, чтобы не попасть в базу "тунеядцев". Как я туда попал, непонятно", - рассказывает собеседник. Мужчину исключили из числа "не занятых в экономике" после того, как он предоставил в Мингорисполком договор аренды. "Таких, как я, там очередь была. То есть повально все "тунеядцы", видимо", - удивляется Ярослав.

Ольга официально не работала в Беларуси с осени 2020 года. Она мать-одиночка, воспитывающая ребенка до 18 лет. Через какое-то время после увольнения женщина обратила внимание на повышение стоимости услуг ЖКХ и позвонила местное жилищно-коммунальное управление: "Мне объяснили, что меня внесли в базу ("тунеядцев". - Ред.) и потому начислили платежи по таким тарифам". Весной 2023 Ольга переехала в Польшу, но в РБ продолжает числиться "тунеядцем".

Протесты "тунеядцев" Фото: DW/E. Daneyko

В январе 2024 года власти расширили список тех , кого считают "не занятым в экономике". К примеру, теперь недостаточно быть зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), необходимо заплатить подоходный налог. А белоруски, воспитывающие ребенка до 7 лет или трех и более несовершеннолетних детей, чтобы не попасть в "тунеядцы", не должны выезжать из страны более чем 30 дней в квартал. Исключение - лечение за границей.

"В экономике просто нет людей"

"После протестных событий 2020 года из страны уехало около 300 тысяч экономически активных белорусов. К этой цифре еще нужно добавить экономических мигрантов, - говорит Судаленко. - И это при том, что всего в стране работающих менее пяти миллионов. Власть понимает: если эти процессы не остановить, завтра не будет денег на пенсии".

Анастасия Лузгина считает, что изначально "тунеядские" законы были направлены на то, чтобы "люди больше были заняты в экономике", хотя, даже по оценке Международной организации труда, безработица в Беларуси за 2023 год составила 3,5%. "Проблема в данном случае не в том, что люди не хотят работать, а в том, что в экономике просто людей нет", - говорит экономист.

Лузгина допускает, что власти продолжат действовать в этом направлении и могут в будущем ввести административную ответственность для "тунеядцев" или какие-то штрафные санкции. Введение уголовной ответственности, по ее мнению, было бы абсурдом.

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