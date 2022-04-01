Коммуналку - по полной, налоги - вдвойне. Как власти Беларуси давят на эмигрантов

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Власти Беларуси продолжают придумывать репрессивные инициативы для давления на покинувших страну белорусов. DW подготовила список уже принятых и еще обсуждающихся мер.
Белорусские власти не оставляют попыток воздействовать на покинувших страну белорусов и придумывают все новые меры давления. Причем речь идет не только о политических эмигрантах. Новые меры имеют, в том числе, экономический характер - режим решил ударить и по кошелькам эмигрантов. Например, покинувшие страну граждане, признанные "тунеядцами", теперь должны будут платить за коммуналку по полным тарифам. Учитывая, что политический кризис в Беларуси после президентских выборов 2020 года, а также война России в Украине породили массовую эмиграцию из страны, эта новая мера может задеть десятки тысяч человек.
Какие еще меры белорусских властей затронут покинувших страну белорусов?
30 марта Совет министров Беларуси принял постановление, которое вносит изменения в ряд документов, принятых для реализации "тунеядского" декрета №3 "О содействии занятости населения" - того самого акта, который в 2018 году вызвал акции протеста населения по всей стране. Первоначально с неработающих граждан (за некоторыми исключениями) взыскивали налог на иждивенчество, однако после протестов декрет изменили, и "тунеядцы" должны были платить за жилищно-коммунальные услуги (газ, отопление, горячая вода) по полным тарифам, если были собственниками жилья.
До введения новшества плата за некоторые виды услуг не взималась, если гражданин выехал из Беларуси на срок свыше 10 суток подряд, предварительно проинформировав об этом службы ЖКХ и имея уважительную причину отъезда. Однако теперь эта норма не будет распространяться на белорусов, которые не платят налоги на родине и выехали за рубеж с 1 марта 2022 года более чем на 30 дней подряд. Исключение - выезд на оздоровление и санаторно-курортное лечение.
Это значит, что белорусским эмигрантам и релоцировавшимся гражданам, которые в Беларуси не платят налоги, придется в полном объеме оплачивать коммунальные услуги за газ, отопление и горячую воду по оставшемуся в их собственности жилью. Информацию о тех, кто выехал из страны на срок больше 30 дней, будет собирать Погранкомитет и сообщать в министерство труда и соцзащиты.
"Тунеядскую" базу обновляют раз в квартал, правда, точное количество содержащихся в ней граждан неизвестно, как и число тех, кто получит “жировки” по полным тарифам. По имеющимся данным, в конце 2020 года в Минске власти насчитали 67 тысяч тунеядцев.
Еще одна экономическая мера против уехавших белорусов касается уплаты налогов. 14 марта Александр Лукашенко подписал Указ №93 "О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики". Как следует из пояснения Минфина, указ был принят в ответ на "беспрецедентное санкционное давление" и позволит "защитить национальные интересы Беларуси от недружественных действий иностранных государств и международных организаций".
В одном из пунктов указа говорится, что власти в качестве ответной меры реагирования вправе приостанавливать исполнение международных соглашений об избежании двойного налогообложения с "недружественными странами". Эти договоры позволяют белорусам, которые работают за границей, платить налоги только в стране пребывания, если с ней заключено такое соглашение. Получается, что отмена действия такого соглашения будет требовать от эмигрантов платить налоги еще и в Беларуси, то есть в двойном размере.
Такие договоры Беларусь имеет с более чем 70 странами, среди которых большинство стран Евросоюза (в том числе Литва и Польша, куда переселилось много белорусов), Украина, Россия, Великобритания, США и Япония. Впрочем, на данный момент власти Беларуси официально не сообщали о приостановлении действия этих договоров или о их денонсации.
Инициатива, которая в первую очередь коснется политических эмигрантов - это предложение Следственного комитета ввести заочное производство по уголовным делам в отношении лиц, находящихся за пределами страны. Как сообщается, СК готовит соответствующий законопроект и эту идею уже поддержали Верховный суд и Генеральная прокуратура. В ближайшее время этот законопроект собираются направить в Совмин и Палату представителей.
Необходимость в заочном производстве, по словам главы СК Дмитрия Горы, заключается в том, что ряд стран - в частности, Польша и Литва - отказывают Беларуси в выдачи лиц, против которых в Беларуси возбуждены уголовные дела. "Для того чтобы реализовать принцип неотвратимости уголовной ответственности, вносится предложение рассматривать в судах уголовные дела в отношении таких лиц в случае, если нам отказано в их выдаче либо если не поступило ответа на запрос о выдаче, в заочном порядке, то есть без участия лица, в отношении которого рассматривается уголовное дело", - говорил Гора в феврале этого года.
Инициативу судить уехавших из страны белорусов одобрил и Александр Лукашенко. "Не думаю, что нововведение коснется какого-то значительного количества наших граждан. Видимо, это единицы из числа так называемых беглых", - прокомментировал он.
Такая практика, как комментировали DW юристы и эксперты, лишает человека конституционного права на защиту от необоснованного подозрения и обвинения. Кроме того, таким образом власти Беларуси пытаются запугать выехавших за границу активистов, чтобы они опасались высказывать свое мнение, а также оказать на них моральное давление, официально назвав преступниками.
Кроме того, практика заочного суда может помочь в реализации еще одной недавней инициативы властей - конфисковывать имущество у лиц, признанных властями "экстремистами". С таким предложением выступило Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК), которое готовит соответствующий законопроект.
"Также считаем необходимым ... применять к лицам, совершившим преступления экстремистской направленности, в качестве дополнительного наказания общую конфискацию их имущества", - заявил глава ГУБОПиК Андрей Паршин. Учитывая, что только в июле 2021 года власти отчитывались о возбуждении более 4,2 тысяч дел, связанных с экстремизмом, и репрессии в Беларуси до сих пор продолжаются, потенциально эта инициатива может коснуться многих белорусов, в том числе тех, кто уехал из страны.
Впрочем, нужно отметить, что хотя об инициативе начали говорить еще в ноябре прошлого года, до сих никаких новых законов на этот счет принято не было. Правда, об имуществе уехавших во время послания белорусскому народу и Национальному собранию 28 января вспоминал Александр Лукашенко.
Наверное, самое серьезной мерой против политических эмигрантов может стать лишение гражданства - с такой инициативой в октябре прошлого года также выступил ГУБОПиК. С августа 2021 года в стране можно отнимать гражданство у натурализованных белорусов, а теперь хотят еще и у граждан по праву рождения.
"Люди, которые сбежали из нашей страны, ненавидят ее и сегодня работают в интересах западных стран, не должны иметь права называться белорусами", - заявил представитель ведомства Вячеслав Орловский. По его словам, лица, потерявшие белорусское гражданство, не смогут вернуться в Беларусь, участвовать в выборах или референдуме и в целом принимать участие в общественно-политической жизни страны. Также подобная инициатива обсуждалась в белорусском парламенте.
Норма о лишении гражданства, как объясняли DW эксперты, очевидно, будет нарушать Конституцию Беларуси, права человека и носить чисто репрессивный характер. Более того, в новой редакции конституции в статье о том, что "приобретение и утрата гражданства осуществляются в соответствии с законом", слово "утрата" было заменено на "прекращение", в чем наблюдатели увидели почву для лишения гражданства "неугодных". Некоторые провластные телеграм-каналы даже писали, что списки на лишение гражданства уже готовы, однако на данный момент никаких законодательных актов об этом принято не было.
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