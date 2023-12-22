Белорусов из "списка тунеядцев" ждут неприятные сюрпризы

В Беларуси вступило в действие постановление правительства №756, согласного которому выехавшим за рубеж гражданам страны пересчитают плату за жилищно-коммунальные услуги с момента релокации. Это коснется не только тех, кто покинул страну, опасаясь политического преследования, но и экономических мигрантов.

Нюанс постановления в том, что в соответствующую базу данных не включают граждан Беларуси, которые официально работают в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). То есть тунеядцами будут считаться те, кто уехал в "недружественные" страны либо просто за пределы ЕАЭС.

Как в Беларуси появились тунеядцы?

Стоит напомнить, что первая версия документа, который касался тунеядцев, была принята в Беларуси еще в 2015 году. Тогда это был декрет президента под названием "О предупреждении социального иждивенчества". Граждане Беларуси, постоянно проживающие за рубежом либо переехавшие туда на длительный срок, согласно этому нормативному акту тунеядцами не считались.

Декрет президент был негативно воспринят многими в Беларуси. "Марш нетунеядцев" в Бобруйске, 12 марта 2017 года. Фото: Reuters/V. Fedosenko

А вот тех из числа трудоспособных граждан, кто официально не работал, белорусские власти обязывали оплатить специальный сбор. Декрет вызвал недовольство и массовые протесты в стране, в результате чего три года спустя документ серьезно переработали и назвали "О содействии занятости населения". Сбор для тунеядцев отменили, но граждан, не задействованных в экономике страны, принудили оплачивать некоторые услуги по более высоким тарифам. В первую очередь это касалось жилищно-коммунальных услуг.

Кроме того, из документа исчезла норма, согласно которой проживающие за рубежом белорусы не являются тунеядцами. Исключение оставили только для тех, кто находится в странах ЕАЭС и официально там трудоустроен. Более того, уехавшие более чем на 30 дней за границу люди должны платить за услуги газоснабжения, отопления и подогрева воды по полным тарифам (кроме выехавших на оздоровление или лечение).

"Мы считаемся каким-то изгоями"

Письмо из службы занятости Фото: Ales Petrowitsch/DW

В начале ноября 2023 года постановлением Совета министров РБ №756 были внесены новые изменения в систему оплаты услуг ЖКХ гражданами, уехавшими из страны, но остающимися собственниками жилья в Беларуси. Теперь им пересчитают сумму платежей по полному тарифу за коммуналку начиная с периода, когда владелец жилья попал в "список тунеядцев" (сами списки обновляются четыре раза в год).

Как стало известно DW, некоторые граждане Беларуси, работающие за рубежом, уже получают от властей по месту жительства в РБ соответствующие уведомления. "Пока езжу по Европе, жена переслала письмо из райисполкома, где мне сообщают, что я как собственник жилья должен предоставить документы, подтверждающие занятость", - рассказывает дальнобойщик Виталий.

По его словам, он уже три года работает на литовскую транспортную компанию и возит грузы исключительно по странам ЕС. В Беларусь Виталий приезжает только в отпуск и когда накапливается много выходных. "Семья у меня осталась в Беларуси, жена работает в бюджетной организации, но теперь оказывается, что поскольку я являюсь владельцем квартиры и тружусь не на родине, платить за коммунальные услуги придется по полным тарифам", - сетует Виталий.

Он отмечает, что эту тему активно обсуждают в чатах белорусских дальнобойщиков в Европе: такие "письма счастья" получили многие. Водители соглашаются, что по европейским меркам оплата за ЖКХ в Беларуси не очень обременительная, но сам факт включения в "список тунеядцев" позитивных эмоций не добавляет.

Дальнобойщики на границе Беларуси с Польшей, 21 декабря 2023 года Фото: Ales Petrowitsch/DW

"Коллеги делятся советами, как не попасть в "дармоеды": кто-то предлагает регистрироваться самозанятым или сдавать квартиру, если она пустует, - говорит дальнобойщик. - Но присутствует чувство какой-то брезгливости по поводу такого отношения властей к своим гражданам. Мы же пересылаем деньги своим семьям в Беларуси, они тратят их на продукты и услуги внутри страны, а все равно считаемся какими-то изгоями".

База данных незанятых в экономике - анахронизм?

В базу тунеядцев не включают белорусов, которые работают в странах Евразийского экономического союза. Однако факт трудоустройства должен быть подтвержден документально, а сделать это именно так, как требует белорусское законодательство, порой проблематично.

По словам минчанина Сергея, в последнее время он почти постоянно проживает в России, но не привязан к какому-то одному работодателю. "За год-полтора я могу сменить десяток компаний, с которыми заключаю трудовые отношения, - отмечает Сергей. - В Беларуси остается недвижимость и теперь появляется необходимость собирать копии своих трудовых договоров и контрактов, прочие документы только для того, чтобы на родине меня не внесли в списки тунеядцев".

Собеседник DW в нынешних условиях считает анахронизмом сам факт, что государство расходует средства на создание базы данных на трудоспособных граждан, не занятых в экономике. "Все-таки основной целью декрета было стремление оптимизировать расходы на социальные услуги для тех граждан, которые не платили налоги, или же делали это не в полной мере", - считает Сергей.

Он вспоминает, что до нынешней идеи заставить собственников жилья из числа не занятых в экономике платить по полным коммунальным тарифам, белорусские власти обсуждали и другое предложение. "Хотели лишить тех, кого считают тунеядцами, бесплатного медицинского обслуживания, - вспоминает Сергей. - И, кажется, окончательно от этой затеи не отказались".

Как выживают "тунеядцы" на границе

Житель Бреста Алексей (имя изменено) с иронией называет себя "чистокровным тунеядцем", поскольку давно не имеет официального трудоустройства, а доход получает с оказываемых услуг в приграничье. Мужчина не стал конкретизировать, как ему удается избегать попадания в базы данных незанятых в экономике, намекнув только, что в законодательстве хватает лазеек.

Объявление о найме на работу Фото: Ales Petrowitsch/DW

"Мое место работы - граница, - с улыбкой говорит Алексей. - Раньше таких, как я, называли "челноками", но этот бизнес шире, чем просто привезти товар. На погранпереходах много чем есть заняться: и в очереди за других постоять, и груз на себя задекларировать, чтобы таможенную пошлину не платить".

Мужчина рассказывает, что сейчас такие услуги очень востребованы: влияет предпраздничная суета и то, что попасть в Польшу напрямую можно только через пункт пропуска в Бресте. По словам местного жителя, заработки на границе не стабильные, но в любом случае гораздо выше, чем работа на госпредприятиях.

"Посмотрел, что предлагают на ярмарках вакансий: половина вариантов с зарплатой меньше, чем 1000 белорусских рублей (около 285 евро) в месяц, - отмечает брестчанин. – В удачный период на границе я могу заработать такие деньги за пару дней".

Собеседник считает, что борьба с тунеядцами не приносит белорусским властям того результата, на который они рассчитывали изначально. При этом продолжающийся отъезд людей из страны на заработки за границу только усугубляет проблему.

Смотрите также: