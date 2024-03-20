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Суд ЕС отменил санкции против "Белшины"

Александра Богуславская
20 марта 2024 г.

Суд Европейского союза в Люксембурге снял санкции с белорусского госпредприятия "Белшина", введеные в декабре 2021 года из-за репрессий в Беларуси.

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Александр Лукашенко выступает перед рабочими "Белшины", 17 июня 2022 года
Лукашенко выступает перед рабочими "Белшины", 17 июня 2022 годаФото: Press Service of the President of the Republic of Belarus

Суд Европейского союза в Люксембурге аннулировал решение о санкциях против "Белшины", которые были введены в декабре 2021 года из-за ситуации в Беларуси. Решение было опубликовано на сайте суда в среду, 20 марта.

По мнению суда, Совет ЕС допустил ошибку при оценке поддержки "Белшиной" белорусского режима и участии в репрессиях против гражданского общества.

Обоснование решения суда об отмене санкций против "Белшины"

По мнению суда, Совет ЕС не смог доказать, что, будучи одним из ведущих государственных предприятий в Беларуси, "Белшина" представляет собой существенный источник доходов для режима Лукашенко, и что белорусское государство напрямую извлекает выгоду из доходов предприятия. Так, "Белшина", ссылаясь на финансовые документы, утверждала, что перед включением в санкционный список была убыточным предприятием, которое не приносило прибыли.

Кроме того, суд счел недостаточными доказательства участия "Белшины" в репрессиях против гражданского общества. В частности, Совет ЕС не смог доказать, что причиной увольнения сотрудников предприятия было участие в демонстрациях и забастовках после президентских выборов 2020 года в Беларуси.

В итоге Суд ЕС постановил снять санкции с предприятия и обязал Совет ЕС выплатить расходы судебного производства.

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