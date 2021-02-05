 Лукашенко пригрозил пустить некоторые НКО ″под нож″ | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 06.04.2021

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Беларусь

Лукашенко пригрозил пустить некоторые НКО "под нож"

Если некоммерческие организации способны работать на государство, то существующая власть Беларуси готова их "терпеть" и сотрудничать с ними, заявил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко (фото из архива)

Александр Лукашенко (фото из архива)

Правитель Беларуси Александр Лукашенко потребовал разобраться с работой в стране иностранных фондов, финансируемых из-за рубежа некоммерческих организаций (НКО) и других подобных структур. "Это же не дело, когда эти структуры, существуя в Беларуси, втягивают молодежь в антигосударственную деятельность, организуют утечку квалифицированных кадров за рубеж... Мы не собираемся вырезать тех, кто пользу приносит государству. Но мы увидели, кто есть кто. Поэтому их нужно привести в чувство. Если они способны работать на государство, мы будем их "терпеть" и с ними сотрудничать. Нет - значит под нож", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба во вторник, 6 апреля.

Вопрос о необходимости перерегистрации НКО был поднят на совещании по внешнеполитической тематике, на котором, в частности, также обсуждалась проблема оптимизации дипломатического присутствия Беларуси за рубежом. По мнению  Лукашенко, в некоторых странах, "которые заморозили с нами контакты в силу своих предубеждений или ведут против нас деструктивную деятельность" нецелесообразно сохранять посольства и полный штат дипломатов.

Лукашенко хочет разобраться с "польской оккупацией"

Лукашенко обратил отдельное внимание на отношения Беларуси с Польшей. Он напомнил, что между двумя странами на сегодняшний день нет неурегулированных территориальных и имущественных претензий. "Мы никогда не вспоминали об оккупации Польшей значительной части белорусской территории в 20-30-е годы прошлого века. Но, видимо, пришло время вернуться к этой теме", - заявил Лукашенко.

Европейский Союз не признает Лукашенко

Европейский Союз отказывается признавать результаты президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 года, после которых ЦИК страны объявил Александра Лукашенко президентом страны. "ЕС вновь заявляет, что президентские выборы в Беларуси 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Европейский Союз не признает их сфальсифицированных результатов. Исходя из этого, так называемая "инаугурация" 23 сентября 2020 года и новый мандат, заявленный Александром Лукашенко, лишены какой-либо демократической легитимности", - подчеркивается в заявлении пресс-службы Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Евросоюз, а также США ввели санкции в отношении Лукашенко и его окружения.

Протесты в Беларуси после выборов

Сразу после выборов в Беларуси вспыхнули многотысячные протесты против фальсификации итогов голосования. В ходе протестов, которые жестоко подавлялись силовиками, пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Несколько человек погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер. Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.

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    Автор: Галина Петровская


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