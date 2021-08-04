В Минске задержаны философ Мацкевич и еще двое общественных деятелей

В Минске после обысков КГБ Беларуси в среду, 4 августа, задержаны философ и методолог Владимир Мацкевич, общественный активист Влад Величко и глава некоммерческой инициативы "Летучий университет" Татьяна Водолжаская. Как передает "Еврорадио", по какому делу задержаны все трое, пока неизвестно.

И Мацкевич, и Величко, и Водолжаская имеют отношение к международной общественной организации "ЕвроБеларусь". Созданная в 2007 году и зарегистрированная в Литве в 2009 году, "ЕвроБеларусь" является национальным координатором Форума гражданского общества Восточного партнерства по Беларуси и видит свою миссию в поддержке "проевропейского развития Беларуси как полноправного субъекта европейских отношений на всех возможных уровнях".

Владимир Мацкевич с 2011 по 2016 годы был первым главой Рады - исполнительного органа "ЕвроБеларуси". Влад Величко руководил организацией с 2007 по 2019 год, а Татьяна Водолжаская является также старшим аналитиком Центра европейской трансформации, который входит в структуру "ЕвроБеларуси".

Год репрессий против народа Беларуси

Ранее в тот же день немецко-швейцарская правозащитная организация Libereco - Partnership for Human Rights подвела итог репрессиям режима непризнанного правителя Беларуси Александра Лукашенко против собственного народа. По данным правозащитников, только за последние 12 месяцев стало известно более чем о 40 000 арестов, по меньшей мере 1800 документированных сообщениях о пытках. В стране сегодня насчитывается более 600 политических заключенных.

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