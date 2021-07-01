Была ли госизмена? В чем в Беларуси обвиняют журналиста Александрова

Белорусский журналист и медиаменеджер Андрей Александров находится за решеткой почти полгода. Александрова и его девушку Ирину Злобину задержали в Минске 12 января 2021 года. Тогда их обвинили в финансировании протестов. (ч. 1 и 2 ст. 342 ). По версии МВД, Александров и Злобина "с августа 2020 года занимались финансированием лиц, принимавших участие в протестах в Минске, в том числе путем оплаты штрафов и возмещения средств за нахождение в центре изоляции правонарушителей и изоляторе временного содержания". Сам Александров говорил, что занимался благотворительностью в рамках Фонда солидарности By_help.

Максимальный срок содержания под стражей по этой статье - 6 месяцев - истекает 12 июля. Но на днях Андрею Александрову предъявили новое обвинение - по ч. 1 ст. 356 УК РБ об "измене государству". В чем особенность этой статьи, кому еще ее могут предъявить, как такие обвинения помогают пропаганде?

От обвинений в госизмене в Беларуси никто не застрахован

"У Андрея 12 июля заканчивается срок пребывания под стражей по тем статьям, обвинение по которым было предъявлено ранее. Насколько мне известно, новое обвинение стало неожиданным для него, как и для всех его друзей. Он свою вину не признает. Я Андрея знаю много лет и ни разу не только не видел его действий против Беларуси, но даже не слышал и подобных слов-призывов", - говорит друг Александрова, журналист Дмитрий Яненко. Он считает, что следствие ничего не смогло найти в рамках предыдущих обвинений, поэтому "было принято решение придержать" Александрова.

Один из белорусских ИВС, в Могилеве

Адвокат, член Народного антикризисного управления Михаил Кирилюк также отмечает, что статья об измене государству - это "когда вообще никаких доказательств преступлений нет, но нужно дать большой срок". Одному из клиентов Кирилюка в свое время угрожали этим обвинением, если тот не признает вину: "Я, будучи адвокатом в Беларуси, защищал одного человека, которого обвиняли в том, что он хотел лазерными указками ослепить омоновцев. Я указывал, что нет у следствия ни одного ослепшего омоновца или того, у кого зрение ухудшилось", - рассказывает адвокат.

По его словам, следователь на вопрос, почему подзащитного держат в СИЗО, ведь совершенно очевидно, что никаких противоправных действий он не совершал, а даже если собирался, потерпевших от его рук нет и не предвидится, сказал буквально следующее: "А мне без разницы. Не будет признавать вину, получит вместо своего текущего обвинения статью в государственной измене. Там статья такая, что угодно под состав подойдет, суд будет закрытым, никто ничего не увидит и не услышит, и сидеть он будет по ней восемь лет".

Заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий также уверен, что от обвинений в госизмене сегодня в Беларуси никто не может быть застрахован на 100%: "Я не верю, что Александров мог заниматься какой-то госизменой. Я читал фабулу этой статьи. Там говорится, что госизмена - это передача каким-то организациям или странам государственных секретов. Сомнительно, что они были у Александрова".

Другое дело, отмечает Горецкий, что сейчас "любую техническую информацию, или информацию для служебного пользования, которая на самом деле не является государственной тайной, но была закрыта властями, могут отнести к секретной". Зампредседателя БАЖ добавляет, что, скорее всего, так и не станет известно, что конкретно вменяют Александрову, потому что обычно дела об измене государству рассматривает Верховный суд на закрытом процессе.

"Власти ищут "польских шпионов"

Военный эксперт Егор Лебедок говорит, что одни и те же действия обвиняемого можно подвести под разные статьи Уголовного кодекса РБ. Как, предполагает собеседник, и произошло в случае с Андреем Александровым: "Очень удобно, когда одни и те же деяния можно интерпретировать и как нарушение общественного порядка, и как измену государству. По той статье, какую Александрову сначала предъявляли ч.2. ст. 342 ("финансирование действий, направленных на грубое нарушение общественного порядка"), предусматривается до 3 лет лишения свободы. Схожие действия есть в статье "измена государству", если дословно "оказание помощи иностранному государству либо его представителям, проведение деятельности, направленной на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".

Егор Лебедок отмечает, что статьей о массовых беспорядках никого сейчас не удивишь, власти выгодно показать, что идет цветная революция и гибридная война, поэтому и появилось такое новшество, как измена государству. К тому же, отмечает собеседник, эта статья предусматривает значительно больший срок - от 7 лет до 15 лет лишения свободы. "Это повторение 1930-х годов, когда власти ищут, условно, "польских шпионов". Сейчас можно по телевидению показать, что это не просто пресса, ругающая власть, а изменники родины. Это пропагандистская линия, а под нее подвели и уголовное законодательство", - добавляет эксперт.

В свою очередь Борис Горецкий не исключил, что в ближайшее время давление на гражданское общество и на журналистов будет только усиливаться, будут новые задержания и обвинения: "Нашему коллеге грозит какой-то феноменальный срок, хотя я не исключаю, что это может быть не последний случай. После принятия европейских санкций власть начала новую волну репрессий".

Кого еще обвиняли в измене государству?

В этом году за измену государству был осужден военнослужащий Денис Урад, признанный политическим заключенным. Он проходил по второй части этой статьи, его приговорили к 18 годам колонии усиленного режима. В фильме "Манкурты" (фильм показали по белорусскому госТВ о подготовке переворота в Беларуси. - Ред.) говорилось, что 14 марта во время дежурства на посту спецсвязи капитан Генштаба Вооруженных сил Денис Урад сфотографировал секретное письмо министра внутренних дел к министру обороны и "отправил польскому телеграм-каналу". Суд был закрытым, приговор не подлежит обжалованию.

В 2014 году обвинение по статье за госизмену было предъявлено военному обозревателю Александру Алесину. По этому же делу проходил иностранный дипломат, которого от ареста защищал дипломатический иммунитет. Вскоре дело переквалифицировали на сотрудничество с иностранной разведкой, Алесина отпустили под подписку о невыезде. Через год следствие было приостановлено. Алексей Алесин от комментариев DW отказался, поскольку уголовное дело не прекращено, а он находится под подпиской о неразглашении.

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