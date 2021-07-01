Была ли госизмена? В чем в Беларуси обвиняют журналиста Александрова
Белорусскому журналисту Андрею Александрову предъявили новое обвинение - в госизмене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Как могло возникнуть такое обвинение? DW собрала мнения.
Заключенный в белорусской тюрьме
Белорусский журналист и медиаменеджер Андрей Александров находится за решеткой почти полгода. Александрова и его девушку Ирину Злобину задержали в Минске 12 января 2021 года. Тогда их обвинили в финансировании протестов. (ч. 1 и 2 ст. 342 ). По версии МВД, Александров и Злобина "с августа 2020 года занимались финансированием лиц, принимавших участие в протестах в Минске, в том числе путем оплаты штрафов и возмещения средств за нахождение в центре изоляции правонарушителей и изоляторе временного содержания". Сам Александров говорил, что занимался благотворительностью в рамках Фонда солидарности By_help.
Максимальный срок содержания под стражей по этой статье - 6 месяцев - истекает 12 июля. Но на днях Андрею Александрову предъявили новое обвинение - по ч. 1 ст. 356 УК РБ об "измене государству". В чем особенность этой статьи, кому еще ее могут предъявить, как такие обвинения помогают пропаганде?
От обвинений в госизмене в Беларуси никто не застрахован
"У Андрея 12 июля заканчивается срок пребывания под стражей по тем статьям, обвинение по которым было предъявлено ранее. Насколько мне известно, новое обвинение стало неожиданным для него, как и для всех его друзей. Он свою вину не признает. Я Андрея знаю много лет и ни разу не только не видел его действий против Беларуси, но даже не слышал и подобных слов-призывов", - говорит друг Александрова, журналист Дмитрий Яненко. Он считает, что следствие ничего не смогло найти в рамках предыдущих обвинений, поэтому "было принято решение придержать" Александрова.
Один из белорусских ИВС, в Могилеве
Адвокат, член Народного антикризисного управления Михаил Кирилюк также отмечает, что статья об измене государству - это "когда вообще никаких доказательств преступлений нет, но нужно дать большой срок". Одному из клиентов Кирилюка в свое время угрожали этим обвинением, если тот не признает вину: "Я, будучи адвокатом в Беларуси, защищал одного человека, которого обвиняли в том, что он хотел лазерными указками ослепить омоновцев. Я указывал, что нет у следствия ни одного ослепшего омоновца или того, у кого зрение ухудшилось", - рассказывает адвокат.
По его словам, следователь на вопрос, почему подзащитного держат в СИЗО, ведь совершенно очевидно, что никаких противоправных действий он не совершал, а даже если собирался, потерпевших от его рук нет и не предвидится, сказал буквально следующее: "А мне без разницы. Не будет признавать вину, получит вместо своего текущего обвинения статью в государственной измене. Там статья такая, что угодно под состав подойдет, суд будет закрытым, никто ничего не увидит и не услышит, и сидеть он будет по ней восемь лет".
Заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий также уверен, что от обвинений в госизмене сегодня в Беларуси никто не может быть застрахован на 100%: "Я не верю, что Александров мог заниматься какой-то госизменой. Я читал фабулу этой статьи. Там говорится, что госизмена - это передача каким-то организациям или странам государственных секретов. Сомнительно, что они были у Александрова".
Другое дело, отмечает Горецкий, что сейчас "любую техническую информацию, или информацию для служебного пользования, которая на самом деле не является государственной тайной, но была закрыта властями, могут отнести к секретной". Зампредседателя БАЖ добавляет, что, скорее всего, так и не станет известно, что конкретно вменяют Александрову, потому что обычно дела об измене государству рассматривает Верховный суд на закрытом процессе.
"Власти ищут "польских шпионов"
Военный эксперт Егор Лебедок говорит, что одни и те же действия обвиняемого можно подвести под разные статьи Уголовного кодекса РБ. Как, предполагает собеседник, и произошло в случае с Андреем Александровым: "Очень удобно, когда одни и те же деяния можно интерпретировать и как нарушение общественного порядка, и как измену государству. По той статье, какую Александрову сначала предъявляли ч.2. ст. 342 ("финансирование действий, направленных на грубое нарушение общественного порядка"), предусматривается до 3 лет лишения свободы. Схожие действия есть в статье "измена государству", если дословно "оказание помощи иностранному государству либо его представителям, проведение деятельности, направленной на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".
Егор Лебедок отмечает, что статьей о массовых беспорядках никого сейчас не удивишь, власти выгодно показать, что идет цветная революция и гибридная война, поэтому и появилось такое новшество, как измена государству. К тому же, отмечает собеседник, эта статья предусматривает значительно больший срок - от 7 лет до 15 лет лишения свободы. "Это повторение 1930-х годов, когда власти ищут, условно, "польских шпионов". Сейчас можно по телевидению показать, что это не просто пресса, ругающая власть, а изменники родины. Это пропагандистская линия, а под нее подвели и уголовное законодательство", - добавляет эксперт.
В свою очередь Борис Горецкий не исключил, что в ближайшее время давление на гражданское общество и на журналистов будет только усиливаться, будут новые задержания и обвинения: "Нашему коллеге грозит какой-то феноменальный срок, хотя я не исключаю, что это может быть не последний случай. После принятия европейских санкций власть начала новую волну репрессий".
Кого еще обвиняли в измене государству?
В этом году за измену государству был осужден военнослужащий Денис Урад, признанный политическим заключенным. Он проходил по второй части этой статьи, его приговорили к 18 годам колонии усиленного режима. В фильме "Манкурты" (фильм показали по белорусскому госТВ о подготовке переворота в Беларуси. - Ред.) говорилось, что 14 марта во время дежурства на посту спецсвязи капитан Генштаба Вооруженных сил Денис Урад сфотографировал секретное письмо министра внутренних дел к министру обороны и "отправил польскому телеграм-каналу". Суд был закрытым, приговор не подлежит обжалованию.
В 2014 году обвинение по статье за госизмену было предъявлено военному обозревателю Александру Алесину. По этому же делу проходил иностранный дипломат, которого от ареста защищал дипломатический иммунитет. Вскоре дело переквалифицировали на сотрудничество с иностранной разведкой, Алесина отпустили под подписку о невыезде. Через год следствие было приостановлено. Алексей Алесин от комментариев DW отказался, поскольку уголовное дело не прекращено, а он находится под подпиской о неразглашении.
Смотрите также:
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Рекорд по политзаключенным в Беларуси
Свыше 400 - такое рекордное в истории страны число политзаключеннных приводит правозащитный центр "Весна". Среди тех, кто несправедливо оказался в тюрьме из-за политического преследования, - участники президентской кампании, волонтеры их штабов, активисты, бизнесмены, блогеры, журналисты, айтишники, рабочие, студенты и другие участники акций протестов.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Виктор и Эдуард Бабарико
Претендент в кандидаты на пост президента, экс-глава "Белгазпромбанка" и общественный деятель Виктор Бабарико мог стать самым сильным соперником Лукашенко на выборах. Был задержан вместе с сыном Эдуардом, который руководил его инициативной группой. С июня 2020-го они находятся в СИЗО КГБ по обвинению в "отмывании" средств, получении взятки и уклонении от уплаты налогов.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Мария Колесникова
Музыкант и арт-директор Мария Колесникова руководила избирательным штабом Виктора Бабарико. Затем стала одной из "трех граций", возглавивших Объединенный штаб оппозиции. Входит в президиум Координационного совета. Была похищена и привезена на границу с Украиной для выдворения из страны. Но порвала паспорт и сорвала эту операцию. В тюрьме с сентября 2020-го. Обвиняется по делу о захвате власти.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
В тюрьму - за юридическую помощь
Юрист штаба Виктора Бабарико, член президиума Координационного совета Максим Знак и адвокат Марии Колесниковой Илья Салей были задержаны в сентябре по делу о публичных призывах к действиям в ущерб национальной безопасности. В декабре против Координационного совета было возбуждено уголовное дело о захвате власти, фигурантом которого стал и Максим Знак. Илья Салея сейчас под домашним арестом.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Сергей Тихановский
Автор популярного в белорусском YouTube канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский собирался баллотироваться на пост президента Беларуси, но еще до старта избирательной кампании был задержан. После чего его жена Светлана выдвинула свою кандидатуру. Выйдя на свободу после административного ареста, помогал собирать подписи за Светлану, но вновь был задержан. Под арестом находится с мая 2020-го.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Активисты "Страны для жизни"
В рамках проекта "Страна для жизни" Тихановский ездил по регионам Беларуси и давал возможность местным жителям рассказать об их проблемах. Кроме Тихановского, под арестом сейчас находятся несколько участников команды проекта: активистка Ольга Павлова, водитель Александр Аранович и модератор соцсетей Дмитрий Попов.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Игорь Лосик
Создатель телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик активно освещал события вокруг избирательной кампании президента Беларуси. Задержан в июне. Его обвиняли в организации и подготовке действий в ущерб общественному порядку. Затем предъявили новое обвинение: "подготовка к участию в массовых беспорядках". В знак протеста держал голодовку более 40 дней. Арест продлен до 25 марта.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Блогеры за решеткой
По политическим мотивам под стражей оказались и другие белорусские блогеры: Сергей Петрухин ("Народный репортер", "Youtube-депутаты") - на фото, Сергей Коршун и Сергей Ярошевич ("Армия с народом"), Владимир Неронский ("Слуцк для жизни"), Александр Кабанов ("Народный репортер"), Дмитрий Козлов ("Серый кот"), Денис Гутин ("Водители-97"), Владимир Цыганович (MozgOn), Николай Дедок, Эдуард Пальчис.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Лидеры "старой" оппозиции
Соучредителя партии "Белорусская христианская демократия" Павла Северинца (на фото) и ранее не раз арестовывали. В июне 2020-го был задержан после пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Николай Статкевич - другой известный оппозиционер, кандидат в президенты в 2010 году. Задержан в мае по дороге на предвыборный пикет Светланы Тихановской и до сих пор в заключении.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Катерина Борисевич
Жертвами политических репрессий стали и журналисты. Катерине Борисевич (портал Tut.by) грозит до трех лет лишения свободы. В своей статье она написала о том, что в крови Романа Бондаренко, погибшего после избиения сторонниками Лукашенко, не было алкоголя - вопреки утверждениям властей. Эту информацию ей сообщил врач больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин, теперь также политзаключенный.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Катерина Андреева и Дарья Чульцова
Журналистки польского телеканала "Белсат" Катерина Андреева и Дарья Чульцова вели стрим во время жестокого разгона силовиками участников акции в минском дворе, известном как "площадь Перемен" - и были задержаны. Уже почти три месяцеа они находятся под стражей по обвинению в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Им также грозит до трех лет лишения свободы.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Андрей Алекcандров
Журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова вместе с его девушкой Ириной Злобиной задержали по подозрению в финансировании протестов. По сообщению МВД, Александров оплачивал штрафы протестующих на средства от фонда BY_help. В заключении по уголовной статье также находятся задержанные по "делу Пресс-клуба", который занимался медиапроектами, направленными на реализацию свободы слова.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Дело PandaDoc
Из четырех сотрудников белорусского офиса IT-компании PandaDoc, задержанных осенью, лишь директор по продукту Виктор Кувшинов остается в тюрьме по подозрению в хищении средств. Правозащитники уверены, что так власти оказывают давление на основателя компании Никиту Микадо. После выборов он помогал силовикам, которые отказались выполнять преступные приказы, подавляя протесты, и лишились работы.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Студенты-активисты
За акции протеста студентов отчисляли или подвергали административным арестам. Более десятка стали политзаключенными после акций в вузах. Среди них шесть активистов "Объединения белорусских студентов": Алана Гебримариям (член Координационного совета, представительница Светланы Тихановской по делам молодежи, на фото), Ксения Сыромолот, Яна Оробейко, Кася Будько, Егор Канецкий, Татьяна Екельчик.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Непропорциональный ответ протестующим
Несколько десятков политзаключенных обвиняют в участии в массовых беспорядках или применением насилия против сотрудников милиции. По мнению правозащитников, мирные акции протеста не представляли угрозы национальной или общественной безопасности. Отдельные случаи насилия в отношении милиции требуют отдельной правовой квалификации - в контексте самообороны от непропорциональных действий силовиков.
Автор: Янина Мороз
Смотреть видео03:34
Поделиться
Закрытый суд над Сергеем Тихановским: что думают на Западе?