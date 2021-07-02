Академия DW призывает Минск освободить журналиста Александрова

Белорусский журналист и медиаменеджер, преподаватель Академии DW Андрей Александров столкнулся в Беларуси с обвинениями в госизмене, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Комментируя эту ситуацию в пятницу, 2 июля, управляющий директор Академии DW Карстен фон Намен (Carsten von Nahmen) осудил эти обвинения как "абсолютно не обоснованные" и призвал правительство в Минске безотлагательно освободить Александрова и других находящихся в заключении журналистов.

Изначально Андрею Александрову, задержанному в Беларуси вместе с его девушкой Ириной Злобиной в середине января 2021 года, были предъявлены обвинения в рамках уголовного дела о грубом нарушении общественного порядка в Минске. Ожидалось, что журналист выйдет на свободу в конце июля. Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) со ссылкой на адвоката Александрова, новые обвинения "шокировали" его.

Дело журналиста свидетельствует о дальнейшем усилении давления на свободную прессу и гражданский активизм в Беларуси, отметили в Академии DW. Независимые журналисты, освещающие уличные протесты, больше не находятся под защитой своего статуса, даже если предъявляют удостоверения сотрудников прессы, подчеркнули в образовательном центре.

Давление на журналистов в Беларуси

"Белорусские журналисты находятся под беспрецедентным давлением, после президентских выборов 2020 года репрессии по отношению к ним усилились", - констатирует Карстен фон Намен. Сотрудникам СМИ в Беларуси не давали выполнять их профессиональные обязанности, информационные сайты блокировались, а отзыв аккредитации у журналистов стал в стране обыденностью, указывает управляющий директор Академии DW.

Правительство Беларуси должно прекратить преследование журналистов и СМИ, призывает Карстен фон Намен. "Белорусскому народу нужна независимая информация, чтобы принимать свободные, грамотные решения. Журналистика - это не преступление, но исключительно важная сфера для демократическом обществе", - подчеркивает эксперт.

По данным БАЖ, в 2021 году журналисты в Беларуси более 130 раз попадали в различные конфликтные ситуации с участием силовиков - включая нападения на сотрудников СМИ и их задержания. В 2020 году в стране произвели 477 задержаний журналистов, суммарно они провели в заключении 1200 дней. В этом списке находится и корреспондент DW Александр Бураков. В мае 2021 года его приговорили к 20 дням в тюрьме.

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