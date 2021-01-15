Белорусского журналиста Александрова обвинили в госизмене

Белорусскому журналисту и медиаменеджеру Андрею Александрову предъявили новое обвинение - по ч. 1 ст. 356 УК РБ об "измене государству". Об этом в среду, 30 июня, сообщили в Белорусской ассоциации журналистов.

Александрову грозит от семи до 15 лет лишения свободы. Что именно власти вменяют в вину репортеру, его адвокат Антон Гашинский не уточнил.

Оплачивал штрафы задержанных на акциях

Ранее журналиста обвинили по ч. 1 и 2 ст. 342 об "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, а равно финансировании и ином материальном обеспечении такой деятельности". Максимальный срок содержания под стражей по этой статье - шесть месяцев. Он истекает 12 июля.

Вместе с Андреем Александровым 12 января задержали его девушку - Ирину Злобину.

По версии МВД, Александров и Злобина "с августа 2020 года занимались финансированием лиц", принимавших участие в протестах в Минске, в том числе путем оплаты штрафов и возмещения средств на нахождение в центре изоляции правонарушителей и изоляторе временного содержания.

Фонд By_help: выплата штрафов не является преступлением

Сам Александров говорил, что занимался благотворительностью в рамках фонда солидарности By_help.

По версии заместителя министра внутренних дел Беларуси Геннадия Казакевича, с 22 августа до 9 ноября Александров и Злобина оплатили из средств By_help более 250 штрафов.

В самом фонде утверждали, что после задержания Александрова могли подвергнуть пыткам, угрозам и запугиванию. В By_help также говорили, что "любая оплата штрафов не является преступлением, а любые обвинения любого человека в том, что это преступление, абсурдны".

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