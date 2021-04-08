Загнать в минус. Новая тактика властей Беларуси против критиков Лукашенко?
Белорусов, получивших помощь от фонда By_help, вызывают на допросы в Следственный комитет и хотят обязать повторно оплачивать штрафы. DW - о том, почему так происходит.
Акция протеста в Минске (январь 2021 года)
Белорусы, получившие помощь от фонда By_help, стали фигурантами уголовного дела. Их, как ранее обещал Следственный комитет (СК РБ), начали вызывать для дачи показаний "об обстоятельствах, источнике и цели поступления денежных средств на счет в банке" на допрос в качестве свидетелей. Также СК заявляет, что штрафы, погашенные фондом или жертвователями, придется оплатить повторно.
"На счету стало минус 1150 рублей"
"Следователь ничего конкретного не сказала, но, скорее всего, ее звонок связан с тем, что я получил помощь от фонда, сейчас многих дергают по этому поводу", - рассказывает DW минчанин Антон. Мужчину задержали на акции протеста 13 сентября. По словам Антона, силовики били его в микроавтобусе: "Когда лежал лицом в пол, каждый считал нужным ударить меня дубинкой, я так и не понял, за что. Мне говорили: "У вас же один за всех, вот за всех и отдувайся". Я не считал удары, но их было достаточно, чтобы потом я не мог сесть".
В одном из белорусских СИЗО
Антон провел двое суток в изоляторе в Жодино, а после, по решению суда, получил штраф. "Я зафиксировал побои, но больничный мне, к сожалению, не дали. Обратился в фонд By_help, там мне выделили на реабилитацию 1200 рублей (около 390 евро)", - вспоминает мужчина. В ноябре по требованию Следственного комитета почти эквивалентную сумму банк списал с карты Антона, на которую приходит зарплата - там образовался минус в 1150 рублей.
Около месяца назад мужчине позвонили с незнакомого номера - оказалось, что это следователь, которая требовала прийти и дать показания в качестве свидетеля по уголовному делу о массовых беспорядках. Антон решил, что без официальной повестки никуда не пойдет.
Леончик: "СК собирает доказательную базу против By_help "
Основатель By_help Алексей Леончик считает, что через давление на людей, которые получили помощь от фонда, Следственный комитет пытается доказать его причастность к якобы массовым беспорядкам в Беларуси. "Следственный комитет давно ищет людей, которым мы заплатили штрафы или выделили средства на реабилитацию. Думаю, их хотят запугать, заставить признаться, что деньги они получили за массовые беспорядки, выдуманные белорусскими властями. Если бы под давлением кто-то такое сказал, это, наверное, составило бы доказательную базу против By_help", - комментирует собеседник DW.
Алексей Леончик
Еще в ноябре Алексей Леончик стал подозреваемым по уголовному делу за "перечисления с подконтрольного ему счета в одном из западных банков денежных средств для поддержания протестных акций в Беларуси и оказания материальной помощи лицам, принимающим в них активное участие".
Блокировка счетов грозила финансовым скандалом
Тогда же, в ноябре, произошла массовая блокировка счетов людей, получивших помощь фонда. "Власти замахнулись на 1,5 млн рублей (чуть более 480 тысяч евро). По нашим расчетам, около 80% от этой суммы они были вынуждены вернуть. Людям блокировали несколько счетов, загоняли в минус. Это угрожало крупным финансовым скандалом, поэтому Нацбанк согласовал механизм наложения ареста: арестовать можно только перевод, полученный от фонда, запрещено забирать деньги из других источников", - отмечает Леончик.
Средства, списанные за счет зарплат или накоплений, вернули. Отдельные факты блокировки средств, по словам Леончика, наблюдались и в последующем. Суммы были небольшие, к тому же Фонд провел новую кампанию помощи людям, чьи средства были заблокированы.
Помощь By_help и давление властей
Тем не менее давление на белорусов, получивших помощь от By_help, продолжается. Следственный комитет намерен повторно взыскать штрафы с тех, кому их оплатил фонд или жертвователи. "Выявляется значительное количество фактов, когда штрафы по административным правонарушениям оплачивались деньгами, которые были вовлечены в преступный оборот. Таким деньгам дается определенный процессуальный статус, и с виновных по административным делам будут повторно взысканы штрафы", - заявил в конце марта начальник управления Следственного комитета по Минску Сергей Паско.
"В белорусском законодательстве нет ограничений, касающихся того, кто может платить штраф. Это вообще нигде не прописано. Двойная оплата штрафов, это то, что абсолютно противоречит духу права: никто не может быть наказан дважды за один и тот же проступок. Так можно не только дважды, но и трижды, и четырежды списать штраф", - прокомментировал в свою очередь Алексей Леончик.
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