Угрожают посадить. Как КГБ вербует белорусов

Правозащитники фиксируют активность спецслужб, которые заставляют белорусов сотрудничать с ними. Можно ли отказаться и чем это грозит - у DW.

Белорусы все чаще сообщают правозащитникам о попытках вербовки со стороны КГБ. И хотя по закону такое сотрудничество возможно только добровольно, оперативники регулярно запугивают граждан и их родных. Какие методы используют чекисты и реально ли им противостоять, в материале DW.

Какие методы использует КГБ для вербовки?

Член правления организации "Правовая инициатива" Сергей Устинов отмечает, что вербовка у сотрудников КГБ всегда была важным направлением деятельности и показателем успешной работы. "Для вербовки как ранее, так и сейчас применяют все возможные методы - от шантажа до банальных угроз, - говорит он. - В ход могут идти и "подставы" по уголовным делам. Достаточно вспомнить случай Андрея Зайцева, который совершил суицид в связи с угрозой завести на него уголовное дело".

По словам правозащитника, при вербовке чекисты стараются воздействовать на самые уязвимые точки человека.

"Шантажируют раскрыть тайну личной жизни, которую человек боится опубличить, например, принадлежность к ЛГБТК+ сообществу или супружеская измена, прием наркотических препаратов и так далее, - поясняет Устинов. - Угрозы могут быть разные - исключение из учебного заведения, увольнение с работы самого человека или его родственников. Особенно болезненно, когда родные предпенсионного возраста, так как потеря работы в таком возрасте может привести к невозможности трудоустроиться в дальнейшем".

Белорусский адвокат, к которому за комментарием обратилось DW, уточняет, что оперативники предварительно изучают психологический портрет гражданина - насколько легко он поддается манипуляциям, а также потенциальную пользу от него - обладает ли он нужной информацией и контактами.

Часто предложение о сотрудничестве сопровождается обещанием отпустить задержанного на свободу, говорит собеседник. Так, о попытке вербовки рассказывала волонтерка правозащитного центра "Вясна" Евгения Бабаева. За день до освобождения к ней пришли сотрудники Департамента финансовых расследований и предложили быть оперативным сотрудником под псевдонимом, доносить информацию. Потом дали подписать документ. Как только волонтерка оказалась в безопасности, она сообщила о попытке вербовки, так как изначально не собиралась сотрудничать со спецслужбами.

Сотрудники КГБ пытались завербовать руководителя "Студэнцкай рады" Алеся Крота. Оперативники приходили к нему с обыском домой по делу об экстремизме, вызывали на допросы, во время одного из них поставили ультиматум: или он сотрудничает с Комитетом, или его посадят. Активист выбрал сотрудничество, некоторое время встречался и переписывался с куратором, которого интересовало, кто участвует в мероприятиях Тихановской и Латушко, откуда они получают финансирование. Спустя месяц Крот смог выехать из страны и сразу же рассказал о вербовке, чтобы обезопасить себя и прервать связь со спецслужбами.

Можно ли противостоять вербовке КГБ?

"В законе об оперативной деятельности четко прописано, что граждане в связи с осуществлением оперативно-розыскной деятельности имеют право как согласиться на сотрудничество с органами, так и отказаться, - поясняет в комментарии DW белорусский адвокат. - На практике у человека часто нет выбора: на него либо вываливают компромат, либо запугивают большим сроком заключения. И не каждый готов сопротивляться такому давлению".

Опрошенные DW эксперты сходятся во мнении, что на сегодня, когда страна находится в ситуации правового беспредела и тотальных репрессий, противостоять спецслужбам крайне сложно.

"Пытки по политическим мотивам стали нормой и поощряются высшими должностными лицами режима, - уточняет правозащитник Устинов. - И если в период до 2020 считалось, что сотрудники КГБ не пытают людей, сегодня о гарантиях свободы от пыток говорить не приходится. В такой ситуации совет может быть только один: попадая в руки силовиков, человеку в первую очередь нужно сохранить здоровье и жизнь".

Если после вербовки гражданин оказался в безопасности, например выехал за границу, единственное правильное решение, которое всегда приводило к разрыву отношений с комитетчиками, - опубличить факт вербовки, подчеркивает представитель "Правовой инициативы".

"Если информация о вербовке опубличена, секретный сотрудник перестает быть таковым и теряется смысл вербовки, - говорит собеседник. - Советую подробно рассказать независимым СМИ весь процесс вербовки. Начиная с того, на чем подловили чекисты, тем самым забирая у них последний козырь для мести, и заканчивая вынужденно переданной информацией, чтобы обезопасить других активистов".

Чем дольше человек, который уже находится в безопасности, молчит о факте вербовки, тем больше возможностей у оперативников продолжать на него давление, уточняет Сергей Устинов. А в последующем - и больше вопросов к завербованному со стороны его соратников.