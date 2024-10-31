На выборы в РБ идет идеолог, спасавшая имидж милиции

Ольга Чемоданова подала в ЦИК документы для участия в президентских выборах 2025 года. Она открыто поддерживает Лукашенко, но на этих выборах формально будет его конкурентом. Что о ней известно - у DW.

Главный идеолог Минска Ольга Чемоданова решила участвовать в президентских выборах. Она никогда не критиковала Лукашенко и построила карьеру послушной чиновницы. В 2020-м, будучи пресс-секретарем милиции, пыталась примирить разгневанное общество и силовиков. Однако заслужила нелюбовь у тех и у других. DW рассказывает, что известно о новом кандидате.

Отстаивала интересы детей в проблемных семьях

Ольга Чемоданова родилась в простой семье и по профессии - учитель белорусского языка и литературы. Однако по специальности практически не работала. По окончании БГУ устроилась инспектором по делам несовершеннолетних: в милиции платили больше, чем в школе. Там же познакомилась с будущим супругом - Денисом Чемодановым, который позже перешел на службу в Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией и последние годы возглавляет отдел, который занимается криминальными группировками. У супругов, кстати, одинаковое звание - полковник милиции.

По словам коллег, на должности инспектора Ольга Чемоданова проявляла принципиальность и человечность: до последнего исходила из интересов ребенка, лишь в крайних случаях настаивала на изъятии детей, пыталась помочь сохранить семью. Благодаря хорошим показателям ее повысили до начальника инспекции, где она проработала более 10 лет. И даже победила в конкурсе "Самый вежливый и культурный сотрудник".

Пришла спасать имидж МВД

Однако известность к Чемодановой пришла, когда она попала в пресс-службу МВД. Должность чиновница получила случайно. С 2018 года в ведомстве то и дело происходили скандалы. То пьяный начальник Барановичского ГАИ сбил насмерть женщину, которая переходила дорогу. То участковый в Минске устроил пальбу на вызове о шумных соседях. То министр Игорь Шуневич распорядился массово проверять мотоциклистов после того, как в одном из ДТП пострадал инспектор ГАИ.

Но самым громким случаем стал видеоролик, на котором милиционеры заставили извиняться подростка, который дал пощечину скульптуре городового в Минске. Эта идея вызвала шквал критики, занять место уволенного пресс-секретаря Георгия Евчара желающих особо не было. Тогда начальство и вспомнило про Ольгу Чемоданову, которая активно выступала в медиа - так она оказалась в министерстве.

Вскоре сменился и сам министр. Этому предшествовал еще один скандал - суицид могилевского милиционера. В МВД сначала восприняли это как убийство и массово проводили рейды среди местных цыган. Извиняться за решение Шуневича в итоге отправили Наталью Кочанову. А его место занял Юрий Караев.

Перед Чемодановой поставили задачу спасти имидж милиции. В то же время набирал активность Telegram-канал Nexta, который построил свою популярность на сливах о милицейских провалах. Чтобы противостоять этому, Ольга Чемоданова заводит Telegram-канал, где пытается оперативно передать криминальную хронику и реагирует на критику, в том числе в независимых медиа.

Внутри ведомства это не всем пришлось по вкусу. Караев после совещаний с Чемодановой стал регулярно вызывать к себе проштрафившихся начальников, если в интернете появлялись критические комментарии о милиции. Благодаря взлому "киберпартизан" в сети опубликованы частные разговоры силовиков, которые возмущены активностью пресс-секретаря, оскорбляют ее и грозят поставить на место.

Последние попытки спасти имидж милиции Ольга Чемоданова предприняла летом 2020-го. Когда только начались массовые протесты, пресс-секретарь пыталась и комментировать действия силовиков, и помогать в освобождении незаконно задержанных журналистов, и даже обещала организовать круглый стол, где министр Караев ответит на вопросы редакторов медиа, почему силовики массово избивали мирных демонстрантов. Но инициативу Чемодановой быстро заглушили. Главным противником был начальник ГУБОПиК Николай Карпенков, который сразу занял максимально жесткую позицию - уничтожить протест морально и физически.

Вскоре ту же позицию начала демонстрировать и сама Чемоданова, а в Telegram-канале МВД появились первые покаянные видео, которые записывали в том числе сотрудники ее пресс-службы. Информацию о пытках на Окрестина и в других изоляторах она называла лживой. И отказывалась допустить в ИВС независимых журналистов, которые могли бы увидеть, что там происходит.

Жесткий контроль нового идеолога

Исполнительность полковника Чемодановой не осталась незамеченной - в 2021 году ее назначают главным идеологом Минска, в это же время в сети появляются разговоры ее коллег по ведомству, недовольных ее работой до 2020.

При Чемодановой в столице вводится жесткий идеологический контроль на любых мероприятиях. Артисты и художники, которые критиковали Лукашенко, больше не могут работать, мероприятия с их участием отменяют. В школах и университетах вводятся дополнительные проверки на лояльность коллектива. Сама идеолог регулярно ходит на политические ток-шоу, где рассказывает, что в 2020-м Лукашенко и силовики спасли страну от краха. Кстати, Чемоданова проходила потерпевшей по политическим делам, когда о ней оставляли негативные комментарии в интернете.

На выборы полковник Чемоданова идет как представитель Белорусского союза женщин, прогосударственной организации, которая активно поддерживает Александра Лукашенко и постоянно участвует в выборах, отправляя на участки и членов избирательных комиссий, и наблюдателей.