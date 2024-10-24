Почему Лукашенко торопится провести в РБ новые выборы?

Президентские выборы в Беларуси пройдут в январе 2025 года - больше чем за полгода до последней возможной даты. Александр Лукашенко пытается легитимироваться в глазах Запада и собственных элит?

Дату президентских выборов в Беларуси назначила в среду, 23 октября, нижняя палата белорусского парламента - они должны состояться 26 января 2025 года. Это сокращает срок полномочий Александра Лукашенко больше чем на полгода. Белорусский правитель однако сразу объявил, что будет участвовать в кампании 2025 года. Об этом он рассказал в интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой на полях саммита БРИКС в Казани. В ответ белорусские демсилы за рубежом опубликовали совместное заявление, в котором предлагают белорусам голосовать против всех.

Напомним, ранее власти в РБ заявляли, что последняя возможная дата проведения выборов - 20 июля 2025 года. Бывшие белорусские силовики из объединения BELPOL, со ссылкой на собственные источники, сообщали, что голосование назначат на 23 февраля.

Почему Александр Лукашенко идет на выборы и торопится провести их как можно раньше? Чего ждать от кампании 2025 года, и насколько эффективна стратегия оппозиции?

Вадим Можейко Фото: Violetta Savchits

У Лукашенко есть геополитический расчет?

"Режим Лукашенко, конечно, боится проводить выборы, боится любой политической альтернативы, боится выражения мнения белорусов, боится протестов - всего боится. И отсюда пытается спешить и поскорее через этот неприятный для него момент проскочить", - считает аналитик, редактор "Белорусского ежегодника" Вадим Можейко.

В то же время Можейко не исключает некоторый геополитический расчет белорусских властей при назначении даты выборов. Они пройдут практически сразу после инаугурации президента США, которая запланирована на 20 января. Новый американский лидер уже вступит в должность, но еще не успеет предпринять каких-то активных действий относительно политики в Восточной Европе.

Также аналитик предполагает, что Александр Лукашенко надеется принять участие в переговорах по урегулированию ситуации в Украине, если таковые будут проходить. "Ко всему этому, конечно, Лукашенко тоже хотел бы, как ему кажется, подойти ну хоть в какой-то максимально обновленной ситуации и положении. Хотя сомневаюсь, что у него это получится таким образом", - говорит эксперт.

Валерий Карбалевич Фото: DW/Elena Daneyko

Лукашенко хочет быть признанным в качестве "легитимного руководителя"

На это же, среди прочего, обращает внимание белорусский политолог Валерий Карбалевич. По его мнению, Лукашенко хочет, чтобы Запад принял ту реальность, которая сложилась в Беларуси, и признал его легитимным руководителем.

"В следующем году якобы планируются какие-то переговоры о примирении в Украине. Лукашенко на прошлой неделе говорил, что хотел бы в них участвовать", - отмечает Карбалевич. Также среди причин, почему власти в РБ так торопятся с проведением выборов, он называет возможные проблемы со здоровьем Лукашенко и его стремление "делегитимизовать Светлану Тихановскую и ее команду".

Между тем, политический аналитик Артем Шрайбман считает версию о том, что выборы в Беларуси проводят с расчетом на дальнейшее участие Лукашенко в мирных переговорах по Украине, "многоступенчатой конспирологией". По словам Шрайбмана, в ней "слишком много допущений", начиная с того, что такие переговоры вообще будут. Аналитик думает, что перенос выборов на начало года - "след травмы 2020".

По его словам, речь идет о "максимальном метафорическом и буквальном охлаждения электоральных кампаний". "Понятное дело, что сейчас никакой протестной угрозы нет, но тут люди просто перестраховываются, ошпарившись однажды на летней кампании", - объясняет собеседник.

Леся Рудник Фото: Alex Novak

Выборы могли перенести из-за слива BELPOL?

В свою очередь, директор Центра новых идей, политолог Леся Рудник отмечает, что, возможно, не стоит рационализировать то, что происходит в Беларуси: какие-то решения внутри политического режима могут приниматься достаточно хаотично. Она также не исключает, что выборы могли быть назначены на 23 февраля 2025 года, как и сообщал BELPOL, но из-за утечки информации дату пришлось изменить. "Не хотелось подтверждать, что режим, действительно, так уязвим, что есть люди, которые выносят информацию либо в медиа, либо в BELPOL",- говорит Рудник.

Также, назвав новую дату, власти сохраняют амбиции провести выборы и "процедуру внутренней легитимизации Лукашенко" как можно раньше. По словам Рудник, это важно, поскольку далеко не все внутри системы уверены, что у него такие же позиции, как были раньше.

Почему Лукашенко снова идет на выборы?

При этом эксперт отмечает, что не уверена на 100%, что Александр Лукашенко пойдет на выборы: "он и раньше говорил о своем участии, а потом это опровергал". Рудник предлагает дождаться 7 декабря: "Может быть, теоретически, ситуация, в которой 6 числа Лукашенко скажет: "А вот я передумал, поддержите, пожалуйста, этого человека". Если честно, я не думаю, что он готов это сделать. Просто мы видим эти сигналы достаточно давно, что он сомневается".

Артем Шрайбман Фото: privat

Артем Шрайбман, предполагает, что Лукашенко склонен к "банальной прокрастинации", когда речь идет о его уходе, о котором он сам много раз говорил. "Добровольная передача власти автократами, которые еще относительно здоровы - это супер-редкая история в мировой практике. Поэтому и с точки зрения личности Лукашенко, и с точки зрения мировой практики было бы, мягко говоря, огромным сюрпризом, если бы он не пошел на эти выборы", - считает Шрайбман.

Ждать ли либерализации в РБ?

По мнению всех экспертов, с которыми поговорила DW, режим Лукашенко постарается провести максимально контролируемую и предсказуемую кампанию, с участием кандидатов-спойлеров. Валерий Карбалевич даже не исключает, что некоторые из них будут агитировать голосовать не за себя, а за Лукашенко.

Также аналитики считают, что наивно ожидать в РБ какой-то либерализации, хотя, возможно, Лукашенко продолжит помилования политзаключенных, но это никак не повлияет на политический климат в стране, репрессии будут продолжаться.

Относительно протестного голосования, предложенного оппозицией, Артем Шрайбман и Валерий Карбалевич сходятся во мнении, что здесь вряд ли можно говорить о его политической эффективности, но это единственный доступный и безопасный способ высказаться против власти.