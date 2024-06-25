За что в Беларуси могут лишить родительских прав

В Беларуси - новый способ борьбы с "тунеядцами": их детей могут признать находящимися в социально опасном положении, а это грозит лишением родительских прав. DW узнала у юристов, какие еще причины могут вызвать вопросы у госорганов, можно ли обжаловать решение и почему иногда приходится обращаться в ООН.

По данным правительства, главная причина социально опасного положения (СОП) детей - пьянство родителей. Но власти расширили критерии. Если оба родителя или один из них, кто воспитывает ребенка, попали в "базу тунеядцев" и не могут обеспечить содержание детей на должном уровне, к ним могут возникнуть вопросы.

Что может стать причиной социально опасного положения

Чаще всего социальные органы узнают о проблемах в семье от милиции, которая выезжает на скандалы, а также от сотрудников школы и поликлиники, которые могут увидеть изменения в поведении ребенка. Далее начинается социальное расследование, которое устанавливает условия проживания и питания у ребенка. По итогу может быть установлено социально опасное положение, тогда для семьи разрабатывают план исправления, а ребенка могут забрать в приют. Если родители не выполнили рекомендации, им может грозить лишение прав на детей. Ежегодно белорусские суды выносят более 5 тысяч таких решений.

Специалисты сервиса бесплатной юридической помощи Legal Hub отмечают, что исчерпывающего списка причин для постановки СОП нет. Одной из них может стать даже питание детей. "К нам обратилась семья вегетарианцев, особенности питания их ребенка не давали покоя соседке, и она написала в управление образования, что ребенок недоедает. Было начато социальное расследование, - рассказывают юристы. - Другая семья решила отказаться от школьного питания, потому что родители и ребенок - веганы. Со стороны администрации школы последовали угрозы начать социальное расследование".

Социальное расследование могут начать и по жалобе соседей Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/IMAGO

Также частым поводом становятся проступки подростков. "Девочка поссорилась с родителями, ушла из дома и не отвечала на звонки. Родители обратились в милицию. И хотя ее нашли очень быстро, органы сразу начали социальное расследование, семью поставили в СОП", - приводят еще один пример юристы Legal Hub.

Невыполнение любого врачебного предписания также может повлечь социальное расследование: "К нам обратилась семья, где ребенок часто болел простудными заболеваниями. Родители не прошли одно из назначенных врачом исследование - результат предсказуем".

"Грозили уволить, если не отзовет жалобу"

Что касается нового "тунеядского" критерия, юристы Legal Hub предполагают, что проблемы могут возникнуть даже у тех, кто фактически работает: "Например, родители работают в России, но не по трудовому договору, а по договору подряда. В Беларуси они могут быть признаны "не занятыми в экономике". Ребенок живет в РБ, поэтому может возникнуть угроза СОП".

Известны случаи, когда политическая активность родителей была причиной изъятия детей из семей.

Юристы Legal Hub дополняют, что большинство родителей смиряется с постановкой на учет и старается выполнить план исправления. Те же, кто решаются подать жалобу, иногда сталкиваются с давлением. "Нашей клиентке угрожали увольнением, если она не отзовет жалобу", - уточняют специалисты.

Как дело о лишении родительских прав дошло до ООН

В 2023 году в Комитете по правам человека ООН зарегистрирована единственная неполитическая жалоба из Беларуси, и она касалась лишения родительских прав. "К нам обратилась женщина, дочь которой признали нуждающейся в государственной защите, и в тот же день забрали ее у матери,- рассказывает юрист правозащитной организации Respect-Protect-Fulfill Никита Матющенков. - Кроме финансовых проблем в семье Комиссия по делам несовершеннолетних указала на религию матери, она принадлежала к Свидетелям Иеговы (в Беларуси деятельность этой религиозной организации не запрещена. - Ред.), распространяла религиозную литературу. Комиссия посчитала это свидетельством аморального образа жизни".

Девочку поместили в приют, для матери разработали план для воссоединения с ребенком. Хотя женщина исполнила все требования, Комиссия посчитала ее усилия недостаточными и подала иск о лишении родительских прав, говорит собеседник.

Разрыв с семьей вызывает у детей тяжелые переживания Фото: Ute Grabowsky/photothek.net/Imago Images

"Разрыв с семьей и смена привычного окружения приносят детям тяжелые переживания, поэтому принудительное разлучение должно быть оправданным и действительно соответствовать интересам ребенка, - отмечают в Respect-Protect-Fulfill. - В данном деле одной из причин было финансовое положение. Государство могло решить проблему иначе: назначить матери пособие или обязать отца выплачивать алименты на ребенка, но этого не произошло. Более того, дочь даже не спросили о расставании с мамой".

Никита Матющенков подчеркивает, что только суд может принять решение забрать ребенка из семьи, и это прописано в Конституции, Конвенции о правах ребенка, которую подписала Беларусь. "На практике судьбой детей распоряжается Комиссия по делам несовершеннолетних, ребенка забирают сразу. До суда дела нашей доверительницы дошло только спустя семь месяцев, - продолжает юрист. - Все дело в декрете №18, который позволяет отнимать детей на срок до полугода без решения суда. Это противоречит и международным нормам, и главному закону страны".