Отец за сына? В Беларуси будут наказывать "плохих" родителей

Генпрокуратура Беларуси подготовила законопроект, который предусматривает административную ответственность для родителей, чьи дети сами нарушили закон или стали жертвами преступления. С чем это связано и к чему приведет?

Представитель Генпрокуратуры РБ Роман Сидоренко в эфире госТВ заявил, что ведомство предлагает усилить административную ответственность родителей, если ребенок из-за недосмотра, ненадлежащего воспитания и условий содержания совершил правонарушение, либо сам стал жертвой преступления - получил тяжелые травмы или погиб. Генпрокуратура уже подготовила соответствующий законопроект. "Пока посмотрим, как это будет работать на уровне хотя бы административной ответственности, - сказал Сидоренко. - Если практика себя оправдает, будем рассматривать вопрос о наказании родителей уже в уголовном порядке".

Размеры штрафа и другие наказания, указанные в законопроекте, пока не уточняются. Однако, по мнению прокурора, ужесточение необходимо, "поскольку сейчас уголовная ответственность есть только за неуплату алиментов" (ст. 174 УК, максимальное наказание - год лишения свободы). Количество осужденных по этой статье каждый год растет: в 2023 году - 5629 человек, в 2022 году - 5660, в 2021-м - 5460. Долги по алиментам накопились более, чем у 70 тысяч белорусов, и с каждым годом эта цифра увеличивается.

Когда родители виновны?

Юрист Юлия Леванчук считает, что инициатива Генпрокуратуры РБ может быть связана с проблемой гибели и травматизма детей от внешних причин. По данным МЧС Беларуси, в 2023 погибли 94 ребенка, годом ранее - 113. Основные причины - утопления, ДТП, пожары, падения с высоты, суициды и преступные действия в отношении детей. За последние десять лет в 28 раз выросло количество сексуальных преступлений, в которых пострадали дети, сообщает МВД республики. Чаще всего насильник - член семьи жертвы.

Что касается пожаров, как правило, речь идет о неблагополучных семьях, где дети признаны находящимися в социально опасном положении, уточняет Леванчук. По каждому факту госорганы проводят разбирательство, но прямой административной ответственности пока в законе нет. "В Уголовном кодексе есть наказание за оставление ребенка в опасности (ст.159 УК), но нужно доказать, что действия родителей были намеренными", - поясняет юрист.

Один из таких случаев произошел в Ивьевском районе. Отец собирался покормить сына, посадил его на колени и сел за стол рядом с тарелкой с разогретым супом. Ребенок опрокинул на себя тарелку, получил ожоги 2-3 степени общей площадью около 15% - это тяжелая травма. Отец не вызвал "скорую" и не отвез мальчика в больницу, что вызвало осложнения - развитие ожоговой болезни и сепсиса, приведших к полиорганной недостаточности, - ребенок умер дома. В итоге по ст. 159 УК судили обоих родителей, также их лишили родительских прав на других детей. И все же на практике эта статья применяется редко, уточняет Леванчук. Как правило, в отношении виновных в ДТП, которые покидают место происшествия и не оказывают помощь пострадавшим, не вызывают "скорую".

А сами дети часто нарушают закон?

Отдельная проблема - нарушение закона самими детьми. В 2023 году в РБ за совершение преступлений осудили 692 подростка, в 2022-м - 927 в 2021-м - 874, в 2020-м - 605, в 2019-м - 727. На первом месте в списке правонарушений, совершаемых детьми и подростками, идут кражи, далее - хулиганство, распространение наркотиков, угон автомобиля, грабеж. С 2022 выросло число подростков, осужденных за сексуальные преступления. При этом ужесточается и наказание - в 2023 году каждого пятого осужденного приговорили к лишению свободы. "По закону, несовершеннолетний от четырнадцати лет самостоятельно несет ответственность за причиненный вред, - говорит Юлия Леванчук. - Но в большинстве случаев платят родители, независимо от того, была ли их вина в том, что ребенок нарушил закон".

Если ребенок не достиг возраста привлечения к ответственности, наказать могут его родителей, если будет доказано, что к правонарушению или преступлению привело неисполнение ими обязанностей по воспитанию ребенка. За это грозит предупреждение или штраф до 10 базовых величин (на сегодня это 400 рублей или 115 евро).

Такие дела рассматривает комиссия по делам несовершеннолетних, уточняет юрист сервиса бесплатной и анонимной юридической помощи Legalhub.help. По словам эксперта, на практике комиссии формально подходят к вопросу и автоматически наказывают родителей просто по факту привлечения к ответственности их ребенка. Если в течение года родителей неоднократно предупреждают или штрафуют, то это повод начать социальное расследование в отношение семьи и поставить детей на учет как находящихся в социально опасном положении. Это грозит повышенным контролем со стороны госорганов, а в некоторых случаях даже лишением родительских прав.

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