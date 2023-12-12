В Беларуси жертвы домашнего насилия не обращаются за помощью

После совещания у Лукашенко прокуроры стали проверять, как милиция и чиновники помогают потерпевшим в семейных конфликтах.

Каждое третье убийство в Беларуси совершено руками близких. Милиция ежегодно фиксирует около 80 тысяч сообщений о насилии в семье. Правоохранители стали активнее отселять агрессоров и возбуждать против них уголовные дела. Однако более 50% жертв все еще не обращаются за помощью. Юрист и психолог, которые работают с потерпевшими, рассказали DW о причинах.

Специалисты онлайн-линии для пострадавших от домашнего насилия Oliviahelp.org отмечают, что ситуация в Беларуси остается сложной и напряженной. Онлайн-опрос, который Oliviahelp провела совместно с Chatham House, показал, что среди женщин, которые находились в отношениях с мужчиной, 7,7% сталкивались с психологическим насилием со стороны партнера, 4,7% - с экономическим, 3,7% - с физическим и 1,5% - с сексуальным насилием.

В милиции стали внимательнее относиться к проблеме

Власти не отрицают проблему. Лукашенко на недавнем совещании по национальной безопасности потребовал "выкорчевывать" из общества насилие над женщинами и детьми "самыми жестокими методами". При этом он сам еще в 2018 году зарубил закон о противодействии домашнего насилия, назвав его "дурью, взятой с Запада".

По данным МВД, каждое третье убийство и каждое четвертое телесное повреждение совершается руками близких. В прошлом году к административной ответственности за семейные конфликты было привлечено более 49 тысяч граждан. На профилактическом учете сейчас состоит 21 тысяча человек (в прошлом году было 14 тысяч), к которым применяли защитные предписания. Это значит, они не могли общаться с жертвами даже по телефону и онлайн, некоторых из них отселяли. Такой запрет действует от 3 до 30 дней.

"В целом мы положительно оцениваем меру защитного предписания, особенно с выселением агрессора, потому что это позволяет женщинам с детьми оставаться дома, а не убегать в приют", - говорит юрист Oliviahelp.

С введением защитного предписания правоохранители стали внимательнее относиться к проблеме домашнего насилия, считают специалисты онлайн-линии для пострадавших.

"Однако административное наказание за домашнее насилие является достаточно мягким и не влечет за собой исправительных работ, когда работают и с агрессором, и с жертвой, следят за ситуацией и делают все, чтобы это не повторилось, - поясняет юрист Oliviahelp. - Поэтому важно, чтобы наряду с административным наказанием применялись и другие меры, такие как реабилитация виновных и защита жертв".

В 2021 году все такие инициативы в Беларуси были закрыты, хотя, по мнению специалистов, они обязательны. "Ограничение свободы или защитное предписание не способно научить человека справляться с агрессией, не поможет пострадавшему справиться с травмой", - говорит психолог Oliviahelp.

После совещания у Лукашенко с темой домашнего насилия стали активнее работать прокуроры, они выносят акты реагирования, связанные с недостаточной и неэффективной работой милиции и местной власти по профилактике семейного насилия.

А еще по своей инициативе возбуждают уголовные дела против агрессоров. Как правило, уголовная ответственность за причинение легких и менее тяжких телесных повреждений, систематическое избиение или угрозу убийством наступает только при наличии заявления потерпевшей стороны. Избитые жены часто выгораживают мужей и не обращаются в милицию. Однако у прокурора есть право возбудить уголовное дело и без такого заявления, чем правоохранители, как отмечают в Генпрокуратуре, стали активнее пользоваться.

Женщины боятся обращаться за помощью

Существует несколько факторов, которые могут способствовать росту домашнего насилия, поясняет психолог онлайн-линии для пострадавших: "Во-первых, это общая ситуация в обществе, которая характеризуется высоким уровнем стресса и неопределенности. Во-вторых, снижение уровня правовой грамотности населения, в том числе в вопросах домашнего насилия. В-третьих, недостаточное количество ресурсов и возможностей для оказания помощи жертвам домашнего насилия".

Приют для женщин, пострадавших от насилия, в Берлине Фото: Sophia Kembowski/dpa/picture alliance

Репрессии в отношении гражданского общества затронули и организации, которые помогали жертвам домашнего насилия. Так, в Беларуси закрыли горячую линию для пострадавших, несколько кризисных комнат и домов, куда могли обратиться женщины вместе с детьми.

"Сейчас кризисные комнаты существуют на базе территориальных центров социального обслуживания населения, - поясняет юрист Oliviahelp. - Самый главный недостаток - кризисные комнаты не специализируются только на помощи пострадавших от домашнего насилия, там оказывают помощь всем гражданам в кризисной ситуации, например, потерявшим кров в результате пожара. Нужны отдельные кризисные центры".

По данным Минтруда, в территориальные центры соцобслуживания ежегодно обращаются за помощью около 12 тысяч пострадавших от домашнего насилия, из них 2,5 тысячи - это женщины с детьми.

Также в Беларуси работают центры помощи женщинам с детьми на базе благотворительной организации SOS-Детские деревни. Такие центры есть в трех городах - Могилеве, Марьиной Горке и Боровлянах. Их недостаток в том, что обращаться туда могут только женщины, у которых есть дети.

Специалисты Oliviahelp говорят, что во время онлайн-опроса часть респондентов признались, что не всегда понимают, как различить конфликт и домашнее насилие, и когда стоит уже обращаться за помощью. Поэтому только 11,6% обращались за медицинской помощью после насилия, отдавая предпочтение телефону доверия и милиции. 50,8% не сообщали никому о случившемся. "Женщины боятся обращаться за помощью, опасаясь последствий, или они не знают, куда обратиться за помощью", - считают специалисты, которые консультирую пострадавших.

Куда сегодня могут обратиться потерпевшие? В милицию, кризисные комнаты социального обслуживания и на онлайн-линию помощи пострадавшим. Чат-бот Oliviahelp.org доступен в Telegram , это бесплатно и анонимно.

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