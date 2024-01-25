Домашнее насилие в Беларуси. Как жертва становится убийцей?

Домашнее насилие может привести к совершению преступления жертвой. В каких случаях это происходит, и можно ли говорить о превышении самообороны, если преступление совершает жертва насилия?

Милиция РБ ежегодно фиксирует около 80 тысяч сообщений о насилии в семье. При длительных конфликтах жертва может пойти на совершение преступления, отмечают в МВД. Так, в 2022 году в половине случаев совершения в сфере домашнего насилия убийств и умышленных причинений тяжких телесных повреждений подозреваемыми являлись женщины. Именно такой случай обсуждал Александр Лукашенко на недавнем совещании с силовиками, посвященном вопросу амнистии.

Министр внутренних дел РБ Иван Кубраков рассказал историю женщины, которая защищаясь от агрессивного мужа, получила срок за убийство. По словам чиновника, женщина была жертвой домашнего насилия. В день трагедии супруг избил ее и запретил звонить в "скорую". Несмотря на просьбы успокоиться, агрессор продолжал нападение. Тогда жена схватила нож и ранила его. Осознав случившееся, она попыталась помочь, вызвала бригаду "скорой помощи". На следующий день мужчина скончался в больнице. Женщине дали минимальный срок за убийство - шесть лет лишения свободы, адвокат пыталась доказать, что это было превышение самообороны. "Зачем ее вообще посадили, если она защищала себя, если муж издевался над ней?", - возмутился Лукашенко. В каких случаях, как часто жертвы домашнего насилия становятся преступниками и как к ним относятся в Беларуси?

Как семейные конфликты могут закончиться преступлением

Специалисты "горячей" линии Oliviahelp для пострадавших от домашнего насилия поясняют, что насилие в семье может длиться годами и для него характерна цикличность. Обычно все начинается с мелких придирок и оскорблений, жертва пытается сгладить ситуацию и не раздражать агрессора, а тот, в свою очередь, извиняется и обещает исправиться. Дальше конфликты идут по нарастающей. Часто жертва остается одна со своей проблемой, боится обратиться за помощью, поскольку детей могут признать находящимися в социально опасном положении (СОП). Тогда органы опеки и силовики ставят семью на особый контроль, детей даже могут изъять. Жертва не видит выхода и отчаивается. Когда происходит очередной акт физической агрессии, ее терпению приходит конец и она может начать защищаться.

Жертвами домашнего насилия часто становятся женщины Фото: picture-alliance/Photoshot

Специалисты признают, что в маргинальных семьях проще привлечь агрессора к ответственности: если человек злоупотребляет спиртным, не участвует в воспитании детей, не работает, это замечают и окружающие, и органы власти. "Но в таких случаях жертва не обращается за помощью, потому что боится расправы со стороны партнера, постановки детей в СОП и штрафов, которые придется выплачивать из семейного бюджета", - отмечает эксперт Oliviahelp.

Гораздо сложнее, когда партнер имеет хороший социальный статус и обладает властью. Насилие в таких семьях доказать непросто, говорят специалисты по работе с пострадавшими, поскольку конфликт происходит за закрытой дверью: на публике агрессор выглядит приличным человеком, может задаривать учителей подарками, свою вторую половину выставлять в невыгодном свете.

Могут ли убийство признать превышением самообороны?

Практикующий адвокат рассказывает, что в Беларуси крайне сложно добиться переквалификации обвинения с убийства на превышение пределов необходимой обороны (в этом случае максимальное наказание - ограничение или лишение свободы на срок до 2 лет).

"Во время следствия устанавливают, могло ли нападение повлечь за собой смерть или серьезные проблемы со здоровьем, была ли превышена самооборона - например, человека оскорбляли, а он в ответ набросился с ножом. При нападении и самообороне отличается тип нанесения ударов, это дополнительно изучают судмедэксперты, - поясняет защитник. - Важно, в каком состоянии был тот, кто защищался: опьянение всегда отягчающее обстоятельство".

Кроме того, по словам адвоката, учитывается отношение к случившемуся, как человек вел себя сразу после совершения преступления - оказывал ли помощь потерпевшему, вызывал ли "скорую".

"Мне известны два случая, когда обвинение с убийства было переквалифицировано на превышение самообороны, - говорит адвокат. - В первом случае судили подростка: он защищал себя и мать, отчим годами над ними издевался. Во втором - пожилую женщину, сын забирал у нее пенсию, чтобы пропить, а когда она отказывалась дать деньги, избивал до полусмерти".

В милиции пострадавших проверяют на лояльность власти

Онлайн-опрос, который Oliviahelp провела совместно с Chatham House, показал, что жертвы - чаще всего ими являются женщины - не всегда понимают, как различить конфликт и домашнее насилие, и когда стоит уже обращаться за помощью. Только 11,6% респондентов обращались за медицинской помощью после насилия, отдавая предпочтение телефону доверия и милиции. 50,8% не сообщали никому о случившемся. "Женщины боятся обращаться за помощью, опасаясь последствий, или не знают, куда обратиться", - считают специалисты, которые консультирую пострадавших.

И обращают внимание еще на одну проблему. Нередко, когда женщина обращается в милицию, сотрудник прежде, чем принять заявление, предлагает проверить пострадавшую на лояльность режиму. "Проверяют ее телефон, соцсети, по биллингу смотрят, где она находилась во время митингов, - говорят в Oliviahelp. - Появляется более существенная опасность, и женщина отказывается обращаться в милицию. Мужья тоже шантажируют. Например, у них есть фото жены с протестов или скриншоты сообщений с критикой чиновников".

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