Выборы в Беларуси: Кремль на подстраховке у Лукашенко

Александр Фридман: "В случае непредвиденных обстоятельств Лукашенко может рассчитывать на Кремль" Фото: Leonid Altman/Zoonar/picture alliance

23 октября была официально объявлена дата следующих президентских выборов в Беларуси, которые должны пройти 26 января 2025 года. В тот же день Александр Лукашенко подтвердил свое участие в выборах, а посол России в Беларуси Борис Грызлов еще накануне отметил, что Кремль, "если потребуется", окажет официальному Минску "помощь и поддержку" в случае попыток дестабилизации ситуации в стране в ходе избирательной кампании. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что Россия поддержит кандидатуру Лукашенко.

Почему 70-летний правитель, занимающий свой пост уже более 30 лет, решил пойти на седьмой президентский срок? И что скрывается за заявлениями Грызлова и Пескова?

"Клятва детьми" оказалась пустым словом

Ровно за четыре года до объявления даты президентских выборов активист штаба кандидата на президентских выборах 2020 года Виктора Бабарико Юрий Воскресенский рассказал российскому изданию "Комсомольская правда" о подробностях нашумевшей встречи Александра Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ в Минске. Лукашенко, по словам Воскресенского, поклялся на этой встрече "своими детьми", что покинет свой пост после завершения шестого президентского срока в 2025 году. За прошедшие годы Воскресенский превратился из "раскаявшегося оппозиционера" в одиозного государственного пропагандиста и предпочитает не вспоминать о своих ярких заявлениях четырехлетней давности.

Александр Фридман Фото: privat

В начале 2020-х Лукашенко действительно кокетливо подчеркивал, что "наелся президентства", и до сих пор время от времени пускается в рассуждения о будущих руководителях страны. Под впечатлением протестов 2020 года и на фоне международного давления он сразу после выборов, возможно, и не исключал уход с поста президента, а принятые в феврале 2022 года на референдуме изменения в Конституцию создали механизм для транзита власти, при котором Лукашенко мог бы покинуть президентский пост, сохранив за собой контроль над преемником - в качестве главы Всебелорусского народного собрания.

Планы транзита власти, если они у Лукашенко в принципе существовали, были отложены под сукно после широкомасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Российская "специальная военная операция" переросла в самую кровавую войну в Европе с момента окончания Второй Мировой войны, а Беларусь в одночасье превратилась в соагрессора и прифронтовое государство.

К концу своего шестого президентского срока Лукашенко подошел с противоречивым балансом: боевые действия не перекинулись на территорию Беларуси, а белорусские вооруженные силы пока не задействованы в войне. Экономика Беларуси в целом выдержала испытание западными санкциями, стала частью российской военной экономики и демонстрирует стабильный рост. Борьба с инакомыслием и политические репрессии не прекращаются, а политическое поле зачищено столь тщательно, что даже поиск кандидатов-спойлеров для Лукашенко на грядущих выборах станет задачей не из легких.

Отношения с западными странами остаются очень плохими, а перспективы их улучшения не просматриваются. Политическая, экономическая и идеологическая зависимость от России, в свою очередь, неуклонно усиливается. Кремль разместил в Беларуси тактическое ядерное оружие и отводит Минску важную роль в своем геополитическом противостоянии с "коллективным Западом".

Сам Лукашенко достиг почтенного возраста, а его все более очевидные проблемы со здоровьем пропаганде становится скрывать все труднее. С кандидатурой потенциального преемника автократ все еще не определился, регулярно демонстрирует жажду власти и в случае ухода на политическую пенсию имеет все основания опасаться за свое будущее и за будущее своей семьи.

В такой ситуации желание Лукашенко сохранить за собой президентское кресло не выглядит удивительно. Не заинтересована в изменениях в Беларуси на данном этапе и Москва: для Кремля Лукашенко является понятным, предсказуемым и в целом лояльным партнером, который запятнал себя участием в войне и вряд ли уже сможет перебежать на сторону "западного противника".

Россия не бросит "своего Лукашенко"

В контексте президентских выборов в Беларуси уже стали традицией слухи о "российском следе" и о Кремле, которому порядком надоел амбициозный и своенравный Лукашенко и который был бы отнюдь не прочь заменить его на более податливую и контролируемую фигуру. В 2010 году, когда перед выборами в российских СМИ была организована кампания против Лукашенко, и десять лет спустя, когда отношения Минска и Москвы перед выборами резко обострились, такие предположения выглядели относительно убедительно. При этом Кремль, как показали последующие события, не ставил перед собой цель сместить Лукашенко, а скорее пытался пощекотать ему нервы, осадить и принудить к более смиренному поведению. За периодами охлаждения регулярно следовали периоды потепления, а после 2020 года отношения Минска и Москвы и вовсе напоминают "медовый месяц", затянувшийся на годы.

Еще сразу после президентских выборов 2020 года и начала протестов в Беларуси Владимир Путин дал отчетливо понять, что Россия готова "подставить плечо" своему союзнику. В случае краха режима Москва с большой вероятностью попыталась бы вернуть Лукашенко в Минск на "российских штыках", а при особенно неблагоприятном для себя развитии событий и вовсе могла бы захватить, а затем аннексировать Беларусь. Инсайдерская информация из Кремля и данные западных спецслужб говорят о том, что планы широкомасштабного вторжения в Украину существовали в Москве еще в 2020 году и для реализации этих планов Кремлю нужна была подконтрольная Беларуси - с проверенным Лукашенко во главе.

Если в случае президентских выборов в Молдове или парламентских выборов в Грузии Кремль активно вмешивается во внутренние дела этих стран с целью привести к власти удобные для себя силы, то за выборами в Беларуси Москва может наблюдать совершенно спокойно. Под властью Лукашенко Беларусь находится в руках России и, с точки зрения Кремля, уже не сможет выскользнуть из них. Местные власти контролируют ситуацию, а сюрпризы в форме протестов не ожидаются. И тем не менее Кремль, памятуя о своем негативном опыте в Украине и других постсоветских странах, готов подстраховать Лукашенко и в случае форс-мажора немедленно вмешаться на стороне "бессменного президента".

В январе 2025 года Беларусь ожидают, пожалуй, самые скучные выборы в ее новейшей истории. Лукашенко нацелился на блиц-кампанию с марионеточными кандидатами и предсказуемым результатом, а в случае непредвиденных обстоятельств может рассчитывать на Кремль: Россия "своего Лукашенко" не бросит.

Автор: Александр Фридман, историк, преподает новейшую историю и историю стран Восточной Европы в университете имени Генриха Гейне в Дюссельдорфе и Саарском университете.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением редакции и Deutsche Welle в целом.

