В Беларуси выборы президента назначены на 26 января

Председатель белорусского ЦИК назвал январскую дату выборов оптимальной. По закону выборы должны пройти не позднее 20 июля 2025 года. Лукашенко намерен в них участвовать.

В Беларуси, где правит Александр Лукашенко, следующие президентские выборы состоятся 26 января. Такое решение приняла в среду, 23 октября, Палата представителей (нижняя палата) Национального собрания Беларуси.

Председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко назвал дату 25 января оптимальной и соответствующей Конституции и Избирательному кодексу. По закону выборы должны пройти не позднее 20 июля 2025.

Наблюдатели полагают, что Лукашенко решил провести выборы зимой, чтобы затруднить протестные акции оппозиции. Предыдущие выборы президента, состоявшиеся в августе 2020 года, сопровождались самыми массовыми протестами за всю историю Беларуси. Участники протестных акций выступили против Лукашенко, который, по данным ЦИК, переизбрался на очередной президентский срок.

Массовые протесты в Беларуси

Оппозиция объявила, что считает победителем выборов не Лукашенко, а кандидата демократических сил Светлану Тихановскую. На улицы вышли сотни тысяч демонстрантов, режим зашатался, но Лукашенко удалось жестко подавить массовые протесты. За решетку были брошены сотни оппозиционеров.Страны Евросоюза не признали переизбрание Лукашенко в 2020 году и, соответственно, не признают его легитимным президентом Беларуси.

На фоне приближающихся в 2025 новых президентских выборов Лукашенко объявил о намерении баллотироваться на новый срок. Демократические силы Беларуси неоднократно заявляли о том, что будут добиваться непризнания выборов. Следственный комитет Беларуси в октябре возбудил уголовное дело о попытке захвата власти из-за подготовки оппозиции к выборам президента.

Александр Лукашенко правит Беларусью с 1994 года и сделал свою страну ближайшим союзником России. 23 октября он вылетел в Россию для участия в саммите стран БРИКС в Казани. Между тем в Минске министры обороны Беларуси и России обсудили вопросы военного сотрудничества двух стран.