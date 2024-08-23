Что такое перегрев экономики РБ и чем он грозит белорусам

Премьер-министр Беларуси заочно спорит с независимыми экспертами, а населению и бизнесу советуют не поддаваться эйфории и иметь план на случай "жесткой посадки".

Независимые белорусские экономисты уже год говорят о перегреве экономики, которую из-за высоких темпов роста может ждать "жесткая посадка", то есть резкое падение. В полемику с ними вступили премьер-министр Роман Головченко и замминистра экономики Андрей Картун. Они заявили, что все под контролем, а у экономики есть даже специальная "тепловая карта".

DW решила разобраться, что означает этот "перегрев", как и когда он может сказаться на кошельках белорусов и чего ждать в 2025 году.

Что такое перегрев экономики

Внутренний валовой продукт Беларуси за первое полугодие вырос на 5,5%, а за июль 2024-го - сразу 8,4%, рассказал Анатолий Харитончик, научный сотрудник независимого центра в области экономических исследований BEROC на презентации экспресс-анализа белорусской экономики. По итогам года прогнозируется рост в 4-5%.

Это нехарактерные для Беларуси темпы. На языке экономистов это и называется "перегрев" - когда реальный объем ВВП превышает его потенциальный (или сбалансированный) уровень. То есть ситуация, когда ВВП растет намного быстрее, чем позволяет структура экономики.

Экономика Беларуси тесно завязана на Россию, в том числе нефтяная отрасль Фото: Viktor Tolochko//dpa/Sputnik/picture alliance

При перегретой экономике спрос выше предложения, и производители чрезмерно используют трудовые ресурсы, оборудование. "Работа на износ", - уточняет экономист.

"Мои оценки перегрева - 3,5-4%, на столько ВВП у нас выше потенциального", - говорит Анатолий Харитончик. Началась тенденция в середине 2022 года, когда экономика на фоне ухода западных компаний и инвестиций просела, потом при поддержке государства начала перестраиваться, но на равновесном уровне ВВП в середине 2023 года не остановился, а начал разгоняться дальше.

Ответ премьера экономистам "с той стороны"

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что "так называемые эксперты с той стороны" подают рост ВВП "в негативном ключе". "Да, у нас идет рост зарплат, объемов производства, кредитования - в допустимых параметрах, - сказал Головченко. - Никакого риска на данный момент мы не видим". По его словам, эксперты мониторят 80 индикаторов, все они в "зеленой зоне". Замминистра экономики Андрей Картун сказал о специальной "тепловой карте" экономики с 19 показателями.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что экономическая ситуация под контролем и причин говорить о перегреве экономики нет Фото: Anatolij Weißkopf/DW

По словам Анатолия Харитончика, если цель - решить задачу от ответа, а ответ - "нет перегрева", это всегда можно сделать. Но, по его словам, перегрев экономики виден по главным четырем индикаторам. Первый - рынок труда. "Сейчас примерно один безработный на вакансию, это рекорд рекордов", - говорит эксперт. В опросе центра BEROC о том, что ограничивает расширение производства, у бизнесменов впервые на первое место вышел дефицит кадров.

Второй индикатор - инфляция. Многие цены в Беларуси сейчас регулируются государством, но нерегулируемые услуги дорожают высокими темпами, уточняет эксперт.

Третий показатель - загрузка производственных мощностей, она на рекордном уровне с 2013 года, подтверждают в Минэкономике. "Тогда экономика была перегрета на больше, чем 5% в среднем по году. Результаты мы увидели в 2015 году", - напоминает Харитончик о финансовом кризисе десятилетней давности.

Четвертый показатель - кредитование. "Объем выдачи кредитов - на исторических пиках", - констатирует эксперт.

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Еще один важный фактор - Россия. По словам главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, там - максимальный с 2016 года перегрев экономики, реальный объем ВВП превышает потенциальный на те же 3 процента, что и в РБ. "В условиях тесных торговых, финансовых взаимосвязей мы их перегрев импортируем", - объясняет Анатолий Харитончик.

Но экономика Беларуси перегревается и сама. В 2022 году власти смягчили монетарную и бюджетную политику, чтобы помочь бизнесу. Нацбанк уже начал ужесточать свою, но бюджетная политика остается очень мягкой, что связано и с новым электоральным циклом, полагают эксперты.

Выводы коллеги поддержал академический директор центра BEROC Лев Львовский. "Если премьер-министр прав, и темпы роста ВВП в 5% нормальны для Беларуси, то возникает вопрос: мы последние 10 лет росли на 1%, что изменилось? Мы нашли нефть или что-то изобрели? Вроде бы нет. То есть либо было упущено последние 10 лет по 4% в год, либо сейчас все же неестественные темпы роста", - резюмирует Львовский. Иначе, шутит экономист, получается несовпадение: "Чем занимались предыдущие премьер-министры? Не должны ли они белорусскому обществу по 4% за каждый год из этих 10 лет? По моим подсчетам, это 30 млрд долларов!"

"Жесткая посадка" или плавное снижение?

По словам экспертов, экономика РБ приближается к пику экономической активности. "За пиком всегда следует спад. Глубина его зависит от масштаба перегрева, внешней ситуации и действий властей", - объяснил на презентации Анатолий Харитончик.

Главный вопрос - будет ли снижение к сбалансированному объему ВВП плавным или экономику Беларуси ждет "жесткая посадка". При ней происходит резкое ослабление экономической активности и сокращение доходов граждан. Так было в 2015-2016 годах. А в 2012-2014 годах экономика также была в состоянии перегрева, в среднем - выше 5%. "Были высокие зарплаты, цены на недвижимость вышли на пик. Похоже на то, что происходит сейчас. Но все резко закончилось", - напоминает экономист.

"Перегрев экономики - это нехороший диагноз, но не смертельный приговор", - говорит Анатолий Харитончик. Нынешний перегрев в 3-4% ВВП - не критический, и "жесткая посадка" является не базовым, а возможным сценарием, говорит эксперт.

Перегрев экономики в любом случае когда-то приведет к снижению темпов роста, главный вопрос - каким будет этот спад Фото: Ales Petrowitsch/DW

Базовый сценарий в том, что рост экономики будет затухать постепенно, она начнет расти на 0-1,5% в год, а избыточный спрос будет несколько лет возвращаться к сбалансированному уровню. Многое зависит от политики властей, пока они реагируют на ситуацию "довольно вяло", говорит Харитончик.

Важно и то, что глубинные основы экономического роста - институты, правила игры в экономике, ценности общества - не стали более сопутствующими высоким темпам роста, не генерируют стимулов для предпринимательства, инициатив, инноваций, говорит эксперт.

Что делать белорусам и чего ждать от 2025-го

"Чем дольше будет сохраняться стимулирующая экономическая политика, тем вероятнее станет сценарий "жесткой посадки". Населению, бизнесу это надо осознавать", - говорит Анатолий Харитончик.

Что же делать? Не впадать в эйфорию от успехов белорусской экономики, формировать резервы и просчитывать разные сценарии, говорит экономист. "Понимать, что этот высокий рост доходов - конечен. Не у всех, но в целом по экономике в ближайшие несколько лет он замедлится, и хорошо, если сохранится. Если берете кредиты в расчете на то, что ваши доходы будут расти так же быстро, учитывайте, что это может быть не так. Если покупаете недвижимость и это долгосрочный кредит, - что процентные ставки, скорее всего, увеличатся", - советует экономист.

Бежать в обменник при этом не обязательно. Отличие нынешней ситуации от 2015 года - гибкий курс валют.

В 2025 году, по словам экономиста, власти попытаются "вытянуть" ситуацию - при условии, если в России и в мире "ничего резко не обвалится". Премьер-министр Роман Головченко заявил, что рост ВВП Беларуси в 2025 году запланирован на уровне 4,1%, что "выше темпов развития мировой экономики". "Вряд ли они выполнят показатели, которые запланировали, но если сильных внешних шоков не произойдет, то мы будем видеть плавное замедление роста доходов населения и в целом экономического роста. Например, если в этом году рост 4-5%, то в следующем году попадаем в диапазон 0,5-1,5 %. Это серьезная разница, но не падение", - говорит Анатолий Харитончик.

