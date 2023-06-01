Экономика Беларуси: Лукашенко ведет страну к кризису?

ВВП Беларуси растет, а зарплаты достигли исторического для страны максимума. Однако растут и цены - несмотря на запрет Лукашенко. Эксперты тем временем говорят о рисках перегрева экономики. Что ждет Беларусь? В каких условиях работает частный бизнес? Что происходит с белорусским рублем? И как изменится качество жизни белорусок и белорусов в новом 2024 году?
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Гости программы:
🔵 Сергей Чалый, экономист
🔵 Анастасия Лузгина, экономист, старший научный сотрудник BEROC
🔵 Валентин Соколовский, директор по развитию бизнесакомпании DataTile