Бизнес-этика в Европе

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Пропустить раздел Контекст

Контекст

Мужчина сидит на чемоданах

Назад в будущее

Назад в будущее

Как вернуться в Россию после учебы за рубежом.
Образование10 июля 2014 г.
Открытый рот

Презентация: как правильно подготовиться

Презентация: как правильно подготовиться

Правило "KISS" и четкий план действий для студентов и начинающих менеджеров из России.
Образование9 июля 2014 г.
Менеджер

Волна увольнений

Волна увольнений

Как не стать жертвой сокращений
Образование16 мая 2011 г.
Женщина

Начальник в юбке

Начальник в юбке

Тайным двигателем карьеры может стать женская интуиция. Заяви о себе в мире мужчин!
Образование9 мая 2011 г.

Когда пора паковать чемоданы

Когда пора паковать чемоданы

Общество2 мая 2011 г.
Менеджеры

Профессия - менеджер

Профессия - менеджер

"Мистер М" - большая фигура в бизнесе. Кому стоит становиться управленцем?
Образование25 апреля 2011 г.
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