You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Россия
Украина
Беларусь
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
Последние аудио
Последние видео
В фокусе
Война в Украине
Ближний Восток
Ситуация в Беларуси
Реклама
Бизнес-этика в Европе
Советы международного эксперта Сергея Франка.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Назад в будущее
Назад в будущее
Как вернуться в Россию после учебы за рубежом.
Образование
10.07.2014
10 июля 2014 г.
Презентация: как правильно подготовиться
Презентация: как правильно подготовиться
Правило "KISS" и четкий план действий для студентов и начинающих менеджеров из России.
Образование
09.07.2014
9 июля 2014 г.
Волна увольнений
Волна увольнений
Как не стать жертвой сокращений
Образование
16.05.2011
16 мая 2011 г.
Начальник в юбке
Начальник в юбке
Тайным двигателем карьеры может стать женская интуиция. Заяви о себе в мире мужчин!
Образование
09.05.2011
9 мая 2011 г.
Когда пора паковать чемоданы
Когда пора паковать чемоданы
Общество
02.05.2011
2 мая 2011 г.
Профессия - менеджер
Профессия - менеджер
"Мистер М" - большая фигура в бизнесе. Кому стоит становиться управленцем?
Образование
25.04.2011
25 апреля 2011 г.
Показать больше
Реклама