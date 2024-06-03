Эксперт: "Экономика Беларуси топчется на одном месте"

Показатели экономики Беларуси растут, но причиной тому "советские практики" - считает экономист Лев Львовский. Сколько может продлиться подобный эффект и чем за "эксперименты" платят жители РБ?

Беларусь возвращает в экономику советские практики, которые сейчас удивительным образом работают. Такое мнение высказал академический директор исследовательского центра BEROC Лев Львовский, рассказывая о состоянии белорусской экономики на вебинаре "Экономики в осаде. Пути восстановления". DW поговорила с экономистом о том, как советские практики помогают белорусской экономике и как долго они могут ее поддерживать.

DW: Почему вы отдельно выделили советские практики? Разве Беларусь не использовала их всегда?

Лев Львовский: Советские практики Беларусь использовала не всегда. Например, 2015 -2020 годы были, скорее, периодом, когда государство старалось поменьше вмешиваться в экономику. И тренд был на рыночные практики. Но, начиная с 2020-го года, образ мысли правительства обнулился до заводских настроек - а настройки эти были заложены в Советском Союзе. Как, естественно, и настройки понимания жизни и экономики у самого Александра Лукашенко. И с 2020-го года мы видим ренессанс командно-административных практик. Они неуспешны в долгосрочной перспективе, как мы знаем из истории и из всех учебников по экономике - но тем не менее пока более-менее работают. И мы даже видим какие-то экономические эффекты.

- Например, в конце 2022 года Лукашенко ввел контроль за ценами. И инфляция за 2023 год сократилась до 5,1%.

- Лукашенко сначала требовал полный контроль над ценами. В этом случае дорога к пустым полкам и голоду очень прямая. Но потом все-таки кто-то из его окружения, видимо, сумел его переубедить, и власти решили ввести чуть более гибкую систему контроля. Указ разросся до внушительных размеров, одно регулируется так, другое - иначе. Возникали и "философские споры" о том, в какой момент нарезанный огурец и нарезанный помидор перестают быть овощами, становятся салатом и могут стоить иначе. Контролировать цены сложно, потому что продуктов очень много и за каждым не уследишь.

Лев Львовский Фото: Privat

- Но это сработало. Такая инфляция невысокая для Беларуси, ничего не пропало, люди не голодают...

- Насчет того, что ничего не пропало - это не так. Что-то пропало. Просто изначально ассортимент был широкий. Когда пропадает один вид сыра из пяти, люди этого не замечают. Но да, эта система держится, ничего пока не "упало".

Тем не менее, это все еще опасно, потому что привносит дополнительные риски в экономику - нельзя нарушить основополагающие законы. Беларусь все еще существует в мире, где предприниматели руководствуются обычной экономической логикой. У них растут издержки, закупочные цены, цена труда. Но при этом они не могут переложить рост своих издержек в рост цены. Куда им деваться? У них начинает падать прибыль. И сейчас, несмотря на в целом позитивные результаты в экономике, с чистой прибылью как раз все не так позитивно. Особенно с прибылью малых и средних предприятий, чья продукция попадает под регулирование цен. Мы не знаем, сколько предприятия могут держаться и когда начнут закрываться. Но если они начнут банкротиться, то будет уже поздно их спасать. Хорошо бы отменить контроль цен до этого момента. Но правительству явно нравится эта идея, поэтому они продолжают экспериментировать.

"У самых высоких в истории зарплат есть и обратная сторона"

- Вы упомянули в докладе о том, что в Беларуси сокращается число работающих - в том числе и в связи с эмиграцией. И, оказывается, это привело к росту зарплат...

- Причина не только в эмиграции, важным фактором являются наши базовые демографические тренды. Население стареет и сокращается, теперь к этому добавилась еще и эмиграция.

Да, зарплаты растут. Это действительно хорошо для тех, кто сейчас работает в стране и получает эти зарплаты, за них можно только порадоваться. Но, как обычно в белорусской истории, есть вопрос, насколько это устойчиво. Когда зарплаты растут вместе с ростом производительности - это сбалансированный рост, все хорошо. Когда это происходит из за несбалансированности рынка, то праздник может в какой-то момент закончиться. В Беларуси было несколько таких циклов, когда средняя зарплата поднималась до 500 долларов, потом снова падала, потом снова поднималась. Это и есть неустойчивый рост. Сейчас зарплаты растут из-за перегрева рынка. Вопрос, когда начнут "умирать" предприниматели. Когда это начнется, отменят контроль цен - и инфляция съест все, что не съела за все это время.

- Тем не менее, сейчас средняя зарплата - 2160 белорусских рублей (около 620 евро. - Ред.). Рекорд за всю историю Беларуси.

- У того, что людям повезло и они получают исторически самые высокие зарплаты, есть и обратная сторона. Правительство тоже начало замечать, что рабочих рук не хватает. И они вспомнили, что в Советском Союзе можно было людей привязывать к месту. И вот эти идеи, судя по всему, витают в высоких кабинетах.

Пока что такая практика введена только в отношении выпускников медвузов. Теперь у них будет такой закрепленный принудительный труд в течение многих лет после выпуска. Мы уже слышали о том, что Александр Лукашенко обдумывает, не ввести ли такие меры для всех выпускников вузов. Тогда они не смогут насладиться высокими зарплатами, потому что их отправят туда, где государству нужнее. У МВД есть идеи о том, что надо снова поднять вопрос о тунеядцах. А если тебя принудительно поставят к станку, то уже не будут спрашивать, какую зарплату ты хочешь. Какую назначат, такую назначат.

"За счет второй АЭС хотят увеличить ВВП"

- В докладе вы упомянули контроль за международным бизнесом в Беларуси. Его запретили продавать без согласования, выводить дивиденды. Получается, и это сработало - иностранные компании остаются.

- Да, некоторые остаются. Но мы видим, что некоторые компании все же постепенно уходят, хотя это и происходит гораздо медленнее, чем в России. Но и тут проблемы на будущее. Новые инвесторы будут еще дольше думать перед тем, как зайти в юрисдикцию Беларуси.

За эксперименты властей платят белорусы Фото: Michal Fludra/NurPhoto/picture alliance

- Последним пунктом вы назвали чрезмерную стимуляцию экономики. Почему вы ее отнесли к советским практикам?

- Немногие страны с рыночной экономикой этим занимаются. Это характеристика авторитарных стран. Нужен проект или не нужен - это не важно. Главное - сейчас построим, экономика вырастет на несколько миллиардов, что там будет дальше - не имеет значения.

В Беларуси это очень популярная мера. Взять у России условный миллиард и построить завод по производству чего-либо. Окупится этот завод или нет - неважно. Почему Александр Лукашенко придумал эту идею - построить вторую АЭС? Ведь и с первой некуда девать электричество. Но так можно увеличить ВВП на 6 миллиардов.

- И все-таки: почему все это работает?

- Есть сглаживающие факторы, самый главный - Россия. Без нее многие из этих фокусов не удались бы. Избыточные госинвестиции часто проводятся на российские деньги. Кроме того, в Беларуси все-таки половина экономики частная, а частные предприниматели умеют выживать в любых условиях. Плюс российский рынок открылся сейчас для части из них. И надо помнить, что все процессы развиваются во времени, ничего не падает в один день.

Но люди в Беларуси "платят" за все эти эксперименты. Несмотря на то, что в стране все улучшается, отставание, к примеру, от Польши растет, разрыв увеличивается, и это происходит примерно с 2008-2010 года. Мы платим тем, что у нас плохие перспективы роста. Так на одном месте и топчемся.