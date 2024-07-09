Лукашенко правит Беларусью 30 лет: кто его победит?

Тихановская, Позняк, Милинкевич и другие оппоненты Лукашенко - о том, почему им не удалось его победить и кто это сделает.

По мнению многих, честными и свободными выборы в Беларуси были лишь в первый раз. Затем Лукашенко изменил Конституцию, пробыл у власти семь лет вместо пяти, а все последующие выборы, по мнению белорусской оппозиции, США и ЕС, не соответствовали демократическим стандартам и проходили с нарушениями.

В Беларуси 1994 года Лукашенко был оппозицией и пришел к власти. В Беларуси 2024 года он арестовал или вынудил уехать своих оппонентов и подавляет любое инакомыслие.

DW попросил главных оппонентов Лукашенко за последние 30 лет ответить на два вопроса: "Почему вы не выиграли в год, когда избирались?" и "Кто победит Лукашенко?".

1994 год. Мнение Зенона Позняка

Одним из первых и самых ярких соперников Лукашенко был политик Зенон Позняк, один из основателей Белорусского народного фронта, кандидат на первых в независимой стране выборах.

"Плохой результат выборов 1994 года был обеспечен сильным влиянием России и ее ФСБ на старую коммунистическую власть и на советизированный электорат Беларуси через существовавшую тогда абсолютную систему про-кгбшного руководства и информации, которая оставалась полностью в руках коммунистической номенклатуры. Плюс фальсификация голосов против главного оппонента Москвы", - ответил DW Зенон Позняк. Напомним, в 1994 году во второй тур выборов вышли Александр Лукашенко и Вячеслав Кебич.

Зенон Позняк, Варшава, 2013 год Фото: Interpolit

"Задачей этого тандема было не допустить прихода к власти главы БНФ Позняка (что позже Кебич публично засвидетельствовал). При всем давлении этот план дал сбой: во второй тур прошли Позняк и Лукашенко. Это означало бы поражение Лукашенко во втором туре (у него не было ни программы, ни теневого правительства, он терял главный популистский козырь - "антикебич"). Поэтому власти применили фальсификацию (зафиксированную нами). Были отобраны голоса у Позняка, который фактически набрал более 22% (оставили 12%), и добавлены к голосам за Кебича (обеспечив ему второе место)", - написал Зенон Станиславович в ответ на первый вопрос. Он добавил, что выборы 1994 года, по его мнению, были "самыми позорными в истории Беларуси", поскольку нация, "имея кандидата независимости, национальной перспективы и демократии", проголосовала за "ренегата, ненавистника независимости" и "шарлатана".

Кто победит Лукашенко? У давнего оппонента белорусского диктатора есть ответ: "При свободных демократических (не фальсифицированных) выборах Лукашенко сейчас победит любой белорус и даже конь, и даже неодушевленный предмет".

2006 год. Мнение Александра Милинкевича

Александр Милинкевич был единым кандидатом от оппозиции в 2006 году. "Во-первых, мы не победили, потому что у нас не было большинства. Как показали экзитполы, мы набрали 22-25%, плюс Козулин - демократия набирала до 30%. Предложение Лукашенко все же победило, потому что это был год экономических достижений за счет энергоресурсов и кредитов из России. Мы же говорили проевропейские, пробелорусские лозунги, а люди еще боялись независимости, думали: "Они хотят интеграции с Евросоюзом! Что там, мы не знаем, а Россия трубу дает". Белорусское общество постепенно шло до нынешнего состояния настоящей нации. И во-вторых, выборов в 2006 году уже практически не было, были тотальные фальсификации. Власть была авторитарной (сейчас она тоталитарная)", - говорит Александр Милинкевич.

Александр Милинкевич Фото: Aureliusz M. Pedziwol/DW

Кто победит Лукашенко? "Здесь два вопроса - "как" и "кто". В истории Европы было много диктатур - в странах Балтии, в Польше, Португалии, Греции. Они отошли сами. Бывают и кровавые революции, как в Румынии. После них страны долго "болеют". А те, где демократические силы нашли взаимопонимание с номенклатурой, быстрее идут вперед. И я бы рассуждал не кто, а какая структура может прийти. Не сомневаюсь, что, когда Путин уйдет, ФСБ останется у власти. А в Беларуси, когда уйдет Лукашенко, произойдет раскол в номенклатуре, часть захочет в Россию, а часть - независимую Беларусь. И если на фундаменте независимости демократы объединятся с этой частью, то у нас большие шансы. Если нет, то будет представитель кровавой номенклатуры, знающей только террор", - считает Александр Милинкевич.

2010 год. Мнение Рымашевского, Михалевича, Романчука

Выборы проходили 19 декабря. Впервые кандидатов было десять, причем большинство относило себя к демократической оппозиции. Когда объявили 79% за Лукашенко, в Минске прошли самые массовые на тот момент послевыборные протесты, - Площадь-2010. Сотни человек были арестованы, в том числе - большинство кандидатов.

Виталий Рымашевский был избит, доставлен в СИЗО КГБ, позже ему предъявили обвинения в организации "несанкционированного массового мероприятия", он получил два года лишения свободы условно. После 2020 года живет в Польше.

Виталий Рымашевский Фото: DW

"Отстоять результаты выборов могла только готовность людей к активному сопротивлению. В 2010 году белорусы не были готовы бороться, - считает Рымашевский. - Хотя думаю, что большинство поддержало независимых кандидатов. Состоялась Площадь-2010, но Лукашенко бросил силовиков на подавление протестов и репрессии. Чрезмерная жестокость была связана с личностью Лукашенко, с его "обидами" на кандидатов, на ЕС, как ему казалось, обманувший его".

Александра Лукашенко, по мнению Рымашевского, победит белорусский народ. "В 2020 году общество уже сломало нарративы его политики, показало банкротство идеологической системы Лукашенко, - говорит он. - Кто придет к власти, покажет время. Переходный период и сценарии смены власти могут быть разными - и номенклатурная кандидатура, и независимый кандидат на свободных выборах, и силовая смена власти при освобождении Беларуси от российских оккупантов и диктаторского режима. Но я уверен, что следующим честно избранным президентом будет кандидат из среды белорусских демократических сил".

Кандидат в президенты Алесь Михалевичпопал в СИЗО КГБ вечером 19 декабря, через два месяца вышел, покинул Беларусь и попросил политубежище в Чехии. В сентябре 2015 года политик вернулся, чтобы покинуть страну снова после 2020 года.

Алесь Михалевич Фото: DW/E. Daneiko

"Последняя реальная возможность снять Лукашенко была в 1996 году. После этого любые выборы были только возможностью попробовать изменить конфигурацию. Кроме того, 2010-й был пиком экономического развития Беларуси, большинство граждан были довольны своим материальным положением. Неудивительно, что большого протестного голосования не получилось, хотя я уверена, что Лукашенко не набрал в первом туре 50%", - считает Алесь Михалевич.

"Основная проблема Беларуси - не Лукашенко, а наш восточный сосед. Лукашенко держится только на поддержке России. Ответ на вопрос, кто бы его мог уничтожить: процесс ослабления РФ", - сказал DW Михалевич.

Экономист Ярослав Романчук также в день выборов был задержан. С 2021 года он живет в Украине. "В 2010 году не получилось из-за неспособности оппозиции принять программу, которая была бы настоящей альтернативой модели совок/госплан от Лукашенко, - ответил DW политик. - Вторая причина - интеллектуальная, духовная лень среднего класса, тех людей, которые при Лукашенко улучшили материальное положение, сделали бизнесы и карьеры. Инвестировать в проект "Свободная демократическая Беларусь" они не стали".

Кто победит Лукашенко? "Первый вариант - Лукашенко устранят те, кто 30+ лет поддерживает его ресурсно, информационно и финансово, то есть Кремль. Тогда материализуется угроза де-юре поглощения Беларуси российской империей. Второй вариант - после поражения РФ в войне Лукашенко с ближайшими членами семьи сбежит на свой остров в Экваториальной Гвинее. Это будет окно возможности для демократических сил", - считает Романчук.

2020 год. Мнение Светланы Тихановской

2020-й стал годом самых больших протестов в истории независимой Беларуси. "Лукашенко удержался в первую очередь благодаря России, которая в разгар протестов предложила информационную, финансовую и даже военную помощь диктатору. Скорее всего, уже тогда в их мыслях было использовать территорию Беларуси как плацдарм для войны. Сейчас Лукашенко расплачивается суверенитетом за ту поддержку, - ответила DW лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская. - Вторая причина, не произошло раскола элит. На сторону белорусов перешли некоторые силовики, чиновники, но большинство сидело тихо. А это могло радикально поменять ситуацию".

Светлана Тихановская Фото: Sergei Gapon/AFP/Getty Images

Кто же победит Лукашенко? "Не придет мессия и не спасет нашу страну. Ответственность каждого белоруса - быть вовлеченным в политическую деятельность. Подпольно, активно, либо хотя бы информационно быть заинтересованным, читать новости, - считает Тихановская. - 2020 год стал переломным, Лукашенко потерял поддержку белорусов. Он будет удерживать власть любой ценой, но думаю, что после 2020 года пошел обратный отсчет диктатора. Я не знаю, когда придут перемены или что будет триггером. Возможно, это будет победа Украины. Но мы должны быть готовы и приближать этот момент. Усиливать сопротивление, поддерживать репрессированных, поддерживать медиа, делать все, что ослабляет Лукашенко, добиваться изоляции режима. Думаю, что те, кто работает в системе, тоже хотят перемен, надо работать с ними, чтобы чтобы в критический момент они заняли правильную сторону. После 2020 года режим удержался, но он намного менее устойчив, чем многим кажется".