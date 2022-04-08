Nexta признали в Беларуси "террористической организацией"

Верховный суд республики Беларусь по заявлению генерального прокурора признал "экстремистское формирование" Nexta с входящими в него структурными подразделениями Nexta live и Luxta "террористической организацией". Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщило белорусское государственное информационное агентство "БелТА".

В прокуратуре обвинили Nexta в том, что с середины 2020 года организация занималась пропагандой "экстремистской, в том числе террористической деятельности", а также объединением радикально настроенных граждан для совершения противоправных действий, обучением технологиям изготовления взрывчатых веществ и оружия и тактике оказания сопротивления правоохранительным органам. "В результате на территории страны были совершены акты терроризма и иные преступления экстремистской направленности, имели место массовые беспорядки", - заявляют в Генпрокуратуре.

С 8 апреля 2022 года деятельность Nexta на территории Республики Беларусь запрещена.

Роль Nexta в массовых протестах в Беларуси

В Беларуси после 9 августа 2020 года в течение длительного времени продолжались массовые акции протеста против фальсификации итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Созданный беларусам, проживающими на территории Польши Telegram-канал Nexta получил массовую популярность, выступая в роли своеобразного координатора протестов. С 9 по 16 августа 2020 года Nexta Live увеличил свою аудиторию с 427 тыс. человек до 2 млн 165 тыс. человек.

20 октября 2020 по решению суда Центрального района Минска Telegram-канал Nexta-Live и его логотип были признаны экстремистскими материалами. Власти Беларуси потребовали от Польши выдать основателей канала Степана Путило и Романа Протасевича. Последний был задержан белорусскими властями 23 мая 2021 года после принудительной посадки в аэропорту Минска рейса FR4978 ирландской авиакомпании Ryanair, на котором Протасевич летел из Афин в Вильнюс.

В конце октября 2021 года МВД Беларуси объявило экстремистским формированием "группу граждан, "осуществляющих экстремистскую деятельность" через оппозиционные телеграм-каналы Nexta, Nexta Live и Luxta". В министерстве отметили, что в отношении создателей, руководителей и подписчиков экстремистских формирований предусмотрена уголовная ответственность.

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