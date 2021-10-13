Подписчикам "экстремистских" Telegram-каналов в Беларуси грозит уголовная ответственность

В Беларуси подписчики Telegram-каналов и чатов, признанных экстремистскими, будут привлекаться к уголовной ответственности как "участники экстремистского формирования". Об этом в среду, 13 октября, сообщается в Telegram-канале Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) МВД Беларуси.

Соответствующее постановление правительство приняло 12 октября. "В этой связи ГУБОП начинает работу по признанию незарегистрированных групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в т.ч. в мессенджерах и социальных сетях, экстремистскими формированиями", - говорится в сообщении.

В ГУБОП отмечают, что максимальным наказанием может стать лишение свободы на срок до семи лет. Постановление Совета министров зарегистрировано на белорусском национальном правовом интернет-портале, но его текст пока не опубликован.

Более 100 Telegram-каналов в Беларуси признаны экстремистскими

Экстремистскими в Беларуси объявлены более 100 Telegram-каналов, в том числе Nexta Live, Nexta и его логотип, а также сатирический канал Luxta.

В сентябре суд Центрального района Минска признал экстремистским сатирический Telegram-канал "Чай з малинавым варэннем". На тот момент у канала было более 142 тысяч подписчиков. В нем регулярно размещались сатирические картинки, шутки и короткие истории. В ходе протестов, начавшихся в Беларуси после выборов президента в августе 2020 года, авторы канала освещали происходящее в республике и публиковали фото и видео с демонстраций.

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