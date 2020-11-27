Новая немецкая стипендия для студентов и научных работников из Беларуси

С начала протестов в Беларуси от репрессий со стороны белорусских властей за свою активную гражданскую позицию пострадали сотни студентов, преподавателей и ученых. Германское общество по изучению Восточной Европы (DGO) призвало немецкое академическое сообщество к солидарности с пострадавшими белорусами. Чтобы поддержать тех, кто подвергся преследованию по политическим мотивам, шесть немецких университетов предложили дополнительные учебные места. Кроме того, по данным DGO, ряд вузов оказывают научным работникам моральную и небольшую финансовую поддержку, например, предлагая им провести лекции или выступить с докладом онлайн.

Стипендии для белорусских студентов

Недавно была объявлена новая стипендиальная программа, созданная по инициативе DGO совместно с несколькими немецкими стипендиальными фондами. В частности, белорусским студентам, которые были отчислены, подверглись аресту, судебному преследованию, получили выговор, денежный штраф или испытали на себе давление иного рода, помогут подготовиться к семестру по обмену в одном из немецких вузов. Германское общество по изучению Восточной Европы выделяет30 стипендий по 600 евро. Эта единоразовая неотложная материальная помощь предназначена как для тех, кто находится в Беларуси, так и для тех, кто был вынужден покинуть страну.

"Нам важно подать знак солидарности, чтобы показать, что в Германии ситуацию в Беларуси не игнорируют. DGO следит за происходящим в белорусских вузах и научно-исследовательских учреждениях", - отмечает в интервью DW руководитель DGO Габриэле Фрайтаг (Gabriele Freitag).

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Заявку может подать тот, кто хотел бы провести летний семестр 2021 года в Германии. Обучение по обмену может быть на немецком или английском языке. Во время подготовительного периода, для которого выделяется эта денежная помощь, стипендиатам помогут найти учебное место. На онлайн-курсе их познакомят с условиями зачисления и особенностями обучения в немецком университете. Еще одна составляющая программы - подготовительный углубленный курс изучения немецкого или английского языков.

Прием заявок от студентов идет до 6 декабря. Для этого нужно заполнить онлайн-формуляр, в котором требуется, в частности, указать, каким образом вы подверглись репрессиям. Случаи преследования необходимо подтвердить документом или, если на руках ничего нет, то нужно подробно объяснить обстоятельства. Формальных требований минимум. Одно из условий - знания немецкого или английского языка на уровне B1.

Стипендии для преподавателей из Беларуси

DGO также выделяет 20 стипендий для преподавателей и ученых, которые до недавнего времени работали в одном из белорусских вузов или исследовательских центров, но были уволены, а также для тех, кто до сих пор работает, но подвергся другого рода преследованиям по политическим мотивам. Единоразовые выплаты в этом случае составляют 1500 евро и предназначены для разработки программы собственного онлайн-курса, который можно провести в университете Германии, вузе другой европейской страны или иной образовательной институции в летнем семестре 2021.

Преподаватели и исследователи, находящиеся в Беларуси или за ее пределами, могут подать заявку до 13 декабря - в режиме онлайн. Для доцентов и исследователей организуют курс повышения квалификации по дидактике цифрового обучения. Им также окажут поддержку в поиске преподавательской вакансии на предстоящий летний семестр. Как эта деятельность будет оплачиваться и будет ли вообще, какие условия занятости предложат, будет зависеть от принимающей стороны. "Мы не можем гарантировать финансирование по истечении этой стипендиальной программы, но мы стараемся дать перспективы, пусть это и один-единственный курс лекций, - подчеркивает Габриэле Фрайтаг. - Мы надеемся, что известные немецкие стипендиальные фонды, которым требуется время для решения формальных вопросов, позже также отреагируют на повышенную потребность белорусов в поддержке".

Эта стипендиальная программа стала возможна благодаря спонсорским средствам. В ней уже приняли участие Фонд имени Гумбольдта и фонд концерна Volkswagen, у которых также есть отдельные программы для ученых из кризисных регионов. DGO сотрудничает и с волонтерами из Германии и Беларуси, которые ищут способы оказания помощи пострадавшим от репрессий белорусам. В их числе - ассоциация BeSSA, объединяющая инициативы белорусских диаспор за рубежом. Если спрос на участие в этой программе окажется большим, то ее организаторы намерены привлекать дополнительные средства от организаций и частных лиц.

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