 Почему число 13 оказалось счастливым для студентов | Учеба | DW | 05.08.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Учеба

Почему число 13 оказалось счастливым для студентов

5 августа 1950 года служба академических обменов DAAD возобновила свою работу в полном объеме и провела первое заседание в Бонне, где и по сей день расположена ее штаб-квартира.

Штаб-квартира DAAD в Бонне

В 1922 году немецкий студент из Гейдельберга Карл Йоахим Фридрих (Carl Joachim Friedrich) отправляется в США и организует совместно с Институтом международного образования в Нью-Йорке 13 стипендий для студентов факультета социальных и государственных наук из Германии. Число 13 для Карла, впрочем, не только для него одного, стало счастливым, ведь именно с этого события начинает свой отсчет история успеха крупнейшей в мире организации студенческих обменов. 1 января 1925 года в Гейдельберге будет основана служба академических обменов (AAD). Свое нынешнее название - DAAD - Германская служба академических обменов получит в 1931 году.

Сегодня штаб-квартира DAAD по-прежнему находится в Бонне, где 5 августа 1950 года прошло первое заседание возобновившей работу организации после сложного периода во времена Второй мировой войны.

Если первые стипендии, о которых позаботился предприимчивый студент Карл, предназначались только для учащихся факультетов социальных и государственных наук, то сегодня программы поддержки DAAD охватывают самый широкий спектр образовательных услуг.

Студенческий обмен в цифрах

За 95 лет своего существования Германская служба академических обменов оказала поддержку более 2,6 миллиона человек. Ежегодно в стипендиальных программах принимают участие около 100 тысяч немецких и иностранных студентов. В 2025 году DAAD отметит свой 100-летний юбилей. В "Стратегии 2025", где прописаны основные ориентиры организации, подчеркивается, что целью международного обмена является создание условий, в которых талантливые ученые могут максимально реализовать свой потенциал. DAAD делает ставку на сотрудничество в сфере науки, на обмен и трансфер знаний для решения глобальных проблем.

К 2025 году поставлена цель - укрепить позиции Германии в пятерке стран - самых привлекательных направлений для студентов и ученых из разных стран. Кроме того, у DAAD есть намерение увеличить долю иностранных ученых в немецких вузах до 15 процентов. Согласно плану развития до 2025 года, у половины учащихся университетов Германии должен появиться межкультурный опыт.

Пандемия и академический обмен

Программы, реализуемые DAAD, адресованы как студентам бакалавриата и магистратуры, так и молодым ученым. Размер стипендии для студентов составляет 861 евро (с 1 августа 2020 года), а для соискателей ученой степени и аспирантов - 1200 евро. Коронавирусная пандемия внесла изменения в работу DAAD, но незначительные, как отмечают в самой организации. Для стипендиатов, которые из-за закрытия границ и локдауна не смогли приехать в Германию, было организовано дистанционное обучение. Отменить DAAD пришлось только летние стажировки в Германии. Из 185 стипендиальных программ для кандидатов из России доступны около половины.

Дигитализация, устойчивое развитие, равноправие, интернационализация образования и науки, - это не просто цели в будущем, а задачи, которые DAAD решает со своими партнерами уже сегодня.

Смотрите также:

  • Круизный менеджмент

    Самые необычные специальности в университетах Германии

    Круизный менеджмент

    Любители морских путешествий могут получить образование в области круизного менеджмента (Cruise Industry Management) в Высшей школе Бремерхафена.

  • Вино

    Самые необычные специальности в университетах Германии

    Виноделие

    Винодельческая магистратура (Master Önologie) Высшей школы Висбадена научит разбираться не только в самих напитках, но и процессах и технологиях производства.

  • Танцоры в Токио

    Самые необычные специальности в университетах Германии

    Современная японистика

    В Дюссельдорфском университете имени Генриха Гейне предлагают познакомиться с одним из направлений востоковедения, современной культурой Японии. Пока программа Modernes Japan существует только как магистратура.

  • Ономастика

    Самые необычные специальности в университетах Германии

    Ономастика

    Ономастику (Namenforschung), науку о происхождении имен изучают в Лейпцигском университете.

  • Фрисландия (Нидерланды)

    Самые необычные специальности в университетах Германии

    Фрисландская филология

    В Кильском университете имени Кристиана Альбрехта можно окончить бакалавриат и магистратуру по фризской филологии (Friesische Philologie). Это наречие распространено в некоторых областях Нидерландов и на северо-западе Германии.

  • Пирамида Хеопса

    Самые необычные специальности в университетах Германии

    Специалист в области Bсемирного наследия

    Экспертов ЮНЕСКО готовят в Бранденбургском техническическом университете Котбус-Зенфтенберг. Магистерская программа World Heritage Studies на английском языке рассчитана на четыре семестра.

  • Набережная Рейна

    Самые необычные специальности в университетах Германии

    Променадология

    Променадологию (Promenadologie), науку о прогулках, изучают в Университете Касселя с 2007 года.

  • Бумажное производство

    Самые необычные специальности в университетах Германии

    Бумажное производство

    Специалистов по производству бумаги (Papiertechnik) готовят в Академии профобразования в Карлсруэ. Помимо технических нюансов студенты изучают возможности разумного и экологичного потребления природных ресурсов.

  • Тибет

    Самые необычные специальности в университетах Германии

    Тибетология

    Интересуетесь тибетским языком и буддизмом? Учебные программы, предлагающие изучать индологию и тибетологию (Indologie und Tibetologie), запущены сразу в нескольких университетах Германии - в Лейпциге и Марбурге.

  • Млечный Путь

    Самые необычные специальности в университетах Германии

    Изучение космоса

    Выпускники программы Space Master Вюрцбургского университета астронавтами не станут, но смогут заниматься космическими исследованиями и изобретением летательных аппаратов.

    Автор: Ксения Сафронова


Контекст

Без экзаменов и бесплатно: высшее образование в Германии

Министерство образования и научных исследований ФРГ вместе с большой группой независимых экспертов подготовило подробный доклад о том, где, как и кто учится в Германии.  

Из Беларуси - на учебу в Германию

В Германии для студентов из Беларуси объявлен конкурс на получение стипендии для полугодичного обучения в одном из немецких вузов. Что же требуется от соискателей?  

Как студентам в Германии помогают деньгами

​​​​​​​Пережить пандемию без серьезных последствий не только для здоровья, но и для собственного кошелька студентам в Германии помогают правительство и сами вузы.  

Как долететь из России в Германию и обратно во времена пандемии

Официально авиасообщения между двумя странами сейчас нет, но каждую неделю из России в Германию и обратно осуществляются по несколько пассажирских рейсов, заполненных людьми. Кто они?  

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему стоит учить немецкий  

Сколько стоит высшее образование в ЕС  

Как готовятся к экзаменам немецкие студенты  

Также по теме

Symbolbild Studium & Geld, Studienkredit, Stipendium

Образование в Германии: как обеспечить себе финансирование 02.07.2020

Вы хотите учиться в немецком вузе? В Германии есть целый ряд фондов, где студенты из России и других стран могут получить поддержку. Как они работают во время пандемии.

Deutschland Erstsemester-Einführung Biologie Uni Bonn

Из Беларуси - на учебу в Германию 02.06.2020

В Германии для студентов из Беларуси объявлен конкурс на получение стипендии для полугодичного обучения в одном из немецких вузов. Что же требуется от соискателей?

Symbolbild Studium & Geld, Studienkredit, Stipendium

Как коронавирус сказался на стипендиях? 09.04.2020

В связи с пандемией немецкие стипендиальные фонды вынуждены работать по-другому. DW узнала, будут ли они платить стипендии и на что рассчитывать студентам из России, Беларуси и Украины.

Реклама

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW

App для iOS

App для Android