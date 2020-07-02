Почему число 13 оказалось счастливым для студентов

В 1922 году немецкий студент из Гейдельберга Карл Йоахим Фридрих (Carl Joachim Friedrich) отправляется в США и организует совместно с Институтом международного образования в Нью-Йорке 13 стипендий для студентов факультета социальных и государственных наук из Германии. Число 13 для Карла, впрочем, не только для него одного, стало счастливым, ведь именно с этого события начинает свой отсчет история успеха крупнейшей в мире организации студенческих обменов. 1 января 1925 года в Гейдельберге будет основана служба академических обменов (AAD). Свое нынешнее название - DAAD - Германская служба академических обменов получит в 1931 году.

Сегодня штаб-квартира DAAD по-прежнему находится в Бонне, где 5 августа 1950 года прошло первое заседание возобновившей работу организации после сложного периода во времена Второй мировой войны.

Если первые стипендии, о которых позаботился предприимчивый студент Карл, предназначались только для учащихся факультетов социальных и государственных наук, то сегодня программы поддержки DAAD охватывают самый широкий спектр образовательных услуг.

Студенческий обмен в цифрах

За 95 лет своего существования Германская служба академических обменов оказала поддержку более 2,6 миллиона человек. Ежегодно в стипендиальных программах принимают участие около 100 тысяч немецких и иностранных студентов. В 2025 году DAAD отметит свой 100-летний юбилей. В "Стратегии 2025", где прописаны основные ориентиры организации, подчеркивается, что целью международного обмена является создание условий, в которых талантливые ученые могут максимально реализовать свой потенциал. DAAD делает ставку на сотрудничество в сфере науки, на обмен и трансфер знаний для решения глобальных проблем.

К 2025 году поставлена цель - укрепить позиции Германии в пятерке стран - самых привлекательных направлений для студентов и ученых из разных стран. Кроме того, у DAAD есть намерение увеличить долю иностранных ученых в немецких вузах до 15 процентов. Согласно плану развития до 2025 года, у половины учащихся университетов Германии должен появиться межкультурный опыт.

Пандемия и академический обмен

Программы, реализуемые DAAD, адресованы как студентам бакалавриата и магистратуры, так и молодым ученым. Размер стипендии для студентов составляет 861 евро (с 1 августа 2020 года), а для соискателей ученой степени и аспирантов - 1200 евро. Коронавирусная пандемия внесла изменения в работу DAAD, но незначительные, как отмечают в самой организации. Для стипендиатов, которые из-за закрытия границ и локдауна не смогли приехать в Германию, было организовано дистанционное обучение. Отменить DAAD пришлось только летние стажировки в Германии. Из 185 стипендиальных программ для кандидатов из России доступны около половины.

Дигитализация, устойчивое развитие, равноправие, интернационализация образования и науки, - это не просто цели в будущем, а задачи, которые DAAD решает со своими партнерами уже сегодня.

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