Что происходит с беженцами из Беларуси в Германии?

Впервые за несколько лет белорусам стали чаще предоставлять защиту в Германии. Как живут белорусские беженцы в ФРГ спустя три года после протестов в РБ? И на что могут рассчитывать?

Александр из Молодечно успел окончить БГУ до протестов в Беларуси, захлестнувших страну после президентских выборов 2020 года, и поучаствовал в первых акциях солидарности. После начала массовых преследований по политическим мотивам он через Украину уехал в Польшу по программе для студентов. А откуда, осенью 2021 года, - на семестр по обмену в Германию, в Дрезденский технический университет (TU Dresden).

К апрелю 2022 года с окончанием семестра истекала и студенческая виза Александра. В это время уже во всю шла война в Украине. Одновременно бывший студент узнал о заведенном на него уголовном деле в Беларуси. Следователи, по словам белоруса, давили на его родителей. Александр решил попросить политическое убежище в ФРГ: "Я считал, что доказательств моего политического преследования достаточно и можно попробовать легализоваться в Германии. Это было ошибкой".

Из студента - в беженца

Почти полтора года белорус является соискателем статуса беженца. За это время с адвокатом он сумел добиться разрешения на работу, а благодаря знанию немецкого языка и поддержке немецких друзей - найти работу. При этом получить рабочую визу не позволяет законодательство ФРГ: "Я работаю и снимаю квартиру в Саксонии, при этом продолжаю официально числиться в Баварии и платить за комнату в лагере для беженцев".

Александр говорит, что сегодня он ни за что бы не стал просить политическое убежище: "Мне стоило это таких нервов и усилий, я лежал с параличем лица, - делится белорус. - Даже со знанием немецкого языка трудно. Законы написаны давно, Беларуси никаким образом не касаются. Большинство немцев не в курсе событий 2020 года, поэтому к белорусам относятся предвзято".

Но главная проблема - изоляция от общества, продолжает Александр. Только в 2023 году власти ФРГ разрешили соискателям статуса беженца посещать интеграционные языковые курсы: "До это люди не знали, чем заняться, и сходили с ума, потому что тебе не дают возможность интегрироваться и общаться с людьми".

Что изменилось?

Хотя историю Александра можно считать вполне удачной, получение политического убежища в Германии для белорусов по-прежнему остается непростым. С 2020 по май 2023 года в ФРГ официально подали заявления о предоставлении статуса беженца более 1100 граждан Беларуси, сообщило DW Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF). На фоне войны в Украине это число выросло вдвое - 441 ходатайств о предоставлении убежища в 2022 году против 249 в 2021-м.

В этом году впервые за несколько лет вырос так называемый общий коэффициент защиты. В 2021 году всего лишь 2,6% от всех ходатайств о предоставлении убежища, поданных гражданами Беларуси в ФРГ, были удовлетворены немецкими властями. В 2022-м - 3,5%, а в первом полугодии текущего года - уже 11,8 %. Но на практике все оказывается сложнее.

Демонстрация живущих в Германии белорусов, сентябрь 2020 года Фото: Uew Koch/Eibner-Pressefoto/picture alliance

В обществе белорусской диаспоры Razam столь низкий процент положительных решений объясняют несколькими причинами. Одна из них - до 2020 года практически не было заявлений от белорусов, преследуемых по политическим причинам. Поэтому сначала миграционным органам ФРГ требовалось разобраться в ситуации. "Только участие в протестах без доказательств политического преследования, как правило, не является основанием для предоставления статуса беженца. Но рассматривается индивидуально в каждом отдельном случае", - уточняют в Razam.

Кроме того, претендовать на защиту могут только те, кто напрямую прибыл в Германию. Поэтому лица, которые приехали в ФРГ, например, через Литву или Польшу по визам этих стран, попадают под действие Дублинского соглашения. По нему, в частности, ответственность за предоставление убежища несет та страна ЕС, в которую белорус въехал изначально или которая выдала ему визу. Поэтому статус беженца не для всех белорусов является оптимальным вариантом. Но узнают многие об этом уже по факту.

Гуманитарная виза - для кого это альтернатива?

Депутат бундестага от немецкой партии "Союз-90/"зеленые" Робин Вагенер (Robin Wagener) напоминает, что для белорусов, преследуемых за их профессиональную деятельность или политическую позицию, есть альтернатива - так называемая гуманитарная виза по 22 параграфу миграционного законодательства ФРГ. Как правило, на нее могут рассчитывать белорусские активисты, правозащитники, журналисты, лидеры протестного движения и стачкомов.

По словам Робина Вагенера, с 2021 года около 300 белорусов получили гуманитарные визы в ФРГ Фото: Lena Gerke

Гуманитарную визу для белорусов немецкое правительство ввело после событий 2020 года. Сначала для белорусов выделили квоту всего в 50 мест, в конце 2021 года ограничение сняли. По словам Вагенера, с 2021 года до сегодняшнего дня такие визы уже получили 300 белорусов.

Депутат признает, что это небольшие цифры и они могли бы быть больше. При этом он предполагает, что не все знают о такой возможности: "Гуманитарные визы существуют, поэтому люди в Беларуси, которые ищут защиты, должны знать, что они могут обратиться в посольство Германии за помощью".

Какие огранчения у ВНЖ по параграфу 22?

Впрочем, в обществе белорусской диаспоры Razam указывают на ряд условий, необходимых для предоставления гуманитарной визы ФРГ для тех, кто преследуется по политическим причинам. Во-первых, заявителю нельзя иметь открытые шенгенские визы, выданные посольствами других стран.

"Параграф 22 рассчитан на то, чтобы быстро оказать помощь, когда другой возможности нет. А есть у человека открыт шенген другой страны, он может быстро выехать и попросить защиту там", - поясняют в Razam.

Кроме того, подавать заявление на такую визу нужно в Беларуси или в неевропейской стране, с чем сейчас сложнее. Например, делая это в Грузии или Молдове, сейчас практически невозможно получить немецкую гуманитарную визу, потому что и Грузия, и Молдова в Германии признаны безопасными странами.

При этом юристы отмечают, что для репрессированных белорусов остается возможность быстро получить шенгенскую визу в немецком посольстве в Беларуси, а потом уже в Германии подавать ходатайство о предоставлении убежища. Но тогда для них начинается сложный путь соискателей статуса беженца.

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