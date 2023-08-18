Для парней из РБ учеба за рубежом - часто билет в один конец

Белорусских юношей, поступающих в иностранные вузы, с этого учебного года лишили права на отсрочку от призыва в армию. DW о том, каковы последствия этого шага властей в Минске.

На носу новый учебный год, который многие белорусы начнут в зарубежных вузах. При этом студенты-юноши оказались перед серьезной дилеммой. В мае в Беларуси приняли изменения в закон "О воинской обязанности и воинской службе", которые касаются тех, кто собирается получать образование за рубежом, в том числе и в России. Все они лишаются отсрочки от призыва в Вооруженные силы РБ. Исключение - когда учеба осуществляется "по направлению республиканских органов госуправления" в рамках "госпрограмм".

Кроме того, претендовать на отсрочку могут молодые люди в возрасте до 18 лет, которые на момент вступления закона в силу уже очно учились за границей или поступили в иностранный вуз. О последствиях нововведения - DW.

На студента, уехавшего на учебу в Польшу, завели уголовное дело

Согласно внесенным поправкам в закон, снять белоруса с воинского учета могут в случае оформления "выезда на постоянное проживание за пределами РБ". Между тем последняя норма не всегда действует на практике. Так, Брестская облпрокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении 23-летнего студента Высшей школы сельского хозяйства в Варшаве.

Ранее по решению райсуда белоруса сняли с воинского учета в связи "с выбытием для проживания за пределами территории страны", но областная прокуратура с этим не согласилась, так как молодой человек "временно проживает в студенческом общежитии вуза", а материалы дела "не содержат информации", подтверждающей, что он имеет в Польше постоянное место жительства.

Против белоруса завели уголовное дело об "уклонении от мероприятий призыва на военную службу" (ч.1. ст. 435 УК РБ). Пока неизвестно, был ли он задержан.

"Попытка государства избежать утечки мозгов"

По словам представителя службы юридической помощи Задзіночання беларусскіх студэнтаў ("Ассоциация белорусских студентов") Максима Ковалева, белорусские власти давно предпринимают попытки ограничить право молодых людей учиться в пользу возможности призыва их на службу в армии.

Максим Ковалев (фото из архива) Фото: Maxim Kowalew

К примеру, отсрочку от армии по причине учебы в РБ можно получить только один раз. Новые же нормы, по его словам, фактически лишают мужчин призывного возраста возможности получать образование за границей по магистерским программам. "Десятки тысяч белорусских студентов учатся за границей, многие из них остаются там. Это (изменения закона. - Ред.) попытка государства избежать утечки мозгов", - считает Ковалев. Кроме того, отмечает собеседник, изменения могут быть связаны с возможной будущей мобилизацией в РБ, потому что "война в Украине продолжается" и "неизвестно, как завтра поведет себя режим Лукашенко".

Что касается юридических аспектов, то тут Ковалев обращает внимание на то, что сейчас для гражданина Беларуси, который все-таки решается учиться за границей, единственный способ не попасть в армию или в тюрьму - не возвращаться на родину.

"Родители не представляли, что это билет в один конец"

Сотрудница одного из частных образовательных центров, помогающих белорусам с поступлением в иностранные вузы, рассказала DW, что когда поправки в закон "О воинской обязанности и воинской службе" только обсуждались, родители абитуриентов были решительно настроены отправлять детей учиться за границу, но позднее некоторые из них передумали.

Белорусские военные на параде (фото из архива) Фото: Reuters/V. Fedosenko

"Вероятно, родители до конца не представляли, что это билет в один конец, полностью самостоятельная жизнь их детей, а некоторым из них еще не исполнилось и 18 лет. У многих родителей нет виз и возможности выехать за границу, чтобы хотя бы посмотреть, как устроились их дети", - добавляет собеседница.

Также многие родители не уверены, что их детей в Беларуси снимут с воинского учета по состоянию здоровья - в начале года в РБ расширили перечень заболеваний , с которыми молодых людей теперь могут призывать в армию. Это лишает некоторых абитуриентов, рассчитывавших на избежание призыва в ВС по состоянию здоровья, возможности учиться за границей без правовых последствий в Беларуси.

"Бабушки и дедушки прощались со мной как в последний раз"

Помимо службы в армии, дополнительные сложности для студенты-белорусов, обучающихся в иностранных вузах, связаны с тем, что, как правило, они имеют карту поляка или вид на жительство в других странах. По новым нормам закона РБ "О гражданстве" такие лица обязаны сообщать об этом белорусским властям. Хотя ВНЖ у студентов на белорусской границе проверяли еще до вступления в силу новых норм.

"Скорее всего, больше в Беларусь не поеду, потому что в последний раз на границе отсканировали мой ВНЖ. Уже были истории, что людей отводили "на дополнительный разговор", - делится Андрей (имя изменено). Несмотря на то, что молодой человек уже четвертый год учится в одном из польских вузов и имеет отсрочку от призыва в армию, он признается, что "каждый раз было страшно ездить домой": "Ждешь, что сейчас скажут: "Пройдемте в кабиночку". А оттуда - на призывной пункт".

Учебу в польском вузе Андрей заканчивает в феврале следующего года и, в случае возвращения в РБ, будет призван в армию. Он говорит, что решил остаться в Польше: "Когда решение приходит постепенно, это не так тяжело. Но если бы мне кто-то в 17 лет сказал, что я больше не смогу приехать домой, родственников буду видеть в лучшем случае раз в год, то для меня это было бы шоком".

Сейчас Андрей пытается организовать переезд из Беларуси в Польшу своей девушки: "Родители тоже уже знают, что им придется ко мне ездить, а я не смогу больше. Для мамы это сложнее всего. Бабушки и дедушки прощались со мной как в последний раз".

Смотрите также: