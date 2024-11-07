Трамп и Беларусь: проклятие или благословение?

После возвращения Трампа в Белый дом режим Лукашенко может рассчитывать на определенные подвижки в двухсторонних отношениях, белорусские же демсилы ждет период тяжелых испытаний, считает Александр Фридман.

Дональд Трамп Фото: Andy Manis/AP Photo/picture alliance

Убедительная победа республиканского кандидата Дональда Трампа на президентских выборах в США стала одной из главных новостей 2024 года, будет иметь огромное значение для всего мира и непременно окажет влияние (пусть скорее и косвенное) на ситуацию в Беларуси.

Белорусские политики оперативно отреагировали на триумф Трампа, а Александр Лукашенко и вовсе стал одним из первых мировых лидеров, заявивших о победе республиканца. Примечательно, что сделал он это еще до обращения Трампа к нации. Официальный Минск не ограничился сухой констатацией факта и отправил победителю выборов поздравление, в котором победа республиканца была названа "личным подвигом", совершенным "во имя Америки и ее граждан". Более того, Лукашенко, стремясь польстить Трампу, пожелал избранному президенту "метких политических решений, которые сделают Америку снова великой".

Белорусская государственная пропаганда восторженно восприняла победу Трампа, но радость по поводу этого события, впрочем, наблюдалась и среди отдельных оппонентов режима Лукашенко. Лидер движения "Вольная Беларусь" Зенон Позняк, который и ранее открыто заявлял о своих симпатиях к республиканскому кандидату, и его соратник Павел Усов заявили в своем поздравлении об "исторической миссии противостояния с политическим злом", которую взял на себя Трамп, и выразили надежду, что его триумф "приведет к сдерживанию агрессивного авторитаризма, к победе свободы и демократии в тех общества, которые страдают от войны и тирании".

На фоне пафоса Лукашенко и Позняка поздравление главы Объединенного переходного кабинета Беларуси Светланы Тихановской выглядит весьма сдержанно. Она отдельно отметила, что у американцев - в отличие от белорусов - есть возможность участвовать в свободных и демократических выборах, заявила о контактах с окружением Трампа и подчеркнула, что белорусские демократические силы рассчитывают на дальнейшую поддержку со стороны Вашингтона.

Лукашенко не скрывает своего восхищения Трампом и предвкушает "перезагрузку" американо-белорусских отношений. Позняк и Усов видят в Трампе борца с "политическим злом", политика которого будет содействовать "победе свободы и демократии" в Беларуси. Тихановская уповает на то, что политика США в отношении Беларуси кардинально не изменится.

Оправданы ли эти надежды? Чего следует ожидать Беларуси от второго президентского срока Трампа?

Почему Лукашенко восхищается Трампом?

Александр Лукашенко уважительно и почтительно высказывается о Владимире Путине и других коллегах-автократах, а вот добрые слова о лидерах демократических стран от него обычно не услышишь. Редким исключением является американец Дональд Трамп. Еще задолго до президентских выборов в США Лукашенко, рассуждая о Трампе и его инициативах, не скупился на похвалу республиканца. В последние месяцы тон хотя и стал более сдержанным, но правитель и его пропагандистский аппарат все своим видом давали понять, что делают ставку на возвращение Трампа в Белый дом.

После победы Трампа Минск, который, как правило, координирует свои внешнеполитические действия с Москвой, даже не стал дожидаться официальной реакции Кремля, демонстрировавшего показное равнодушие к результатам выборов в США, и спешно поздравил Трампа. Не исключено, что в ближайшее время могут последовать и дополнительные политические жесты с целью завоевать доверие новой американской администрации. Одним из таких шагов могло бы стать освобождение политзаключенного, гражданина США Юрия Зенковича, на возможность которого прозрачно намекали белорусские власти.

Лукашенко импонируют личность Трампа, его характер и политический стиль. С новым президентом в Минске связывают надежду на улучшение двухсторонних отношений, отмену санкций (или по крайней мере санкционные послабления), прекращение войны в Украине (с учетом пожеланий и интересов режима Лукашенко), а также прекращение поддержки белорусских демократических сил - одного из столпов белорусской политики демократической администрации Джо Байдена. Основание для этих надежд дает и относительно позитивный опыт сотрудничества с Трампом во время его первого срока, когда в столице Беларуси побывали тогдашние помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон (2019 год) и госсекретарь Майк Помпео (2020 год).

Целью этих визитов была попытка ослабить влияние Москвы на Беларусь и серьезного успеха они не имели. После 2020 года и особенно 2022 года такие вопрос о перетягивании Минска на сторону Запада на повестке уже не стоит, а новые контакты на столь представительном уровне представляются скорее маловероятными.

Шансы Лукашенко занять место за столом для переговоров по урегулированию войны в Украине (если таковые вообще состоятся) с приходом Трампа действительно несколько возросли, но связано это не столько с политическим весом белорусского автократа, сколько с возможной готовностью новых американских властей пойти на компромиссы с "патронами" Минска Москвой и Пекином. Изменения в области санкционной политики, в свою очередь, будут также зависеть не от действий Лукашенко, а от характера отношений между "большими игроками" США, Китаем и Россией.

Внешнеполитические заявления, с которыми выступали Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс, говорят скорее о стремлении к сделке с Кремлем, которая может выразиться в признании (публичном, а вероятнее непубличном) постсоветского пространства в качестве "зоны привилегированных интересов" России. Если эти предположения подтвердятся, то рассчитывать на отдельную "белорусскую политику" Вашингтона в период второго президентского срока Трампа не приходится, а рассуждения о его борьбе за свободу и демократию можно отнести к категории самообмана.

Тихановская и Трамп: хорошая мина при плохой игре?

Дональд Трамп неоднократно демонстрировал презрение к либеральным ценностям, а борьба за права и свободы человека не является его приоритетом. Данная особенность дает режиму Лукашенко надежду на то, что критика белорусских властей за нарушение прав человека и преследование инакомыслящих со стороны Вашингтона в эпоху Трампа пусть и не исчезнет, но будет носить скорее формальный характер, а поддержка Светланы Тихановской и ее окружения постепенно сойдет на нет.

После триумфа Трампа Тихановскую на американском направлении ожидают непростые времена. Если в случае победы Харрис белорусская политика Вашингтона с большой вероятностью не претерпела бы кардинальных изменений, то Трамп, вероятно, будет руководствоваться политической целесообразностью, практическими результатами и реальным влиянием на процессы в Беларуси. И в этой области успехи и достижения демократических сил сегодня выглядят весьма скромно.

Политика Трампа относительно Беларуси будет зависеть от внешних факторов. Для демократизации Беларусь его возвращение в Белый дом не станет благословением. Остается надеяться, что оно не станет и проклятием в судьбе белорусской государственности.

Автор: Александр Фридман, историк, преподает новейшую историю и историю стран Восточной Европы в университете имени Генриха Гейне в Дюссельдорфе и Саарском университете.

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