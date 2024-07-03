Почему Лукашенко стал праздновать День независимости 3 июля

За три десятилетия нахождения Лукашенко у власти День освобождения Минска так и не стал подлинным Днем независимости Беларуси, считает историк Александр Фридман.

По итогам референдума 1996 года празднование Дня независимости перенесли с 27 июля на 3 июля Фото: Natalia Fedosenko/dpa/TASS/picture alliance

24 ноября 1996 года состоялся Республиканский референдум, определивший во многом последующий авторитарный вектор развития Беларуси. На референдум, результаты которого не были признаны западными странами, были вынесены семь вопросов, а наибольшую поддержку, по официальным данным, получило предложение президента Александра Лукашенко о переносе Дня независимости с 27 июля на 3 июля. За него отдали свои голоса более 88% участников референдума.

В следующем 1997 году День независимости (День Республики) впервые отмечался 3 июля - в "день освобождения Беларуси от гитлеровских захватчиков в Великой Отечественной войне" в 1944 году. Так День Республики, не имеющий прямого отношения к возникновению независимого белорусского государства в 1991 году, пришел на смену Дню независимости, который до 1996 года отмечался в день принятия Верховным Советом БССР Декларации о государственном суверенитете в 1990 году.

Перенос Дня независимости имел для Лукашенко принципиальное значение и стал важным этапом на пути ликвидации демократического наследия Беларуси начала 1990-х и возвращения к советским традициям. На этот путь президент встал сразу после победы на выборах 1994 года. Еще 14 мая 1995 года Лукашенко провел свой первый референдум, по результатам которого ненавистная ему государственная символика (национальный бело-красно-белый флаг и герб "Погоня") были заменены на слегка модифицированные символы БССР, русский язык обрел статус государственного, а в Беларуси появился новый государственный праздник - "День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна", отмечающийся каждое второе воскресенье мая.

Александр Фридман Фото: privat

В 1997 году к числу государственных праздников прибавился "День единения народов Беларуси и России", а "День Конституции Республики Беларусь" 15 марта после кардинального изменения основного закона в 1996 году хотя и сохранил свой статус государственного праздника, но утратил свое значение, перестав быть нерабочим днем.

Последнее на данный момент изменение в каноне государственных праздников Беларуси произошло в 2021 году, когда белорусские власти, руководствуясь примером путинской России, изобрели свой "День народного единства" и решили отмечать его 17 сентября - в годовщину вступления Красной армии в Западную Беларусь и Западную Украину в 1939 году.

Какова история праздника 3 июля? Стал ли он за десятилетия правления Лукашенко полноценным "Днем независимости"? И как он отмечается в 2024 году?

День освобождения Минска

История Дня Республики фактически началась с постановления ЦК КП(б)Б от 22 мая 1945, которым партийное руководство решило торжественное отметить первую годовщину освобождения белорусской столицы 3 июля 1944 года и провести ее как "всенародный праздник Победы и освобождения белорусского народа от немецко-фашистских захватчиков". Вдохновителем торжества выступил тогдашний первый секретарь ЦК КП(б)Б - в годы войны по совместительству руководитель Белорусского штаба партизанского движения - Пантелеймон Пономаренко.

Торжественное празднование 3 июля не стало, однако, традицией: уже в конце 1940-х гг. этот день отошел на второй план и до конца 1960-х играл скорее второстепенную роль в официальной белорусской советской культуре памяти. Данная особенность объясняется прохладным отношением Кремля к "Великой Отечественной войне", которая во времена Иосифа Сталина и Никиты Хрущева не имела определяющего пропагандистского значения, а главный советский военный праздник "День Победы" 9 Мая в эти годы даже не являлся нерабочим днем.

Ситуация в корне изменилась после прихода к власти бывшего фронтовика Леонида Брежнева, при котором "День Победы" стал культовым советским праздником, а "Великая Отечественная война" обрела статус важнейшего события советской истории. В БССР, где с 1956 по 1980 гг. у власти находилась т.н. "партизанская фракция" во главе с Кириллом Мазуровым, а затем и Петром Машеровым, новые веяния из Москвы были восприняты с энтузиазмом. Именно при Машерове за Беларусью окончательное закрепился образ "партизанской республики", а сам первый секретарь внес весомый вклад в мемориализацию войны и популяризацию знаний о ней.

День 3 июля привлек к себе внимание в 1969 году, когда в БССР отмечалась двадцать пятая годовщина освобождения республики, и особенно пять лет спустя, когда Минску наконец было присвоено звание "Город-Герой". В 1970-е и 1980-е праздник 3 июля хотя и был широко известен в республике, но при этом все-таки оставался в первую очередь столичным праздником - своего рода "днем города", к которому поколения минчан относились с подчеркнутым трепетом и искренней симпатией.

"День Республики"

В том числе благодаря этому, а также из-за того, что осознание фундаментального значения декларации о государственном суверенитете в широких слоях общества отсутствовало, перенос Дня независимости на 3 июля не встретил в постсоветской и все еще очень советской по своему духу Беларуси серьезного сопротивления. Сам День независимости 27 июля к середине 1990-х так и не успел укорениться в сознании белорусов: во второй половине 1990-х гг. демократические силы еще проводили в этот день акции протеста против режима Лукашенко, но и они постепенно сошли на нет.

Александр Лукашенко регулярно подчеркивает, что 3 июля является ключевым днем белорусского политического календаря и истинным Днем независимости. В условиях пропагандистской инструментализации войны, на которую после протестов 2020 года делают ставку белорусские власти, данная тенденция за последние годы лишь усилилась.

В 2024 году "День Республики" имеет для Лукашенко и вовсе совершенно особое значение и по этой причине будет отмечен помпезно. Белорусский правитель отдает себе отчет, что 80-летие освобождения Беларуси станет со значительной долей вероятности последней круглой датой, которую он застанет во главе Беларуси. 3 июля является, кроме того, прологом к двум другим знаковым событиям, которые ожидают Лукашенко в 2024 году: 20 июля он отметит тридцатилетие своего пребывание на президентском посту, а в конце августа ему исполнится семьдесят лет.

Автор: Александр Фридман, историк, преподает новейшую историю и историю стран Восточной Европы в университете имени Генриха Гейне в Дюссельдорфе и Саарском университете.

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