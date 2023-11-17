Передел рынка? Пассажирские перевозки в РБ под контролем

Какие изменения могут коснуться в Беларуси водителей такси и пассажиров после принятия нового указа президента? Зачем власти ужесточают контроль за пассажирскими перевозчиками и при чем тут поездки за границу?

Александр Лукашенко провел совещание по вопросам пассажирских перевозок в стране, где резко выcказался о ситуации в транспортной сфере, потребовав навести порядок в кратчайшее время. Уже вечером 14 ноября, после совещания, по государственным белорусским телеканалам с подачи КГБ были показаны заранее подготовленные сюжеты, где сообщалось о возбужденных уголовных делах. Не исключено, что все это свидетельствует о серьезных намерениях властей заняться переделом рынка пассажирских перевозок.

В чем суть нового указа о пассажирских перевозках?

Формально совещание с участием Александра Лукашенко было посвящено обсуждению проекта указа, который предусматривает новые требования для работы транспортных компаний, занимающихся автомобильными пассажирскими перевозками. При этом сам проект указа минувшим летом выносился на общественное обсуждение. Однако, как отметили участники рынка, большинство их замечаний в министерстве транспорта и коммуникаций были проигнорированы.

Пассажирские перевозки между Польшей и Беларусью Фото: Ales Petrowitsch/DW

"К примеру, в проекте было прописано, что перевозчики обязаны установить в салонах машин и автобусов видеокамеры, а при необходимости, по первому требованию предоставлять силовым структурам в режиме онлайн доступ к базам данных о всех заказах и пассажирах", - рассказывает один из белорусских перевозчиков на условиях анонимности. По его словам, попытка обратить внимание разработчиков документа на то, что этот пункт противоречит закону об автомобильных перевозках и закону о защите персональных данных, успеха не имели.

Вместе с тем, на самом совещании главные претензии высказывались в адрес нелегальных методов работы перевозчиков. "Потому что выручку занижают, прячут, в конвертах зарплаты платят, налоги не платят в бешеных размерах, - возмутился Лукашенко. - Слушайте, кто нас упрекнет: в Америке пожизненное заключение можно получить за неуплату налогов - демократичная страна". По версии властей, в результате потери бюджета исчисляются десятками миллионов рублей, а добросовестные перевозчики вынуждены закрывать свой бизнес и увольнять людей.

Какие претензии у властей к перевозчикам?

Уже вечером в день совещания на государственном телеканале "Беларусь 1" был показан специальный репортаж под красноречивым названием "Маршрутки: дорожные войны". В нем сообщалось, что Комитет государственной безопасности выявил и пресек преступную схему группы лиц, осуществлявших деятельность в сфере пассажирских перевозок. В дальнейшем эту тему подхватили другие государтвенные СМИ.

В репортаже представитель КГБ Константин Бычек утверждал, что владельцы онлайн-агрегатора в сфере пассажирских перевозок шантажом и угрозами добивались от водителей, чтобы те делились неучтенной выручкой в обмен за доступ к клиентским базам и помощи в загрузке рейсов пассажирами. Согласно озвученным спецслужбами данным, теневой оборот по всей стране, по самым скромным подсчетам, составляет свыше 30 миллионов белорусских рублей (почти 9 миллионов евро).

Теперь власти намерены ужесточить контроль за этой сферой путем создания в Беларуси единого реестра автомобильных пассажирских перевозчиков, диспетчеров и других участников рынка. По словам вице-премьера Анатолия Сивака, курирующего транспортную сферу, такая необходимость возникла из-за того, что в Беларуси работу в нерегулярном сообщении (прежде всего для такси) организуют в основном иностранные диспетчеры. При этом их информационные ресурсы чаще всего находятся за рубежом.

Проект нового указа предполагает, что всех участников рынка обяжут пользоваться онлайн-сервисами, которые размещаются на территории Беларуси. "К новому году эта норма должна работать. Никаких польских, немецких, голландских фирм", - потребовал Александр Лукашенко.

Что изменится на рынке такси?

Запланированные нововведения не сильно удивили белорусских водителей, оказывающих услуги пассажирских перевозок. Некоторые из них признаются, что уже были готовы к озвученным властями требованиям. "Я много лет работаю водителем такси "Яндекс" и специально интересовался, как затронет новый указ мою деятельность, - рассказывает минчанин Андрей. - В компании заверили, что волноваться не стоит, поскольку этот сервис такси давно является белорусским юридическим лицом, прошел регистрацию и все заказы идут через национальную систему в интернете".

Что касается упреков властей в недобросовестной конкуренции и неуплате налогов, то Андрей считает, что эту проблему пытаются решить еще со времен СССР. "Кто постарше помнят, кого называли "бомбилами" возле вокзала ил аэропорта: иногда кажется, что ситуация не сильно изменилась, - говорит таксист. - Но с развитием интернет-технологий у людей есть куда больше возможностей запланировать себе комфортную поездку по заранее оговоренной цене".

Еще один водитель такси, назвавшийся Сергеем, не исключает, что в Беларуси просто пытаются осуществить передел рынка, который будет выгоден силовикам. "Раньше такая попытка была в Минске, теперь есть желание охватить всю Беларусь, - рассуждает Сергей. - Есть "Яндекс", "Maxim", какие-то локальные службы такси, но те же спецслужбы давно ищут способы занять здесь нишу: чтобы бизнес был под контролем и приносил доход".

Тотальный контроль за транспортной сферой

Гораздо более серьезные перемены могут ожидать транспортные компании, которые занимаются регулярными перевозками между городами Беларуси и за границу. Как отметил руководитель одной из таких фирм, внимание к их деятельности со стороны контролирующих органов за последнее время заметно возросло.

На КПП в Беларуси Фото: Ales Petrowitsch/DW

"В основном ищут тех перевозчиков, которые под видом нерегулярных рейсов постоянно возят пассажиров по одному и тому же маршруту, - отмечает собеседник DW. - Одно дело, если заказываешь микроавтобус на свадьбу или для экскурсий, и совсем другое, когда забираешь пассажиров рядом с вокзалом в одно и тоже время и везешь в другой город".

Руководитель фирмы-перевозчика привел недавний случай, когда силовики и транспортная инспекция провели "облаву" на автодороге Гродно-Брест. "Тогда один из автобусов перевозил 36 человек и его сняли с рейса прямо на трассе, заподозрив в нелегальных перевозках, поскольку билеты не продавались", - делится мужчина. Он поясняет, что перевозчики-нелегалы действительно доставляют проблемы государственным автопаркам, которые теряют выручку и пассажиров. А еще собеседник обращает внимание на тот факт, что таким же "серым" способом организуются и поездки людей за границу.

"Поскольку ни самолетом, ни на поезде в ЕС из Беларуси сейчас напрямую не попадешь, то автомобильный транспорт остается единственным "окном в Европу". Власти очень хотят заранее - на этапе покупки билетов - знать, кто собирается в такую поездку", - отмечает представитель транспортной компании. Он убежден, что новый указ о пассажирских перевозках задумывался, прежде всего, с целью тотального контроля за этой сферой.

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