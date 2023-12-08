На границе Беларуси и стран ЕС тысячи фур. Что происходит?

Кого власти в Минске винят в нынешнем "транспортном коллапсе" на границе, и как реагируют дальнобойщики на огромные очереди на пунктах пропуска из Беларуси в страны Евросоюза - в репортаже DW.

Очередь грузовых автомобилей, которые скопились на границах Беларуси со странами ЕС (Польша, Литва, Латвия), на данный момент составляет почти 3500 фур и продолжает расти. Особенно напряженная ситуация возле погранперехода "Козловичи" - единственного грузового на белорусско-польской границе, который еще продолжает действовать.

При этом колонна застрявших на границе большегрузных автомобилей растянулась на десятки километров - вплоть до трассы М1, главной автомагистрали Беларуси.

Попасть из РБ в Польшу фуры могут лишь через один погранпереход

Многокилометровые очереди на границах Беларуси со странами-членами Евросоюза в конце календарного года - явление привычное. Однако сейчас у этой традиции проявились определенные нюансы. В прежние годы дальнобойщики имели - пусть и небольшую - альтернативу. Попасть из Беларуси в Польшу можно было не только через пункт пропуска "Козловичи", что около Бреста, но и через погранпереходы, расположенные в Гродненской области.

Пограничный пункт пропуска "Козловичи" Фото: Ales Petrowitsch/DW

Теперь такой возможности нет. С ноября 2021 года, сославшись на миграционный кризис, польские власти закрыли движение через автомобильный пункт пропуска "Кузница Белостоцкая" (с белорусской стороны - "Брузги"), а в феврале 2023-го такое же решение было принято в отношении пункта пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны - "Берестовица").

В итоге в середине нынешней недели в очереди на выезд из Беларуси в Польшу на погранпереходе "Козловичи" находилось более 1240 фур. По версии Госпогранкомитета РБ, "существенное скопление грузового транспорта на границе обусловлено длительными проверками фур польской стороной и нежеланием сопредельных стран ЕС выполнять нормы по пропуску автомобилей". В частности, белорусские пограничники упрекнули польских коллег с пункта пропуска "Кукурыки" в том, что в последнее время те оформляют всего лишь около 60% фур от нормативных возможностей погранперехода.

Кто виноват в "коллапсе на границе"?

Еще более жесткий комментарий дал госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича. 6 декабря он лично приехал в Брест, чтобы оценить обстановку в районе "Козловичей". "Беларусь пытаются задушить. Из Беларуси делают страну-агрессора, создают коллапс на границе", - заявил Вольфович во время встречи с личным составом Брестской погрангруппы.

Госсекретарь Совбеза указал на то, что из-за действий польских властей несут убытки европейские компании, а перевозчики испытывают неудобства. "Белорусская сторона пытается нормализовать обстановку, создать элементарные условия для людей. Соседние "демократы" об этом не думают", - посетовал Вольфович.

Водителям большегрузов приходится стоять в очереди на границе до недели Фото: Ales Petrowitsch/DW

Скопление большегрузов возле границы привело к тому, что местным властям пришлось ограничить движение другого транспорта при подъезде к пункту пропуска около Бреста. Заторы возникают и на оживленной трассе М1, где очередь порой растягивается на три десятка километров. В некоторых местах застрявшие на границе фуры иногда занимают две полосы, и избежать дорожных происшествий не удается.

При подъезде к "Козловичам" движение автотранспорта теперь постоянно регулируют сотрудники ГАИ, а коммунальные службы обеспечивают водителей фур питьевой водой. Вдоль очереди периодически курсирует автолавка, на трассе расставлены мусорные контейнеры и биотуалеты.

"Двое суток стоишь - уже нервный, а приходится ждать неделю"

Впрочем, сами дальнобойщики к таким временным неудобствам относятся с долей иронии. "Когда снег и минусовая температура, биотуалет на ветру - совсем не то, что хотелось бы иметь, если стоишь несколько суток в очереди", - говорит Алексей, водитель фуры с казахстанскими номерами. Он признается, что долгое ожидание при пересечении границы сильно выматывает дальнобойщиков: "Все напряжены, находятся на пределе. Двое суток стоишь - уже нервный, а иногда приходится ждать неделю".

Его коллега Александр едет на границу на российской машине, чтобы сделать перецепку груза: иначе в Польшу не впустят из-за введенных ЕС санкций. Себя Александр называет бывалым водителем и к таким очередям на границе в конце года уже привык: "В моей семье уже так заведено: если еду в рейс в декабре, то надо приготовить хороший запас и еды, и воды в дорогу, потому что не знаешь точно, сколько будешь в пути".

Российский водитель отмечает, что проблемы с пересечением границы Беларуси со странами-членами ЕС перед рождественскими праздниками возникали и в прежние годы, когда работало больше погранпереходов. "Просто тогда можно было быстрее сориентироваться, через какой пункт пропуска ехать. Сейчас менять маршрут и двигаться в сторону Литвы смысла особого нет: там тоже в очередях много машин", - делится собеседник DW.

Без комфорта в пункте пропуска и с закрытым украинским рынком

Еще одного водителя, застрявшего в очереди, тоже зовут Александр, работает он на транспортную компанию из Сербии. Мужчина рассказывает, что часто возит грузы в Россию и обратно, но никак не может привыкнуть к тому, что приходится столько времени проводить на белорусско-польской границе. "Не хочу говорить, кто больше виноват, что такие очереди. Но это ненормально, когда водители находятся сутками в таких условиях - без душа, без возможности отдохнуть и поспать с удобствами, а не в машине", - не скрывает раздражения сербский дальнобойщик.

По его словам, в том же пункте пропуска "Козловичи" давно назрела необходимость обустроить зону ожидания для грузового транспорта: "Белорусские таможенники рассказывали мне, что такой проект есть, но стройку постоянно переносят, и теперь если она и начнется, то не раньше 2025 года".

А вот в ответах на вопрос, влияет ли на нынешнюю ситуацию на белорусско-польской границе блокировка движения фур между Украиной и Польшей, все опрошенные DW водители были единодушны. "Никак это на нас не влияет, там совсем другая история, - считает российский дальнобойщик. - Теперь и мы в Украину на фурах не заедем, ни они к нам. Рынок грузоперевозок между нашими странами закрыт. Боюсь, что на очень долгое время".

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