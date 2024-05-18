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Польша потратит 2,34 млрд евро на укрепление границы

Алексей Волошинов
18 мая 2024 г.

Деньги планируют потратить на укрепление границы Польши с Беларусью и Россией, чтобы сделать ее "непроницаемой".

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Забор на границе Польши и Беларуси (фото из архива)
Забор на границе Польши и Беларуси (фото из архива)Фото: Agnieszka Sadowska/AP Photo/picture alliance

Польша потратит около 10 млрд злотых (2,34 млрд евро) на укрепление восточной границы с Россией и Беларусью. Об этом в субботу, 18 мая, заявил премьер-министр страны Дональд Туск.

Проект укрепления границы получил название "Щит-Восток". Он включает в себя строительство военных укреплений и формирование местности, которые должны "сделать эту границу непроницаемой для потенциального врага", сказал Туск.

Польша опасается не только военного вторжения

С 2021 года на границе Польши и Беларуси продолжается миграционный кризис. От нескольких сотен до нескольких тысяч нелегальных мигрантов пытались попасть на территорию ЕС именно через нее. Считается, что им в этом способствовали российские и белорусские власти. В апреле этого года поток мигрантов на польско-белорусской границе увеличился до рекордных масштабов. За месяц в Евросоюз там попытались проникнуть почти 5500 человек.

Предыдущее правительство Польши предлагало возвести на границе с Беларусью стену стоимостью 400 млн долларов.

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