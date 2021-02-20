Премия Совета Европы Колесниковой - награда белорусам и тревожный сигнал

Уже во второй раз за девять лет существования правозащитной премии имени Вацлава Гавела ее лауреатом становится представитель Беларуси. Совет Европы присуждает эту награду за выдающуюся деятельность в области защиты прав человека активистам гражданского общества в Европе и за ее пределами. 27 сентября 2021 года премия была присуждена Марии Колесниковой. На церемонии награждения в Страсбурге председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы бельгиец Рик Демс так обосновал решение парламентариев: "Сопротивляясь режиму, который силой и жестокостью ответил на мирные и законные протесты, Колесникова показала, что она готова подвергнуть риску собственную безопасность ради дела более важного, чем она сама".

Поскольку Мария Колесникова находится в Беларуси под стражей, премия была вручена ее сестре Татьяне Хомич. Выступая в Страсбурге, она выразила уверенность, что Мария посвятила бы награду всем белорусам, которые борются за свое будущее, и назвала премию знаком солидарности и поддержки демократического мира.

Как новость о награждении Марии Колесниковой восприняли в Беларуси и Германии?

Тревожный сигнал о состоянии прав человека в Беларуси

То, что премия была присуждена белоруске (всего было трое номинантов), юрист белорусского правозащитного центра "Весна" Павел Сапелко считает закономерным. Он подчеркивает, что премия имени Вацлава Гавела является международной оценкой событий в том или ином государстве и очередным важным и тревожным сигналом о состоянии прав человека в Беларуси. На данный момент в стране около 700 политзаключенных, а обыски, задержания и аресты несогласных с режимом Лукашенко происходят практически ежедневно.

Сестра Марии Колесниковой Татьяна Хомич во время выступления в Страсбурге

То, что именно Мария Колесникова объявлена лауреатом, по мнению правозащитника, тоже неслучайно: "Помимо того, что она стала символом протеста и олицетворяла стремления миллионов граждан Беларуси к переменам, к созданию демократически избранных институтов власти, уважению гражданских и политических прав и свобод, она личным мужеством и самоотверженностью подчеркнула высокую цену этих целей", - прокомментировал DW Павел Сапелко.

Колесникова рисковала своей безопасностью

Политическая активистка Мария Колесникова - одна из ключевых фигур протеста в Беларуси. После задержания оппозиционного кандидата в президенты Виктора Бабарико она возглавила его предвыборный штаб. В сентябре 2020 года была задержана и позже обвинена в заговоре с целью захвата власти, создании экстремистского формирования и публичных призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности. В сентябре 2021 года суд приговорил Марию Колесникову к 11 годам лишения свободы.

В штабе Виктора Бабарико подчеркивают: она получила награду за то, что рисковала своей безопасностью ради более высокой цели - свободы Беларуси. "Более года назад, разорвав паспорт, Мария показала, что голос правды, искреннее стремление людей к свободе невозможно заглушить ложью, насилием и репрессиями", - прокомментировал DW пресс-секретарь штаба Глеб Германчук.

Как Марии Колесниковой сообщат новость о награде

Отец Марии Колесниковой Александр узнал о решении парламентариев в Страсбурге одним из первых. Самым главным вкладом, который его старшая дочь внесла в защиту прав человека, он считает отстаивание принципов свободы слова и свободы выбора. "Это те принципы, которыми руководствовалась Маша и которые я в свое время пытался донести до своих дочерей - важные принципы, которые были заложены Вацлавом Гавелом. Маша показала в этом плане очень важный для всего населения Беларуси пример. Пример последовательной борьбы и за свободу слова, и за свои права", - отмечает Александр Колесников в интервью DW.

Сможет ли он уже в ближайшее время лично сообщить Марии хорошую новость, сказать трудно. Ему уже второй раз отказано в свидании - повидать дочь он смог лишь на следующий день после суда. "Эта встреча меня воодушевила. Я увидел настоящий характер своей несгибаемой дочери, ее неимоверное желание продолжать дальше бороться за свои права", - говорит Александр.

О премии Марии сообщат адвокаты. На данный момент это единственно возможный способ связи, поскольку письма отцу и от него не доходят. Александр Колесников уверен, что Мария воспримет премию как общую награду белорусов: "И прежде всего, конечно же, многих политзаключенных, которые сейчас находятся в застенках, тех, кто был ее, как она сама говорила "боевыми подругами".

Поддержка белорусов на трудном пути к переменам

Размер премии, названной в честь экс-президента Чехии и бывшего диссидента Вацлава Гавела, составляет 60 тысяч евро. Она была основана в 2013 году. Ее самым первым лауреатом стал создатель и руководитель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий.

Известный белорусский правозащитник не раз подвергался преследованиям со стороны властей и аресту. В июле 2021 года Алесь Беляцкий был снова задержан в рамках уголовного дела. В Следственном комитете Беларуси утверждают, в частности, что "Весна" занимается финансированием акций протеста. Сейчас в поддержку 59-летнего Алеся Беляцкого и еще шести сотрудников "Весны" проходит международная кампания #FreeViasna.

Правозащитник Алесь Беляцкий активно помогал пострадавшим от репрессий после выборов 2020 года в Беларуси

По мнению вице-председателя германского бундестага Клаудии Рот (Claudia Roth), взявшей шефство над Марией Колесниковой, премия Совета Европы является четким сигналом к освобождению всех, кто по политическим мотивам находится за решеткой в Беларуси.

"Такое признание очень важно, чтобы не забывать о продолжающейся борьбе белорусского демократического движения и твердо стоять на стороне всех этих отважных людей до тех пор, пока им тоже больше не будет отказано в свободных и справедливых выборах", - заявила она DW. Марию Колесникову она назвала "великим демократом, мужественным защитником свободы и достоинства".

Немецкие правозащитники присоединяются к поздравлениям и считают Марию Колесникову достойным лауреатом и невероятно смелой женщиной. "Эта премия должна добавить мужества и надежды не только ей, но и всем остальным в Беларуси, и показать, что стоит бороться за мирные перемены и не отказываться от порой долгого и трудного пути к ним", - заявил DW председатель немецкого отделения правозащитной организации Libereco Марко Фибер (Marco Fieber).

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