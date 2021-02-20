Премия Совета Европы Колесниковой - награда белорусам и тревожный сигнал
В Страсбурге престижную премию в сфере правозащиты присудили одной из ключевых фигур белорусской оппозиции Марии Колесниковой. DW узнала, как эту новость восприняли в Беларуси и Германии.
На открытии осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге 27 сентября 2021 года
Уже во второй раз за девять лет существования правозащитной премии имени Вацлава Гавела ее лауреатом становится представитель Беларуси. Совет Европы присуждает эту награду за выдающуюся деятельность в области защиты прав человека активистам гражданского общества в Европе и за ее пределами. 27 сентября 2021 года премия была присуждена Марии Колесниковой. На церемонии награждения в Страсбурге председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы бельгиец Рик Демс так обосновал решение парламентариев: "Сопротивляясь режиму, который силой и жестокостью ответил на мирные и законные протесты, Колесникова показала, что она готова подвергнуть риску собственную безопасность ради дела более важного, чем она сама".
Поскольку Мария Колесникова находится в Беларуси под стражей, премия была вручена ее сестре Татьяне Хомич. Выступая в Страсбурге, она выразила уверенность, что Мария посвятила бы награду всем белорусам, которые борются за свое будущее, и назвала премию знаком солидарности и поддержки демократического мира.
Как новость о награждении Марии Колесниковой восприняли в Беларуси и Германии?
Тревожный сигнал о состоянии прав человека в Беларуси
То, что премия была присуждена белоруске (всего было трое номинантов), юрист белорусского правозащитного центра "Весна" Павел Сапелко считает закономерным. Он подчеркивает, что премия имени Вацлава Гавела является международной оценкой событий в том или ином государстве и очередным важным и тревожным сигналом о состоянии прав человека в Беларуси. На данный момент в стране около 700 политзаключенных, а обыски, задержания и аресты несогласных с режимом Лукашенко происходят практически ежедневно.
Сестра Марии Колесниковой Татьяна Хомич во время выступления в Страсбурге
То, что именно Мария Колесникова объявлена лауреатом, по мнению правозащитника, тоже неслучайно: "Помимо того, что она стала символом протеста и олицетворяла стремления миллионов граждан Беларуси к переменам, к созданию демократически избранных институтов власти, уважению гражданских и политических прав и свобод, она личным мужеством и самоотверженностью подчеркнула высокую цену этих целей", - прокомментировал DW Павел Сапелко.
Колесникова рисковала своей безопасностью
Политическая активистка Мария Колесникова - одна из ключевых фигур протеста в Беларуси. После задержания оппозиционного кандидата в президенты Виктора Бабарико она возглавила его предвыборный штаб. В сентябре 2020 года была задержана и позже обвинена в заговоре с целью захвата власти, создании экстремистского формирования и публичных призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности. В сентябре 2021 года суд приговорил Марию Колесникову к 11 годам лишения свободы.
В штабе Виктора Бабарико подчеркивают: она получила награду за то, что рисковала своей безопасностью ради более высокой цели - свободы Беларуси. "Более года назад, разорвав паспорт, Мария показала, что голос правды, искреннее стремление людей к свободе невозможно заглушить ложью, насилием и репрессиями", - прокомментировал DW пресс-секретарь штаба Глеб Германчук.
Как Марии Колесниковой сообщат новость о награде
Отец Марии Колесниковой Александр узнал о решении парламентариев в Страсбурге одним из первых. Самым главным вкладом, который его старшая дочь внесла в защиту прав человека, он считает отстаивание принципов свободы слова и свободы выбора. "Это те принципы, которыми руководствовалась Маша и которые я в свое время пытался донести до своих дочерей - важные принципы, которые были заложены Вацлавом Гавелом. Маша показала в этом плане очень важный для всего населения Беларуси пример. Пример последовательной борьбы и за свободу слова, и за свои права", - отмечает Александр Колесников в интервью DW.
Сможет ли он уже в ближайшее время лично сообщить Марии хорошую новость, сказать трудно. Ему уже второй раз отказано в свидании - повидать дочь он смог лишь на следующий день после суда. "Эта встреча меня воодушевила. Я увидел настоящий характер своей несгибаемой дочери, ее неимоверное желание продолжать дальше бороться за свои права", - говорит Александр.
О премии Марии сообщат адвокаты. На данный момент это единственно возможный способ связи, поскольку письма отцу и от него не доходят. Александр Колесников уверен, что Мария воспримет премию как общую награду белорусов: "И прежде всего, конечно же, многих политзаключенных, которые сейчас находятся в застенках, тех, кто был ее, как она сама говорила "боевыми подругами".
Поддержка белорусов на трудном пути к переменам
Размер премии, названной в честь экс-президента Чехии и бывшего диссидента Вацлава Гавела, составляет 60 тысяч евро. Она была основана в 2013 году. Ее самым первым лауреатом стал создатель и руководитель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий.
Известный белорусский правозащитник не раз подвергался преследованиям со стороны властей и аресту. В июле 2021 года Алесь Беляцкий был снова задержан в рамках уголовного дела. В Следственном комитете Беларуси утверждают, в частности, что "Весна" занимается финансированием акций протеста. Сейчас в поддержку 59-летнего Алеся Беляцкого и еще шести сотрудников "Весны" проходит международная кампания #FreeViasna.
Правозащитник Алесь Беляцкий активно помогал пострадавшим от репрессий после выборов 2020 года в Беларуси
По мнению вице-председателя германского бундестага Клаудии Рот (Claudia Roth), взявшей шефство над Марией Колесниковой, премия Совета Европы является четким сигналом к освобождению всех, кто по политическим мотивам находится за решеткой в Беларуси.
"Такое признание очень важно, чтобы не забывать о продолжающейся борьбе белорусского демократического движения и твердо стоять на стороне всех этих отважных людей до тех пор, пока им тоже больше не будет отказано в свободных и справедливых выборах", - заявила она DW. Марию Колесникову она назвала "великим демократом, мужественным защитником свободы и достоинства".
Немецкие правозащитники присоединяются к поздравлениям и считают Марию Колесникову достойным лауреатом и невероятно смелой женщиной. "Эта премия должна добавить мужества и надежды не только ей, но и всем остальным в Беларуси, и показать, что стоит бороться за мирные перемены и не отказываться от порой долгого и трудного пути к ним", - заявил DW председатель немецкого отделения правозащитной организации Libereco Марко Фибер (Marco Fieber).
Смотрите также:
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Рекорд по политзаключенным в Беларуси
Свыше 600 - такое рекордное в истории страны число политзаключеннных приводит правозащитный центр "Весна". Среди тех, кто несправедливо оказался в тюрьме из-за политического преследования, - участники президентской кампании, волонтеры их штабов, активисты, бизнесмены, блогеры, журналисты, айтишники, рабочие, студенты и другие участники акций протестов.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Виктор и Эдуард Бабарико
Претендент в кандидаты на пост президента, экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико мог стать самым сильным соперником Лукашенко на выборах. Был задержан вместе с сыном Эдуардом, который руководил его инициативной группой, в июне 2020-го по обвинению в "отмывании" средств, получении взятки и уклонении от уплаты налогов. 6 июля 2021 года Виктора Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Мария Колесникова
Музыкант и арт-директор Мария Колесникова руководила избирательным штабом Виктора Бабарико. Затем стала одной из "трех граций", возглавивших Объединенный штаб оппозиции. Входит в президиум Координационного совета. Была похищена и привезена на границу с Украиной для выдворения из страны. Но порвала паспорт и сорвала эту операцию. В тюрьме с сентября 2020-го. Обвиняется по делу о захвате власти.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
В тюрьму - за юридическую помощь
Юрист штаба Виктора Бабарико, член президиума Координационного совета Максим Знак (на фото) и адвокат Марии Колесниковой Илья Салей задержаны в сентябре 2020-го по делу о публичных призывах к действиям в ущерб нацбезопасности. Илью Салея в апреле отпустили под залог. Максим Знак стал фигурантом уголовного дела о захвате власти. Его судят вместе с Марией Колесниковой с 4 августа в закрытом режиме.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Сергей Тихановский
Автор популярного YouTube канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский хотел баллотироваться на пост президента РБ, но до старта избирательной кампании был задержан, после чего его жена Светлана выдвинула свою кандидатуру. Выйдя на свободу после административного ареста, помогал собирать подписи за нее, но в мае 2020-го был задержан. В июне 2021-го начался судебный процесс в закрытом режиме.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Активисты "Страны для жизни"
В рамках проекта "Страна для жизни" Тихановский ездил по регионам Беларуси и давал возможность местным жителям рассказать об их проблемах. Около 30 фигурантов "дела Тихановского" уже осуждены. Вместе с Тихановским на скамье подсудимых - оппозиционный политик Николай Статкевич, оператор "Страны для жизни" Артем Саков, модератор соцсетей Дмитрий Попов, блогеры Владимир Цыганович и Игорь Лосик.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Игорь Лосик
Создатель телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик активно освещал события вокруг избирательной кампании президента Беларуси. Задержан в июне 2020-го. Его обвиняли в организации и подготовке действий в ущерб общественному порядку. Затем - в "подготовке к участию в массовых беспорядках". В знак протеста держал голодовку более 40 дней.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Блогеры за решеткой
Другим блогерам уже вынесли приговоры. Сергей Петрухин (на фото) и Александр Кабанов ("Народный репортер") получили 3 года колонии. Сергей Коршун и Сергей Ярошевич ("Армия с народом") - 4,5 и 5,5 лет. Владимир Неронский ("Слуцк для жизни") - 3 года, Дмитрий Козлов ("Серый кот") - 5 лет, Денис Гутин ("Водители-97") - 2,5 года. С июня идет суд над Николаем Дедком. По стражей остается Эдуард Пальчис.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Лидеры "старой" оппозиции
Соучредителя партии "Белорусская христианская демократия" Павла Северинца (на фото) и ранее не раз арестовывали. В июне 2020-го был задержан после пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Николай Статкевич - другой известный оппозиционер, кандидат в президенты в 2010 году. Задержан в мае по дороге на предвыборный пикет Светланы Тихановской и до сих пор в заключении.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Правозащитники под прицелом властей
Преследованиям со стороны белорусских властей подверглись и правозащитники. Под стражей находятся сотрудники правозащитного центра "Весна", ключая его главу Алеся Беляцкого (на фото) и заместителя Валентина Стефановича. Известного правозащитника Леонида Судаленко обвиняют в финансировании деятельности, нарушающей общественный порядок. Он оплачивал штрафы людям, задержанным за участие в протестах.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Сотрудники независимых медиа
Медиаменеджера Андрея Александрова (на фото) задержали по подозрению в финансировании протестов. Он оплачивал штрафы протестующих. Сейчас под стражей более 20 представителей медиа, включая портал Tut.by и издание "Наша Нива". 8 месяцев в CИЗО провели сотрудники "Пресс-клуба". 19 августа 2021 года четверо из них вышли на свободу, двое остаются под стражей.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Катерина Борисевич
Жертвами политических репрессий стали и журналисты. Катерина Борисевич (портал Tut.by) провела 6 месяцев в заключении. В своей статье она написала о том, что в крови Романа Бондаренко, погибшего после избиения сторонниками Лукашенко, не было алкоголя - вопреки утверждениям властей. Эту информацию ей сообщил врач больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин, теперь также политзаключенный.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Катерина Андреева и Дарья Чульцова
Журналистки польского телеканала "Белсат" Катерина Андреева и Дарья Чульцова вели стрим во время жестокого разгона силовиками участников акции в минском дворе, известном как "площадь Перемен" - и получили по два года лишения свободы. Их обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Дело PandaDoc
Из четырех сотрудников белорусского офиса IT-компании PandaDoc, задержанных осенью, лишь директор по продукту Виктор Кувшинов остается в тюрьме по подозрению в хищении средств. Правозащитники уверены, что так власти оказывают давление на основателя компании Никиту Микадо. После выборов он помогал силовикам, которые отказались выполнять преступные приказы, подавляя протесты, и лишились работы.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Активисты из студенческой среды
За акции протеста студентов отчисляли или подвергали административным арестам. А 12 фигурантов "дела студентов", включая предавательницу БГУИР Ольгу Филатченкову и выпускницу медуниверситета Алана Гебремариам (на фото), обвинили в "активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок" и лишили свободы на срок от 2 до 2,5 лет.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Непропорциональный ответ протестующим
Несколько десятков политзаключенных обвиняют в участии в массовых беспорядках или применением насилия против сотрудников милиции. По мнению правозащитников, мирные акции протеста не представляли угрозы национальной или общественной безопасности. Отдельные случаи насилия в отношении милиции требуют отдельной правовой квалификации - в контексте самообороны от непропорциональных действий силовиков.