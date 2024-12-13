Старые вызовы для нового правительства Литвы - Путин и Китай

В Литве приступило к работе новое правительство. Каковы его приоритеты во внешней и внутреннней политике, кто занял министерские посты и чего ожидать от новых министров?

Новое правительство Литвы во главе с премьер-министром Гинтаутасом Палуцкасом приступило к работе. Позади споры об участии в коалиции националистической партии "Заря Немана". Ее лидер Ремигиюс Жемайтайтис печально знаменит своими антисемитскими высказываниями. Партийных министров в составе кабинета не будет. По договоренности с президентом Литвы Гитанасом Науседой три министерских поста по квоте "Зари" заняли беспартийные технократы.

Самого Ремигиюса Жемайтайтиса ждет судебный процесс по обвинению в разжигании межнациональной розни. 3 декабря уже новоизбранный сейм лишил его депутатской неприкосновенности (представители "Зари Немана" в голосовании не участвовали). В этих условиях оказывать влияние на деятельность кабинета ему будет не очень легко, в сфере внешней политики и безопасности - тем более.

Новый глава МИД - из спецслужб

Новым министром иностранных дел страны стал 44-летний Кястутис Будрис. Его карьера началась в Департаменте государственной безопасности Литвы (ДГБ). Там он прошел путь от инспектора до заместителя руководителя ведомства. В возрасте 29 лет Будрис стал советником по национальной безопасности тогдашнего президента Дали Грибаускайте. В феврале 2022 года, за две недели до начала полномасштабного российского вторжения в Украину Будрис стал главным советником по национальной безопасности Гитанаса Науседы.

Новый премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас Фото: Mindaugas Kulbis/AP/picture alliance

У предшественника Будриса на министерском посту - Габриэлюса Ландсбергиса - отношения с Науседой были крайне натянутыми. Согласно конституции, президент определяет основные направления внешней политики Литвы и представляет страну на международной арене. Конфликт с Ландсбергисом был вокруг практического разграничения полномочий и кадровой политики. Например, из-за разногласий по персоналиям, посла в Польше не могли назначить в течение месяцев. Сотрудники МИД, вне зависимости от личных симпатий и антипатий, выражают надежду на установление более стабильной рабочей атмосферы в отношениях между МИД и канцелярией президента.

Учитывая биографию нового министра, внимание министерства будет в еще большей степени, чем раньше, сфокусировано на вопросах безопасности, прежде всего, на укреплении границы и противостоянии гибридным угрозам со стороны России. Однако, в целом, внешняя политика Литвы не изменится. "Поддержка Украины, наращивание оборонительных возможностей и планируемое размещение бригады НАТО в Литве - вот приоритеты. По ним нет серьезных разногласий между правящими партиями и оппозицией. Какие-то различия могут быть только в тактических вопросах", - сказал в беседе с DW директор вильнюсского Института восточноевропейских исследований Линас Кояла.

Российская оппозиция в Литве: все по-прежнему

Он также считает, что российской оппозиции, многие представители которой живут и работают в Литве, опасаться нечего: "Наша страна была и останется безопасной гаванью для российского гражданского общества и при новом кабинете". Слова эксперта косвенно подтверждает одно из первых выступлений нового министра культуры. Шарунас Бирутис в интервью агентству Elta сказал: "Мы прекрасно понимаем, что российский народ - это не Кремль. Так или иначе, они были нашими соседями на протяжении тысячелетий и, вероятно, будут нашими соседями в будущем".

Президент Литвы Гитанас Науседа Фото: Mindaugas Kulbis/AP Photo/picture alliance

Свой первый визит министр иностранных дел Будрис совершит в Украину. Однако именно поддержка Украины может оказаться проблемной темой для литовского руководства в связи с возвращением в Белый дом Дональда Трампа. Его желание во что бы то ни стало принудить к миру Москву и Киев вызывает беспокойство в Вильнюсе. Литва воспринимает себя как прифронтовое государство. Ее политический класс убежден: любой компромисс Путин воспринимает как слабость и при случае нарушит любые договоренности. Науседе и Будрису предстоит убеждать в этом вашингтонских скептиков вместе с другими политиками стран Балтии и Центральной Европы.

Вильнюс против Пекина

Впрочем, у Литвы есть некоторый шанс. Это единственная страна Европы, которая почти четыре года находится фактически в состоянии "холодной войны" с Китаем. А именно Китай воспринимается приходящей республиканской администрацией как главная угроза. В течение почти четырех лет отношения Вильнюса и Пекина, по сути, заморожены. Резиденция посла КНР в вильнюсском районе Жверинас стоит заброшенной. Китай отозвал его после выхода Литвы из диалога в формате 17+1 - переговорного формата Пекина для стран Центральной Европы и Балтии. Вслед за этим в Вильнюсе открылось "Представительство Тайваня" - единственная в мире дипломатическая миссия Тайбэя, носящая такое название, помимо десятка официальных посольств Тайваня в ряде стран "глобального Юга" и в Ватикане.

Одним из архитекторов политики противостояния китайской диктатуре был и нынешний глава МИД. Он был заместителем директора службы безопасности тогда, когда ведомство стало публично называть китайское присутствие в Европе угрозой. За эти годы то, что называется на дипломатическом жаргоне "доступом" - способность поддерживать определенный уровень контактов - у Литвы в Вашингтоне весьма высокий - "он заметно выше, чем мог бы быть у государства с населением менее трех миллионов человек", как сказал один из послов. Личные контакты Гитанаса Науседы с Дональдом Трампом тоже складывались без проблем. Все это литовская дипломатия будет активно использовать при обсуждении тем, связанных с путинской агрессией против Украины.

"Формально новое правительство подчеркивает важность восстановления дипломатических отношений с Пекином на уровне послов, - напоминает политолог Линас Кояла. - Однако оно добавляет, что мяч на китайской стороне поля. Китаю придется сделать ход первым, поскольку Литва не намерена уступать. Поэтому существенные изменения в отношениях пока кажутся маловероятными".