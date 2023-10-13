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Столтенберг: Помощь Израилю не подорвет нашу поддержку Киева

Александра фон Намен
13 октября 2023 г.

НАТО понимает сложность ситуации, в которой оказался Израиль, наносящий после атаки ХАМАС удары против террористов в секторе Газа. При этом генсек альянса Столтенберг в интервью DW заверил, что помощь Киеву не снизится.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время видеоконференции с министром обороны Израиля Йоавом Галантом
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время видеоконференции с министром обороны Израиля Йоавом ГалантомФото: NATO

После нападения ХАМАС 7 октября Израиль принял решение наносить удары по объектам террористов в секторе Газа. В НАТО осознают, что в таких условиях задача предотвратить гибель гражданского населения - чрезвычайно сложна, рассказал в интервью DW генсек альянса Йенс Столтенберг. Он также ответил на опасения, что ситуация на Ближнем Востоке может отвлечь внимание Запада от войны в Украине.

DW: Террористические атаки на Израиль стали одной из центральных тем нынешней встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Министр обороны Израиля проинформировал вас о ситуации на местах. Что может и что должна сделать НАТО в этой ситуации?

Йенс Столтенберг: Прежде всего, было важно получить информацию от министра обороны Израиля, и, конечно, шокирует та жестокость, с которой в прошедшие выходные были совершены эти террористические атаки против Израиля. Убивали молодых людей на музыкальном фестивале, целые семьи в их собственных домах... Страны НАТО вновь самым решительным образом осудили эти чудовищные теракты. НАТО как альянс никакой роли в этом конфликте не играет. Но союзники по НАТО выразили свою поддержку. Соединенные Штаты, Германия, Великобритания оказали уже определенную практическую поддержку, чтобы помочь Израилю защищаться от этих ужасающих террористических атак.

- Израиль является стратегическим партнером НАТО. Вы выступили с заявлением о том, что Израиль имеет право на соразмерную самооборону. Что именно это означает?

Йенс Столтенберг во время интервью DW
Йенс Столтенберг во время интервью DWФото: Alexandra von Nahmen/DW

- Это означает, что крайне важно защитить жизни гражданских лиц и предотвратить их гибель. Конечно, ситуация - чрезвычайно сложная. Это очень и очень трудно, ведь мы знаем, сколько людей живет в секторе Газа, какая там плотность населения. Это сложная и ответственная задача. В то же время важно, чтобы в ходе обороны Израиля было сделано как можно больше для предотвращения гибели ни в чем не повинных гражданских лиц, особенно с учетом того, что этот конфликт может продлиться еще дни и недели.

Израиль сталкивается с чрезвычайно сложной дилеммой

- Но считаете ли вы, что прекращение поставок продовольствия и электроэнергии соответствует международному праву?

- Я думаю, что это демонстрирует чрезвычайно сложную дилемму, с которой сталкиваемся мы и с которыми сталкивается Израиль, в своем стремлении защититься от такого рода атак.

- Вы выступили с заявлением от имени НАТО. Но совместного заявления, подписанного всеми союзниками, не было, хотя Израиль требовал сильного сигнала. Почему?

- Все союзники однозначно осудили эти нападения, и это осуждение было выражено и на встрече, и в моем заявлении. Так что нет никаких сомнений в том, что все страны - члены НАТО осуждают нападения на невинных гражданских лиц. Кроме того, некоторые союзники, в том числе Германия, оказали и практическую поддержку.

Ситуация в Израиле не подорвет решимость НАТО продолжать поддержку Украины

- По поводу Украины. Страны НАТО до сих пор сохраняли единство в вопросе поддержки Украины. Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил здесь, в Брюсселе, что он обеспокоен тем, что конфликт на Ближнем Востоке может отвлечь Запад от Украины. Как вы считаете, это реальная угроза, реальный риск?

- Президент Зеленский принял участие во встрече в рамках возглавляемой США Контактной группы по Украине здесь, в штаб-квартире НАТО. И страны НАТО решительно заявили, что да, мы обеспокоены и, конечно, потрясены жестокостью террористической атаки на Израиль в прошедшие выходные. Но это не подорвет нашу способность, нашу готовность, нашу решимость продолжать поддерживать Украину. И это демонстрируется не только на словах, но и на деле.

Только за последние дни союзники по НАТО сделали новые важные заявления о расширении поддержки Украины. Германия заявила о поставках боеприпасов, системах ПВО, включая современные установки Patriot. Соединенные Штаты, Великобритания и многие другие... Так что поддержка Украины со стороны НАТО - это не только слова, это конкретные дела. Думаю, что лучшим выражением нашей поддержки являются конкретные действия, которые видны на местах каждый день в рамках нашей постоянной поддержки Украины.

Немецкое вооружение ежедневно спасает жизни в Украине

- Как вы только что упомянули, Германия готова поставить Украине больше оборонных систем, однако она не хочет и не готова, по крайней мере пока, предоставить Украине ракеты большой дальности - ракеты Taurus, поскольку, по мнению немецкого правительства, это может привести к эскалации войны. Каково ваше мнение по этому поводу?

- Германия - один из союзников, оказавших наибольшую военную поддержку Украине, включая множество современных систем, танки, современные системы ПВО, установки Patriot, большой объем боеприпасов и другие виды важной военной поддержки. Поэтому я хотел бы поблагодарить Германию за мощную поддержку и готовность оказывать ее с первого дня.

Конечно, в конце концов решения о поставках тех или иных систем принимаются на национальном уровне, но реальность такова, что Германия уже предоставила много очень передовых и современных систем, например системы ПВО IRIS-T, Patriot - они практически каждый день спасают жизни в Украине, сбивая беспилотники и ракеты, и поэтому я хотел бы поблагодарить Германию за сильную поддержку с ее стороны.

- Но Великобритания и Франция уже предоставили такие крылатые ракеты. Германия не хочет этого делать. Может, Германия в этом отношении проявляет излишнюю осторожность?

- Но, опять же, Германия поставляла и продолжает поставлять передовые системы, включая танки Leopard, батареи Patriot, передовые и современные артиллерийские установки. И я думаю, что обсуждать новые поставки важно, но не менее важно обеспечить работу и функционирование уже поставленных систем. Нам нужны боеприпасы, нам нужны запчасти, техобслуживание, ремонтные мощности... чтобы все танки, все орудия, все системы ПВО, которые уже находятся на Украине, реально функционировали. И здесь у Германии вновь ключевая роль. В обеспечении запчастями, техобслуживании и предоставлении ремонтных мощностей. Различные союзники предоставляют различную помощь, но в целом мы оказываем беспрецедентную военную поддержку Украине.

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