Диверсия на газопроводе в ФРГ: ущерб серьезнее, чем думали

Диверсия на газопроводе ETL 180, который должен был войти в строй в конце 2023 года и соединить СПГ-терминал в Брунсбюттеле в устье Эльбы с национальной газотранспортной системой Германии, оказалась более масштабной и нанесла более серьезный ущерб, чем первоначально считалось. На участке длинною более одного километра злоумышленники просверлили в трубе не три, как ранее считалось, а как минимум восемь отверстий, сообщили 9 января немецкие СМИ. По предварительным оценкам, устранение этих повреждений может обойтись в 1,6 млн евро.

Дело рук дилетантов или диверсантов?

До сих пор никто не взял на себя ответственность за этот все более очевидный акт саботажа, направленный против инфраструктуры для снабжения Германии природным газом, поэтому невольно напрашивается параллель с диверсией на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". Не случайно расследование взяла на себя Федеральная прокуратура ФРГ, отвечающая в Германии за раскрытие террористических преступлений. По данным еженедельника Der Spiegel, пока уголовное дело по "первоначальному подозрению в антиконституционном саботаже" возбуждено против неустановленного лица.

Один из участков трубопровода, соединяющего СПГ-терминал в Брунсбюттеле с газотранспортной системой Германии Фото: Dirk Jacobs/IMAGO

Немецкие СМИ пишут со ссылкой на уголовную полицию федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, что при сверлении отверстий использовалось профессиональное оборудование, а обнаружили их только при электронном контроле 55-километрового трубопровода, поскольку в наружной теплоизоляции труб дырки были не видны.

Это скорее говорит в пользу версии, что действовали не дилетанты, а специально обученные диверсанты, находящиеся на службе иностранного государства. Как уже писала DW, немецкий эксперт по терроризму Михаэль Гётцшенберг (Michael Götzschenberg) допустил, что критически важную энергетическую инфраструктуру могли повредить в Германии "по поручению России". Но получить доступ к профессиональному оборудованию для сверления вполне могли и экологические экстремисты. Судя по публикации в Der Spiegel, еженедельник считает их более вероятными исполнителями акта саботажа.

Акции радикальных экоактивистов против СПГ-терминала

Во всяком случае издание напоминает, что сооружение СПГ-терминала в Брунсбюттеле неоднократно вызывало протесты радикальных немецких защитников климата. Так, еще 9 ноября 2022 года около десяти экоактивистов временно захватили стройку, где шла подготовка к приему регазификационного судна, и в заявлении для прессы потребовали "полного отказа от газа и демонтажа имеющейся газовой инфраструктуры".

Полгода спустя, в конце апреля 2023 года, при прокладке идущего от СПГ-терминала газопроводавыяснилось, что одна из труб подпилена. Найти виновных тогда не удалось, и дело закрыли. Однако самый серьезный инцидент произошел 22 августа 2023 года, когда строящийся газопровод ETL 180 и привлеченную к этому технику захватили, как пишет Der Spiegel, "радикальные защитники климата из группы Ende Gelände" (данную игру слов можно условно перевести как "На этом все").

Брунсбюттель, 22 августа 2023 года. Активисты радикального экологического движения Ende Gelände захватили место строительства газопровода под лозунгом "Перекрыть кран неоколониальным убийцам климата" Фото: picture alliance/dpa

"Позднее было обнаружено существенное повреждение имущества - в топливные и гидравлические баки засыпали песок, замки стали непригодными из-за залитого в них клея", - пишет издание. По информации Der Spiegel, нанесенный ущерб составил примерно 500 тысяч евро, а следствие ведется в отношении 11 подозреваемых. При такой предыстории участие экологических экстремистов в саботаже на уже готовом к вводу в строй газопроводе выглядит по меньшей мере вероятным. Однако это вовсе не исключает, что им кто-то помогал.

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