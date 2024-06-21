ЕС готовит переговоры о членстве с Украиной и Молдовой

ЕС официально начинает подготовку межправительственных конференций, запланированных на 25 июня. Они станут началом переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

Совет ЕС по экономическим и финансовым вопросам, который в пятницу, 21 июня, собрался в Люксембурге, утвердил переговорные рамки для Украины и Молдовы, сообщил корреспондентке DW дипломатический источник в ЕС. Это означает, что стороны могут официально начать подготовку межправительственных конференций, запланированных на 25 июня, которые станут формальным началом переговоров о вступлении этих стран-кандидаток в ЕС.

Впоследствии Бельгия, председательствующая в Совете Европейского Союза, в соцсети Х обнародовала детали предстоящих межправительственных конференций. Так, конференция с Украиной запланирована на 15:30, а с Молдовой - на 18:00 25 июня. Они пройдут в Люксембурге в рамках заседания Совета ЕС.

За неделю до этого Бельгия объявила дату проведения межправительственных конференций с Украиной и Молдовой после того, как постпреды стран Евросоюза в принципе согласовали переговорные рамки для Украины и Молдовы.