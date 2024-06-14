ЕС назвал дату начала переговоров с Украиной и Молдовой

Председательствующая в Совете Европейского Союза Бельгия вечером в пятницу, 14 июня, назвала дату проведения межправительственных конференций с Украиной и Молдовой. Они назначены на 25 июня и станут официальным началом переговоров о вступлении этих стран-кандидатов в ЕС.

Об этом в своем официальном аккаунте в Х сообщило председательство Бельгии в Совете ЕС. "Послы только что достигли принципиального согласия относительно переговорных рамок для переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС, - заявили в пресс-службе бельгийской стороны. - Мы довольно часто использовали это слово в течение последних месяцев, но это еще один исторический момент и еще один очень четкий сигнал нашей полной и непоколебимой приверженности Украине".

7 июня Еврокомиссия объявила, что обе страны выполнили необходимые требования для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. Единственной страной, которая тогда усомнилась в оценке ЕК, была Венгрия.

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