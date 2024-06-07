ЕК: Украина и Молдова готовы к переговорам о членстве в ЕС

Украина и Молдова выполнили все условия для начала переговоров о вступлении в ЕС, сообщила Еврокомиссия. Теперь решение - за Советом ЕС. Между тем Венгрия усомнилась в оценке Брюсселя.

Украина выполнила все четыре, а Молдова - все три условия, необходимые для начала переговоров о вступлении в Европейский Союз. Об этом сообщил в пятницу, 7 июня, официальный представитель Европейской комиссии. Обновленную информацию о достигнутом прогрессе Еврокомиссия представила на брифинге в Брюсселе и более подробно - на заседании официальных представителей стран Евросоюза Coreper.

На этом заседании не ожидается никаких решений, пояснил DW дипломатический источник, близкий к переговорам. По его словам, устный доклад Еврокомиссии был принят к сведению, затем участники обменялись мнениями и передали эту тему рабочей группе экспертов, чтобы продолжить обсуждение на следующей неделе. Именно тогда и начнется дискуссия о переговорных рамках. Совет ЕС должен согласовать эти рамки единогласно и начать первые межправительственные конференции с обеими странами.

Председательствующая в Совете ЕС Бельгия прилагает все усилия, чтобы обе межправительственные конференции состоялись в кулуарах Совета ЕС по общим вопросам 25 июня в Люксембурге, сообщил источник, - если в этом вопросе будет достигнут консенсус.

В ходе дискуссии, последовавшей за устным докладом Еврокомиссии, почти все страны-члены ЕС согласились с ее оценкой и попросили Бельгию провести обе межправительственные конференции до конца июня, сообщил европейский дипломат. В оценке Еврокомиссии усомнилась только Венгрия. Ее представитель высказал ряд пожеланий, касающихся переговорных рамок, хотя это и не было темой обсуждения.

Межправительственная конференция считается официальным началом переговоров о вступлении страны в Евросоюз. В марте, в своем предпоследнем устном отчете, Еврокомиссия заявила, что Украина завершила два из четырех оставшихся этапов реформ, а Молдова - два из трех.