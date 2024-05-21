СМИ: ЕС хочет начать переговоры о вступлении с Киевом в июне

СМИ: ЕС хочет начать переговоры о вступлении с Киевом в июне21 мая 2024 г.
В Брюсселе хотят начать переговоры с Киевом о вступлении Украины в Европейский союз уже 25 июня. Об этом во вторник, 21 мая, сообщило американское издание Politico. Оно отмечает, что таким образом руководство ЕС хочет поддержать Украину, которая уже более двух лет обороняется от полномасштабной военной агрессии РФ.
В декабре глава Евросовета Шарль Мишель объявил, что ЕС решил начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в организацию. Однако процедура была приостановлена из-за позиции Венгрии, пишет Politico: дело в том, что Будапешт обвиняет Киев в притеснении венгерского меньшинства, проживающего на западе страны. По данным издания, сейчас и Украина, и ЕС ведут активные закулисные переговоры с Венгрией, пытаясь снять это препятствие.
Один евродипломат в разговоре с изданием выразил мнение, что Венгрия не хочет разблокировать переговоры с Украиной о вступлении до выборов в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня, поскольку это повлияло бы на их результаты. С другой стороны, считает источник, Будапешт хотел бы решить эту проблему до того, как в июле к нему перейдет на шесть месяцев председательство в Совете Евросоюза.
Переговоры между Киевом и Будапештом
После телефонных переговоров между главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и главой МИД Венгрии Петером Сийярто в апреле стороны заявили о "позитивной динамике" в диалоге. Киев дал ответы на список из 11 предложений, с помощью которых Будапешт предлагает урегулировать взаимные разногласия, и теперь ожидает реакции Венгрии, сообщил Politico со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
Ранее, в январе, Сийярто и Ермак встретились в Ужгороде, столице Закарпатской области Украины, где проживает около 100 тысяч этнических венгров. Тогда в Киеве назвали это "большим шагом" к личной встрече между президентом Украины Владмиром Зеленским и премьером Венгрии Виктором Орбаном.
Украина стала кандидатом на вступление в ЕС в 2022 году
Решение предоставить Украине и Молдове статус кандидатов на вступление в Евросоюз было принято на саммите ЕС в июне 2022 года. Еврокомиссия при этом составила программу из семи шагов, которые Украина должна будет выполнить для подготовки к вступлению. Это, в частности, судебная реформа, борьба с коррупцией и деолигархизация.