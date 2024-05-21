СМИ: ЕС хочет начать переговоры о вступлении с Киевом в июне

В Брюсселе хотят начать переговоры с Киевом о вступлении Украины в ЕС уже 25 июня, пишет Politico. Этому пока мешает позиция Венгрии, которая обвиняет Киев в притеснении венгерского меньшинства на западе Украины.

В Брюсселе хотят начать переговоры с Киевом о вступлении Украины в Европейский союз уже 25 июня. Об этом во вторник, 21 мая, сообщило американское издание Politico . Оно отмечает, что таким образом руководство ЕС хочет поддержать Украину, которая уже более двух лет обороняется от полномасштабной военной агрессии РФ.

В декабре глава Евросовета Шарль Мишель объявил, что ЕС решил начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в организацию. Однако процедура была приостановлена из-за позиции Венгрии, пишет Politico: дело в том, что Будапешт обвиняет Киев в притеснении венгерского меньшинства, проживающего на западе страны. По данным издания, сейчас и Украина, и ЕС ведут активные закулисные переговоры с Венгрией, пытаясь снять это препятствие.

Один евродипломат в разговоре с изданием выразил мнение, что Венгрия не хочет разблокировать переговоры с Украиной о вступлении до выборов в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня, поскольку это повлияло бы на их результаты. С другой стороны, считает источник, Будапешт хотел бы решить эту проблему до того, как в июле к нему перейдет на шесть месяцев председательство в Совете Евросоюза.

Переговоры между Киевом и Будапештом

После телефонных переговоров между главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и главой МИД Венгрии Петером Сийярто в апреле стороны заявили о "позитивной динамике" в диалоге. Киев дал ответы на список из 11 предложений, с помощью которых Будапешт предлагает урегулировать взаимные разногласия, и теперь ожидает реакции Венгрии, сообщил Politico со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Ранее, в январе, Сийярто и Ермак встретились в Ужгороде, столице Закарпатской области Украины, где проживает около 100 тысяч этнических венгров. Тогда в Киеве назвали это "большим шагом" к личной встрече между президентом Украины Владмиром Зеленским и премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Украина стала кандидатом на вступление в ЕС в 2022 году

Решение предоставить Украине и Молдове статус кандидатов на вступление в Евросоюз было принято на саммите ЕС в июне 2022 года. Еврокомиссия при этом составила программу из семи шагов, которые Украина должна будет выполнить для подготовки к вступлению. Это, в частности, судебная реформа, борьба с коррупцией и деолигархизация.