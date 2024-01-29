Главы МИД Украины и Венгрии встретились в Ужгороде

Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто провели переговоры в Закарпатской области Украины, где живет много венгров. В Киеве назвали это большим шагом к личной встрече Виктора Орбана и Владимира Зеленского.

Министры иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто встретились в понедельник, 29 января, в Ужгороде, столице Закарпатской области Украины, где проживает около 100 тысяч этнических венгров. Во встрече также принял участие глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Перед переговорами все трое посетили крупнейшее городское кладбище Ужгорода - Кальварию, где почтили память воинов, павших за суверенитет и территориальную целостность Украины.

По итогам переговоров Сийярто заявил, что стороны сделали "воодушевляющие шаги вперед" в разрешении противоречий между ними, однако "впереди еще много работы". По ключевому вопросу о возможности снятия вето Венгрии на выделение Украине Евросоюзом пакета помощи в размере 50 млрд евро Сийярто высказался уклончиво, заявив, что "это не вопрос двусторонних отношений" и что решать его нужно будет на саммите ЕС в Брюсселе 1 февраля, передает агентство AFP.

Издание Politico сообщило, что, если Венгрия продолжит блокировать помощь Украине, ее могут лишить права голоса в Евросоюзе. По информации Financial Times, Брюссель грозит остановить финансирование Венгрии из фондов ЕС. Незадолго до поездки Сийярто в Ужгород в Будапеште заявили, что отправили ЕС свои условия для одобрения пакета помощи Киеву и готовы к компромиссу. Какие именно условия выдвинула Венгрия, не сообщается.

Возможная встреча Зеленского и Орбана

Дмитрий Кулеба на пресс-конференции по итогам встречи в Ужгороде заявил, что стороны провели "очень откровенный" разговор. "Хочу подчеркнуть главную черту этого разговора - это откровенность, искренность и при этом конструктивность", - сказал он.

Как сообщил Андрей Ермак, в ходе переговоров был сделан "мощный шаг" к личной встрече президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. "О конкретной дате мы не говорили, но обе стороны выразили заинтересованность в том, чтобы такая встреча произошла как можно скорее", - сказал глава офиса Зеленского. Сийярто отметил, что встреча Орбана с Зеленским "будет иметь смысл, если она принесет результаты, которые добавят новое измерение в двусторонние отношения".

С начала полномасштабной войны России против Украины между венгерским премьером и украинским президентом не состоялось ни одной полноценной встречи, если не считать краткого разговора на инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея 10 декабря 2023 года. В то же время Орбан встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине в октябре того же года.

Сийярто с 24 февраля 2022 года тоже ни разу не приезжал в Украину, однако несколько раз посещал Москву.

Трения между Киевом и Будапештом

Отношения Украины и Венгрии обострились в 2017 году после принятия в Украине нового закона об образовании: по мнению Будапешта, норма об изменении языка преподавания в школах нацменьшинств после начальных классов на украинский ограничивает права венгров Закарпатья. В декабре Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект, расширяющий языковые права нацменьшинств. Однако венгерские власти считают, что этого недостаточно.

На встрече 29 января стороны договорились сформировать комиссию, которая займется урегулированием данного вопроса.

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