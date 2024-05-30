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В ФРГ призывают начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Жан Рофе
30 мая 2024 г.

Правительство Германии считает, что Киев выполнил все условия для начала в июне переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, сообщила госминистр ФРГ по делам Европы Анна Люрман.

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Госминистр ФРГ по делам Европы Анна Люрман (фото из архива)
Анна Люрман (фото из архива)Фото: Hans Punz/APA/dpa/picture alliance

Украина, по оценке правительства Германии, выполнила все необходимые требования, чтобы начать переговоры о ее вступлении в Европейский Союз. "С точки зрения правительства Германии, Украина отвечает всем требованиям для начала в июне переговоров о вступлении в ЕС. Поэтому мы призываем все государства-члены быстро согласовать переговорные рамки", - заявила агентству dpa в четверг, 30 мая, государственный министр по делам Европы в министерстве иностранных дел ФРГ Анна Люрман (Anna Lührmann).

В декабре 2023 года по итогам саммита ЕС было принято решение начать переговоры с Украиной и Молдовой об их вступлении в Евросоюз. За начало переговорного процесса проголосовали представители всех стран-членов ЕС - за исключением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который покинул зал до голосования, тем самым формально воздержавшись от участия в нем.

Венгрия по-прежнему блокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС

Послы стран Евросоюза накануне обсудили переговорные рамки для процесса вступления Украины и Молдовы, которые были предложены Еврокомиссией в марте. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, Венгрия продолжает блокировать начало переговоров, которые большинство стран-членов ЕС хотели бы начать уже в конце июня.

Бельгия, которая будет председательствовать в ЕС до конца июня, настаивает на начале переговоров в течение своего срока полномочий. 1 июля председательство в ЕС перейдет Венгрии, и переговоры могут быть перенесены на более поздний срок в связи с несогласием Будапешта. Венгерские власти ссылаются, в частности, на обеспокоенность в связи с положением венгерских меньшинств на западе Украины.

Ранее издание Politico сообщало, что ЕС намерен начать официальные переговоры о вступлении Украины и Молдовы 25 июня.

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