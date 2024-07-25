Румыния обнаружила обломки дрона РФ на своей территории

Глава МИД страны констатировала очередное падение фрагментов российских беспилотников на территорию Румынии вследствие ночной атаки на Украину. Партнеры по НАТО были проинформированы об инциденте.

Вследствие ночной атаки РФ на расположенные на пограничной реке Дунай объекты украинской инфраструктуры обломки российских беспилотников снова были обнаружены в Румынии на границе с Украиной. Об этом в соцсети Х в четверг, 25 июля, сообщила министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску. "Россия совершила еще более чудовищные нападения на украинскую гражданскую инфраструктуру. На территории Румынии обнаружены обломки. Мы проинформировали наших союзников и координируем с ними свои действия по этому вопросу", - написала она, добавив, что ее страна "решительно осуждает эти безответственные действия".

Ранее в результате атак РФ на те же районы Украины подобные случаи в Румынии фиксировались неоднократно. Как уточняет агентство dpa, Румыния проинформировала своих партнеров по НАТО о новой находке в районе деревни Плауру в уезде Тулча, который находится напротив украинского дунайского порта Исмаил.

Обломки БПЛА идентифицированы

По данным министерства обороны Румынии, обломки принадлежат беспилотнику Shahed, которыми Россия атаковала Украину поздно вечером накануне. Как отмечает dpa, румынское Минобороны выясняет, упали ли другие объекты на румынскую территорию в том же регионе после новых российских атак вблизи границы в ночь на 25 июля.

Отмечается, что население региона было предупреждено об атаках и призвано укрыться в бункерах или подвалах. Кроме того, как отмечается, во время российских атак румынские истребители каждый раз поднимались в воздух по тревоге.

Россия ночью вновь атаковала Украину беспилотниками и ракетами

Российские войска в ночь на 25 июля атаковали Украину 38 ударными беспилотниками Shahed 131/136. Как заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, 25 из них сбили силы ПВО. По его словам, под удар в том числе попали объекты инфраструктуры на юге Одесской области. Олещук указал также, что три беспилотника были "локационно потеряны" после того, как пересекли государственную границу с Румынией.

Глава Одесской региональной администрации Олег Кипер сообщил, что в области под удар попал Измаильский район, расположенный на границе с Румынией.