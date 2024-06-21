Вероятный новый генсек НАТО: чем известен Марк Рютте

Путь к назначению Марка Рютте следующим генсеком НАТО открыт. Румыния последней из стран альянса объявила, что не против кандидатуры и.о. премьера Нидерландов. Самое важное о нем - у DW.

Новым генсеком НАТО, вероятно, станет исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте. Против его кандидатуры, как сообщается, уже нет возражений ни у одной из 32 стран, входящих в Североатлантический альянс. Что нужно знать о Рютте - у DW.

Несостоявшийся уход Рютте из политики

Почти ровно год назад, в начале июля 2023 года, у Марка Рютте были совсем другие планы. "Я ухожу из политики", - объявил он после тринадцати лет руководства правительством Нидерландов - это самый большой срок пребывания на данном посту среди всех премьер-министров страны. Что же тогда произошло?

Герт Вилдерс Фото: Bart Maat/ANP/IMAGO

Праволиберальная партия (VVD), которую возглавлял Рютте, посчитала его политику предоставления убежища слишком мягкой. Хрупкая правящая четырехпартийная коалиция распалась. Последовали новые парламентские выборы, на которых победила ультраправая Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса. Марк Рютте не мог предотвратить сдвиг общественных настроений вправо. Это было, пожалуй, самое крупное в его жизни политическое поражение. 2 июля Рютте окончательно сложил с себя полномочия премьер-министра и с тех пор - из-за сложного процесса формирования нового правительства Нидерландов - остается исполняющим обязанности премьера.

Однако в октябре прошлого года Марк Рютте, судя по всему, уже не помнил, что всего три месяца назад объявил о прекращении своей политической карьеры. Он дал понять, что теперь стремится занять пост генерального секретаря НАТО. В течение нескольких месяцев Рютте вел незаметную кампанию, общаясь с главами государств и правительств стран - членов альянса, которых давно и хорошо знал по совместной работе в различных форматах. Будучи убежденным атлантистом и ярым сторонником Украины, 57-летний Рютте, историк по образованию, смог добиться поддержки сначала США, а затем и подавляющего большинства других стран НАТО.

Марк Рютте пообещал Владимиру Зеленскому предоставить Украине истребители F-16, август 2023 года Фото: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Дольше всего нидерландцу пришлось повозиться со своим заклятым врагом венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. Правому националисту Орбану Марк Рютте был вынужден пообещать, что в течение его срока пребывания на посту генсека НАТО Венгрии никогда не придется участвовать в действиях альянса в поддержку Украины за пределами своей территории.

Орбан, сохраняющий связи с Россией, также исключил возможность поставок Будапештом оружия Киеву. Либерал нидерландец и правый националист венгр в прошлом часто конфликтовали на уровне Евросоюза. В 2021 году Рютте публично заявил Орбану, что если ему не нравится в ЕС, то он может его покинуть. В то время глава правительства Венгрии добился принятия в стране закона, который, по мнению его критиков, был направлен против представителей ЛГБТК+.

На велосипеде и за пианино

Марк Рютте, седьмой ребенок в многодетной семье кальвинистов, всегда отличался хорошим чувством юмора и известен множеством остроумных замечаний. Из своего скромного дома в Гааге до официальной резиденции главы правительства Нидерландов он часто добирался на велосипеде. Талантливый пианист Рютте однажды сыграл на центральном гаагском вокзале на фортепиано, на котором может музицировать любой желающий.

Марк Рютте и Йенс Столтенберг Фото: NATO

В качестве генсека НАТО он, вероятно, сделает шаг назад и станет более сдержанным и дипломатичным. Ведь главной задачей Рютте в конечном счете станет согласование противоречивых интересов 32 государств - членов альянса и предоставление НАТО возможности выступать единым фронтом на мировой арене. Его предшественник норвежец Йенс Столтенберг был редким мастером в этом деле. "Придерживайтесь своей точки зрения" - вот рецепт коммуникативного успеха главного дипломата НАТО.

Успешный антикризисный менеджер

"Настоящее лидерство требует умения слушать и понимать разные точки зрения", - заявил однажды сам Марк Рютте. Это, безусловно, возможный девиз для работы в должности генсека альянса. "Он - успешный антикризисный менеджер", - так характеризует Рютте журналистка Шейла Ситалсинг, обозреватель газеты Volkskrant, написавшая биографию премьер-министра Нидерландов, который находился на этом посту рекордный по продолжительности срок.

Долгое время многие нидерландцы были довольны стабильностью, которую Марк Рютте обеспечивал во время финансового кризиса и пандемии ковида, несмотря на смену коалиционного большинства в парламенте. Некоторые мелкие скандалы не повлияли на позиции премьера. "Тефлоновый Рютте" - одно из самых популярных его прозвищ в Нидерландах.

Рютте должен знать, как противостоять Трампу

Если Дональд Трамп вновь станет президентом США и начнет атаку на НАТО, то Марк Рютте готов к этому. Удивительно, но у него сложились хорошие отношения с Трампом в период его президентства. Трамп даже называет Рютте другом, хотя либеральный лидер Нидерландов - страны, активно вовлеченной в мировую торговлю, - яростно выступал против протекционистской экономической политики американского республиканца.

Дональд Трамп и Марк Рютте Фото: Carolyn Kaster/dpa/picture alliance

В отличие от Дональда Трампа, Марк Рютте, будучи премьером, поддерживал поставки оружия Украине и даже предоставил ей гаубицы и истребители нидерландской армии. В течение 13 лет правления Рютте вооруженные силы страны не получали достаточного финансирования. Только в этом году Нидерланды впервые достигнут заявленной цели НАТО - направлять на оборону два процента ВВП.

Рютте уже много лет с недоверием и неприятием относится к российскому президенту Владимиру Путину. Нидерланды возлагают на Россию ответственность за крушение сбитого летом 2014 года в небе над Донбассом самолета Malaysia Airlines, направлявшего из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате той катастрофы погибло почти 300 человек, большинство из них - нидерландцы.

Не визионер, но Гудини от политики

В Евросоюзе Марка Рютте часто считали "мистером Нет", делится один из европейских дипломатов. Амбициозные планы реформ и прожектов в стиле президента Франции Эмманюэля Макрона совершенно не вызвали у него симпатий. Рютте хорошо ладит с чуждым эмоциям канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz) и премьер-министром Италии Джорджей Мелони, представляющей ультраправых "Братьев Италии". Вместе с Мелони он выступал за перенос в третьи страны процедуры предоставления убежища мигрантам, стремящимся в ЕС.

По словам Шейлы Ситалсинг, биографа вероятного будущего генсека НАТО, он представляет собой что-то вроде американского фокусника и иллюзиониста Гарри Гудини от политики. Подобно Гудини, легко освобождавшемуся от наручников и сбегавшему из камеры смертников, Рютте может выпутаться практически из любого кризиса. И это качество может пригодиться ему на посту генерального секретаря НАТО.